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Програмне забезпечення для багатоканальної роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
Багатоканальне програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею гармонізує всі дані про продукти в межах підприємства електронної комерції в централізоване сховище. Багатоканальний роздрібний продаж — це цифровий маркетинговий підхід, який надає клієнтам електронної комерції різноманітні можливості доступу до деталей каталогу продуктів до здійснення покупок. Це програмне забезпечення плавно інтегрує офлайн- та онлайн-магазини, полегшуючи консолідацію бізнес-операцій і логістики з інформацією про продукт. Це забезпечує клієнтам однакову взаємодію з усіма каналами, сприяє повторному патронажу, автоматизує обробку замовлень і надає організації електронної комерції повний операційний огляд для оптимізації запасів, замовлень і майбутніх стратегій. Це універсальне програмне забезпечення взаємодіє з системами керування каталогами, управлінням інформацією про продукт (PIM), операціями ланцюга поставок та інструментами бізнес-аналітики.
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Veeqo
veeqo.com
Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою ...
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Channable
channable.com
Channable — це багатоканальна платформа електронної комерції, яка дає змогу брендам, роздрібним торговцям і агентствам прискорювати зростання електронної комерції шляхом оптимізації даних про продукти в усіх каналах, сприяння багатоканальним продажам і підвищення коефіцієнтів конверсії за допомогою ...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite дає змогу брендам і роздрібним торговцям без зусиль складати список і продавати продукти через численні онлайн-канали продажу та отримувати централізований контроль над запасами та замовленнями. Хмарна платформа керування каналами Sellbrite інтегрується з багатьма популярними торговими май...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — це передова компанія SaaS, яка спеціалізується на галузі електронної комерції. Це комплексне рішення, яке полегшує роботу онлайн-торговців, оптимізуючи їх операції та підвищуючи ефективність. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи управління запасами, виконання замовлень, ...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce є провідною платформою електронної комерції та інтегратором ринку, чиє бачення полягає у створенні безпечних, оптимізованих і масштабованих інструментів і технологій інтеграції для онлайн-продавців, які пропонують їм багатоканальні можливості. CedCommerce допомагає онлайн-маркетплейсам с...
Sellercloud
sellercloud.com
У Sellercloud ми прагнемо допомагати онлайн-магазинам продавати товари всюди, де продаються товари. Наша платформа інтегрована з більш ніж 200 каналами продажів і ринками, що допомагає вам охопити більше клієнтів і збільшити продажі. Наше програмне забезпечення для управління товарними запасами та з...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції Market...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — це центральний центр ваших онлайн-продажів. Підключіть свої канали та керуйте товарними запасами, замовленнями, транспортними етикетками та фінансовими звітами. Stockpilot пропонує повний набір функцій для оптимізації процесів електронної комерції за допомогою однієї панелі. Ми пропонує...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-продавці та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...
3DSellers
3dsellers.com
Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — це простий спосіб для онлайн-магазинів оптимізувати синхронізацію продуктів і замовлень між різними каналами. Імпортуйте списки та синхронізуйте всі свої замовлення між такими платформами, як Shopify, Amazon, eBay та багатьма іншими. Запустити новий канал стало простіше та швидше.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, зареєстрована в 2012 році, є найбільшою в Індії платформою SaaS для електронної комерції в обробці транзакцій з точки зору доходу за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2022 року, що дозволяє наскрізне керування операціями електронної комерції для брендів, продавців і логістики. фі...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Ви продаєте на eBay, Amazon і Play.com і: Постійно перепродаєте товари? Хочете керувати всіма своїми записами в одному місці? Вам важко встигати за замовленнями, що надходять із кількох каналів? Вважаєте, що друк комплектуючих листів, рахунків-фактур і поштових етикеток займає багато часу? Тоді Chan...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio дозволяє керувати всіма вашими онлайн-магазинами в одному зручному місці, щоб ви могли продавати всюди!
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce — це багатоканальний інструмент продажу, який допомагає вам інтегрувати один головний магазин у кілька каналів продажу. Це дозволяє користувачам централізувати керування даними та керувати всіма каналами з єдиної інформаційної панелі. Ви можете використовувати цей інструмент, щоб перерах...
