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Програмне забезпечення для мобільного маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль
За допомогою програмного забезпечення для мобільного маркетингу компанії можуть розробляти стратегії, здійснювати та контролювати різноманітні маркетингові ініціативи, спрямовані на смартфони, планшети та інші мобільні пристрої в мобільних веб-браузерах, програмах і рекламних платформах. Різні галузі, такі як роздрібна торгівля, заклади харчування, подорожі та розваги, використовують ці інструменти, щоб захопити мобільну аудиторію пропозиціями, знижками та опитуваннями. З можливістю збору даних користувачів, таких як історія веб-перегляду та місцеположення, програмне забезпечення для мобільного маркетингу полегшує індивідуальні та своєчасні взаємодії як з існуючими, так і з потенційними клієнтами. Ця швидка взаємодія часто призводить до швидкого збільшення продажів або залучення передплатників, оскільки клієнти можуть швидко відповісти за допомогою своїх мобільних пристроїв. Інтеграція цих програмних рішень із маркетингом електронною поштою та інструментами проактивного сповіщення дозволяє маркетинговим командам посилити свою присутність у кампаніях.
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Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудито...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє понад 1 мільйону компаній щодня надсилати понад 12 мільярдів повідомлень. Платформа багатоканального обміну повідомленнями підтримує електронну пошту, push-повідомлення, обмін повідомленнями в програмі, SMS і живу діяльність Apple. Завдяк...
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...
Flowcode
flowcode.com
Розблокуйте силу прямих з’єднань. Flowcode є надійним QR-провайдером №1 для миттєвих перетворень і даних у реальному часі. Ми пропонуємо такі інструменти як офлайн-онлайн, як збір даних першої сторони, геозвітні дані нового покоління, цільові сторінки для мобільних пристроїв та інтеграція API.
Regal.io
regal.io
Regal.io — це рішення для продажів телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal....
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відсте...
Attentive
attentive.com
Attentive® — це найкраща у світі маркетингова платформа для розмов, розроблена для оптимізації ефективності повідомлень за допомогою SMS та електронної пошти 1:1. Впроваджуючи інтелектуальні дані на кожному етапі шляху споживача до покупки, Attentive дає можливість компаніям досягти гіперперсоналізо...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі повністю автоматизованої та настроюваної платформи за допомогою RFM-сегментації. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищити цінні...
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркет...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
monetag
monetag.com
Monetag — це платформа для монетизації настільних комп’ютерів, мобільних веб-аудиторій і аудиторій у додатках, залишкового рекламного ресурсу та соціального трафіку з доступом до рекламодавців у всьому світі та орієнтованих на високий дохід інструментів.
Notifyre
notifyre.com
Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — це комунікаційне програмне забезпечення для компаній і розробників. Ми пропонуємо SMS, MMS, голосовий зв’язок, онлайн-пошту, електронну пошту та факс — щоб допомогти вам спілкуватися з важливими людьми. ClickSend підтримує наша талановита команда з понад 100 людей, які працюють в Австр...
Iterable
iterable.com
Iterable — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об’єднує дані про клієнтів у режимі реального часу та здатність створювати досвід для активації клієнтів через канали за рекордно короткий час. Ми допомагаємо брендам забезпечувати приємні враження за допомогою гармонізованих, індивідуальних і...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати високоперсоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивн...
Branch
branch.io
Branch надає рішення, які уніфікують вимірювання користувачів на різних пристроях, платформах і каналах і забезпечують безперебійну взаємодію з клієнтами незалежно від того, звідки вони походять. Поява мобільних пристроїв розділила сучасний бізнес, спричинивши неточні атрибуції та непрацюючі посилан...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer допомагає брендам зробити правильний вибір для свого бізнесу та клієнтів завдяки передовим вимірюванням, аналітиці даних, глибоким посиланням, взаємодії, захисту від шахрайства, чистій кімнаті даних і технологіям збереження конфіденційності. Спираючись на ідею про те, що бренди можуть підв...
Braze
braze.com
Braze — це провідна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує тривалі зв’язки між споживачами та улюбленими ними брендами. Braze дозволяє будь-якому маркетологу збирати та вживати заходів щодо будь-якої кількості даних із будь-якого джерела, щоб вони могли творчо взаємодіяти з клієнтами в режи...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet — це платформа автоматизації прямого маркетингу для маркетологів, агентств і друкарень прямої розсилки. Маркетологи Boingnet розробляють потужну багатоканальну систему з персоналізованими URL-адресами (pURL), які відстежують відповіді, персоналізують веб-канали та канали електронної пошти т...
