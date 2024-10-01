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Програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати в різних країнах - Найпопулярніші застосунки - Бенін
Програмне забезпечення для нарахування заробітної плати для кількох країн полегшує обробку заробітної плати в різних країнах, встановлюючи та керуючи правилами нарахування заробітної плати, адаптованими до кожної країни. Ці рішення забезпечують дотримання внутрішньої політики, а також національних і міжнародних норм. Багатонаціональні компанії часто використовують програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати в різних країнах у своїх відділах кадрів для підвищення точності розрахунку заробітної плати. Це програмне забезпечення можна розгорнути як частину ширшого комплексу управління людським капіталом або управління персоналом або як окремий продукт. Програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати для багатьох країн зазвичай інтегрується з такими фінансовими системами, як бухгалтерське програмне забезпечення або системи ERP, а також із пакетами управління персоналом. У випадках, коли програмне забезпечення реалізовано не в усіх місцях, також може знадобитися інтеграція з місцевим програмним забезпеченням для розрахунку заробітної плати.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Ontop
getontop.com
Глобальне рішення для нарахування заробітної плати 3-1. За допомогою Ontop ви можете почати створювати свою глобальну команду лише кількома клацаннями миші. Керуйте міжнародними командами та оплачуйте їх у будь-якій точці світу. Розширюйте свій бізнес у всьому світі та пропонуйте своїм міжнародним т...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global — це фінтех-компанія SaaS, що надає глобальні технології платежів і нарахування заробітної плати — єдиний фінтех, створений для глобальної робочої сили. Комплексне автоматизоване рішення Papaya забезпечує видимість, швидкість і гнучкість, необхідні фінансовим командам для повного управ...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
CloudPay
cloudpay.net
CloudPay визначає сучасний досвід оплати, надаючи уніфіковане глобальне рішення для нарахування заробітної плати, казначейства та оплати за вимогою в понад 130 країнах.
Unit4
unit4.com
Unit4 – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення та ERP-додатки, а також відповідні професійні послуги для працівників організацій, що надають послуги, з особливим акцентом на професійні послуги, освіту, державні пос...
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Rivermate
rivermate.com
У Rivermate ми полегшуємо таким підприємствам, як ваш, наймати та керувати співробітниками в усьому світі за допомогою нашої служби офіційного роботодавця (EOR). Наша платформа спрощує глобальне працевлаштування, вирішуючи складні завдання, пов’язані з наймом у понад 135 країнах. Ми дбаємо про місце...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — це комплексне рішення для віддаленого найму. Знаходьте кандидатів, наймайте через нашу службу роботодавців, керуйте всім із нашої платформи
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши склад...
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєс...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням...
Teamed
teamed.global
Teamed — це глобальна платформа офіційних роботодавців (EOR), яка допомагає малим і середнім компаніям наймати, оплачувати та доглядати за командами світового рівня в будь-якій точці світу. Отже, незалежно від того, чи є ви вже відомою компанією чи починаючим стартапом, розширена, але зручна платфор...
Playroll
playroll.com
Завдяки EOR від Playroll наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Краще, ніж традиційний роботодавець, Playroll виконує фінансову, адміністративну та юридичну важку роботу за вас, володіючи складнощами глобальної робочої с...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядн...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...