Ectaro
ectaro.com
Ectaro — це комплексне програмне рішення, призначене для оптимізації та автоматизації всіх операцій електронної комерції, від керування інформацією про продукт до виконання замовлень і не тільки. Завдяки широкому спектру можливостей і функцій на вибір, Ectaro є найкращим інструментом для будь-якого ...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills спрощує ваш бізнес електронної комерції. За допомогою нашого веб-програмного забезпечення для керування запасами, замовленнями, замовленнями на покупку, доставкою та списком ми даємо вам впевненість у управлінні та розширенні вашого бізнесу електронної комерції. Інтуїтивно зрозумілий ін...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — це рішення для маркетингу каналів, яке поєднує перетворення та оптимізацію даних із допомогою та порадами. Це дає можливість продавцям і агентствам досягти успіху в каналах електронної комерції. Оптимізуйте файл фіду продуктів за допомогою DataFeedWatch і розповсюджуйте продукти по р...
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити най...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для міжнародної інтеграції електронної комерції на базі штучного інтелекту. Вона є сильним прихильником компаній, які хочуть досягти успіху на міжнародній арені електронної комерції. Він надає широкий спектр послуг, включаючи...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData — це провідна платформа автоматизації корпоративної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Платформа CrescoData Commerce Connect — це інтеграційна платформа, яка відображає та автоматизує дані про продукти, запаси та замовлення між провідними торговими платформами світу. Ми любимо ...
Stock Konnect
stockkonnect.co
Відкрийте для себе найпростішу систему керування багатоканальними списками. Stock Konnect допоможе вам зв’язатися з новими клієнтами незалежно від того, звідки вони роблять покупки. Ви можете створювати, синхронізувати та керувати: списком, інвентарем і замовленнями з багатоканальної електронної ком...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised — це програмне забезпечення для керування фідами, яке дає вам повний контроль над оптимізацією каналів продуктів. Воно дозволяє оптимізувати та редагувати кілька каналів покупок, не змінюючи веб-сайт і не покладаючись на розробника.
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: остаточне рішення для управління бізнесом Dux Software ERP — це відповідь на всі ваші потреби в управлінні бізнесом в одному місці. Розроблене спеціально для малого та середнього бізнесу, наше програмне забезпечення SaaS (Програмне забезпечення як послуга) пропонує повний набір інс...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch — це багатоканальне програмне забезпечення електронної комерції. Він дозволяє продавцям легко керувати замовленнями, продуктами, запасами та запасами на торгових майданчиках, веб-сайтах, пакетах облікових записів і транспортних компаніях з однієї зручної платформи.
crwizard
crwizard.com
Оптимізуйте канал продуктів, оптимізуйте свої витрати. Залучіть більше трафіку до свого онлайн-магазину та підвищте коефіцієнт конверсії, оптимізувавши дані каналу продуктів на основі потреб різних каналів, таких як оголошення з інформацією про продукт, веб-сайти порівняння цін або партнерські мереж...
GoDataFeed
godatafeed.com
Керуйте кожним аспектом даних про ваш продукт і тим, як ви доставляєте його на цифрову полицю. Створіть єдине джерело правди за допомогою розумного каталогу, який консолідує вихідні дані, стандартизує формати та покращує атрибути каналу. Опублікуйте свій каталог за допомогою найкращої в галузі інтег...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker — це програмне забезпечення для керування запасами для торговців електронною комерцією. Sumtracker дозволяє керувати запасами як для власників одного магазину, так і для кількох магазинів. Тримайте запаси в синхронізації між магазинами на Shopify, Amazon, eBay & Etsy, BigCommerce, WooComm...
SureDone
suredone.com
SureDone стоїть на передньому краї ефективності та результативності ринку та каналів, спонукаючи бренди, виробників і досвідчених продавців до зростання продажів і прибутковості. В основі нашої пропозиції лежить передова платформа, розроблена для автоматизації та оптимізації багатьох аспектів ринку ...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнтів, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через механізм StockPort™ забезпечує вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
SellerActive
selleractive.com
SellerActive від Cart.com — це потужний набір інструментів, який дозволяє брендам електронної комерції створювати списки та оновлювати свої продукти на найбільших ринках світу з одного місця. Більшість брендів спостерігають зростання доходу в середньому на 22% за перші 60 днів! Легко створюйте центр...