Програмне забезпечення для багаторівневого маркетингу (MLM). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для багаторівневого маркетингу (MLM), яке також називають програмним забезпеченням для прямих продажів або програмним забезпеченням для планування вечірок, полегшує операційні аспекти компаній з прямих продажів та їхніх дистриб’юторів протягом усього процесу продажів і маркетингу. Багаторівневий маркетинг є формою мережевого маркетингу, в якому автономні дистриб’ютори отримують винагороду за продаж продуктів або послуг компанії безпосередньо споживачам. Продукти, які зазвичай продаються в MLM, охоплюють косметику, здорову їжу та товари для дому. У межах MLM дистриб’юторам пропонується залучати нових дистриб’юторів зі своїх особистих зв’язків, формуючи те, що називається їхньою «нижньою лінією». Компенсація в цій структурі є подвійною: дистриб’ютори заробляють на власних прямих продажах і додатково отримують комісійні на основі продажів, згенерованих їхньою компанією. Незважаючи на те, що багаторівневий маркетинг залишається легальною бізнес-моделлю, певні MLM-підприємства називають пірамідами. Зокрема, фінансові піраміди є незаконними в багатьох юрисдикціях, включаючи, але не обмежуючись Сполученими Штатами, Канадою, Великобританією, Індією та Австралією.