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі техно...
Appcues
appcues.com
Appcues дозволяє легко вимірювати та покращувати впровадження продуктів у веб-додатках і мобільних додатках без розробника. Платформа без коду дає змогу нетехнічним командам відстежувати й аналізувати використання продукту, а також публікувати красиві ознайомчі тури, оголошення та опитування в додат...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозв...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнта...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосової трансляції, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, н...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів —...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
Listrak
listrak.com
Listrak є провідною платформою для залучення клієнтів у галузі роздрібної торгівлі. Listrak забезпечує результати для більш ніж 1000 роздрібних торговців, надаючи найкращу у своєму класі електронну пошту, маркетинг текстових повідомлень, маркетинг розпізнавання особи та push-повідомлення завдяки без...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та вчитися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — це комплексне рішення для текстового маркетингу, яке допомагає компаніям збільшити кількість передплатників і запропонувати персоналізовані покупки 1:1 у великих масштабах. Скористайтеся перевагами персоналізованих графічних текстових повідомлень і сторінок продажів, щоб отримати найвищі пок...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно об’єднує корпоративні системи, забезпечує інтелектуальну аналітику та Al, підт...
Appnext
appnext.com
Appnext — це найбільша незалежна платформа пошуку додатків, яка пропонує єдиний механізм рекомендацій на ринку, який охоплює пошук як у додатку, так і на пристрої. Платформа Appnext Discovery надає 6,5 млрд щоденних рекомендацій щодо додатків за допомогою понад 20 взаємодій під час щоденної мобільно...
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marc...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повні...
Ortto
ortto.com
Ortto — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту, призначене для оптимізації маркетингового процесу та оптимізації результатів. Він наповнений функціями, які спрямовані на розширення різних аспектів маркетингу, включаючи маркетинг електронною поштою та SMS,...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge — це уніфіковане рішення для вимірювання, що включає вимірювання мобільних пристроїв (MMP), мультитач-атрибуцію (MTA), інкрементальність і моделювання маркетингового комплексу (MMM), зібрані на єдиній уніфікованій інформаційній панелі, допомагаючи маркетологам виявити та максимізувати свої...
Airship
airship.com
Клієнти мобільних додатків у середньому втричі цінніші, ніж ті, хто не використовує додатки. Airship, компанія, що займається розробкою мобільних додатків, дозволяє брендам отримати цю цінність. Платформа Airship App Experience Платформа Airship надає наскрізне рішення для фіксації цінності протягом...
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss — це перший інструмент AMN (автоматизоване мобільне виховання) для багатосімейних сімей. Потужна інтеграція з найпоширенішими багатосімейними CRM та програмним забезпеченням для управління нерухомістю дозволяє їхнім клієнтам підтримувати потенційних клієнтів за допомогою персоналізовани...
Reteno
reteno.com
Reteno – це платформа для залучення користувачів для компаній, які орієнтуються на додатки. Функції Reteno допомагають зменшити відтік клієнтів і отримати максимум від ваших маркетингових комунікацій. Reteno спрощує керування кампаніями за допомогою мобільних і веб-підсилювачів, In-App, App Inbox, E...
Apester
apester.com
Збільште свій маркетинг і послідовність за допомогою інтерактивного вмісту, який залучає більше потенційних клієнтів, залучає та перетворює користувачів, а також підвищує утримання.
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну п...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Appgain.io
appgain.io
Appgain — це повна маркетингова платформа для Інтернету та мобільних пристроїв, яка допомагає мобільним і веб-додаткам отримати більше користувачів і покращити залучення на одній платформі. До 2020 року буде витрачено 200 мільярдів доларів лише на те, щоб ви завантажували програми, і 75% із них ніко...
Sakari
sakari.io
Sakari — це служба масових текстових повідомлень для надсилання оголошень, нагадувань, сповіщень, підтвердження та проведення маркетингових кампаній.
Foursquare
location.foursquare.com
Factual – це компанія, що надає дані про місцезнаходження, яка допомагає маркетологам та їхнім організаціям використовувати місцезнаходження для кращого розуміння, охоплення та залучення споживачів. Дані про місцезнаходження є ключовими для прийняття розумніших бізнес-рішень для маркетологів і бренд...