Програмне забезпечення для багаторівневого маркетингу (MLM). - Найпопулярніші застосунки - Ангілья Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для багаторівневого маркетингу (MLM), яке також називають програмним забезпеченням для прямих продажів або програмним забезпеченням для планування вечірок, полегшує операційні аспекти компаній прямого продажу та їхніх дистриб’юторів протягом усього процесу продажів і маркетингу. Багаторівневий маркетинг є формою мережевого маркетингу, в якому автономні дистриб’ютори отримують винагороду за продаж продуктів або послуг компанії безпосередньо споживачам. Продукти, які зазвичай продаються в MLM, охоплюють косметику, здорову їжу та товари для дому. У межах MLM дистриб’юторам пропонується залучати нових дистриб’юторів зі своїх особистих зв’язків, формуючи те, що називається їхньою «нижньою лінією». Компенсація в цій структурі є подвійною: дистриб’ютори заробляють на власних прямих продажах і додатково отримують комісійні на основі продажів, згенерованих їхньою компанією. Хоча багаторівневий маркетинг залишається легальною бізнес-моделлю, певні MLM-підприємства називають пірамідами. Зокрема, фінансові піраміди є незаконними в багатьох юрисдикціях, включаючи, але не обмежуючись Сполученими Штатами, Канадою, Сполученим Королівством, Індією та Австралією.