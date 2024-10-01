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Мобільні програми для проведення подій - Найпопулярніші застосунки - Колумбія
Організатори подій можуть без особливих зусиль створити налаштований мобільний додаток для своїх подій за допомогою програмного забезпечення для мобільних подій, усуваючи потребу в кодуванні. Це програмне забезпечення дає змогу організаторам розробляти фірмові мобільні додатки, що містять важливу інформацію про події, включаючи розклади, плани поверхів, відомості про учасників, інформацію про постачальників і біографії доповідачів. Учасники можуть легко завантажити ці програми на свої телефони, забезпечуючи миттєвий доступ до всіх аспектів події. Як правило, програмне забезпечення дозволяє організаторам подій вибрати бажаний дизайн і функції перед адаптацією вмісту відповідно до конкретної події.
Запит на новий застосунок
Airmeet
airmeet.com
Airmeet — це перша в світі хмара Event Experience Cloud (EXC), створена, щоб допомогти людям об’єднуватися з будь-якого місця. Понад 6500 компаній використовують Airmeet, щоб розвивати свій бренд і доходи завдяки захоплюючим враженням і змістовному зв’язку. Airmeet підтримує всі формати заходів, вкл...
Whova
whova.com
Whova — це комплексне рішення для організації подій, яке робить події сучасними та модними, ефективно залучає та залучає відвідувачів, а також допомагає організаторам заощадити час на управлінні логістикою подій. Платформа Whova складається з відзначеної нагородами програми для проведення подій, ефе...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які ...
Cvent
cvent.com
Cvent пропонує комплексну платформу для проведення будь-якої події та кожної події. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, водночас надаючи вам дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої цінності. Будь то особиста, віртуальна чи гібридна, ви матимете єдину пла...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, яке дозволяє планувати та проводити особисті, віртуальні та гібридні події від початку до кінця з більшою ефективністю та впливом. Від розробки веб-сайту події, продажу квитків і маркетингу події до спілкування з відвідувач...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo забезпечує захоплюючий особистий, віртуальний та гібридний досвід. ОС Bizzabo Event Experience OS — це відкрита платформа з багатим вмістом даних, яка дозволяє керівникам Event Experience Leaders керувати подіями, залучати аудиторію, активізувати спільноти та досягати потужних бізнес-результ...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події в інші показники продаж...
Brella
brella.io
Brella є провідною платформою для проведення особистих, гібридних і віртуальних заходів. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — це найбільш настроювана у світі платформа для вебінарів, віртуальних і гібридних заходів. Ми поєднуємо потужну відеотехнологію з надійним маркетингом та інтерактивними можливостями для створення унікальних фірмових заходів. Компанії в усьому світі використовують комплексну платформу BigM...
Agorify
agorify.com
Agorify стоїть на передньому краї демократизації технологій проведення заходів, керуючись нашим переконанням, що високоякісні та ефективні рішення для організації заходів мають бути доступними та недорогими. Наша платформа є відображенням цього зобов’язання, пропонуючи низку функцій, розроблених для...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, заснована в 2013 році, — це комплексна платформа для проведення подій і підбору партнерів на базі штучного інтелекту, яка проводить вражаючі особисті, віртуальні та гібридні події. AI використовується для полегшення B2B підбору партнерів, з’єднуючи користувачів із найбільш релевантними люд...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop — це справжня наскрізна локальна, віртуальна та гібридна платформа для керування подіями та взаємодії. PheedLoop підтримує все: від нативного потокового передавання, віртуальних виставкових залів, друку бейджів, реєстрації, синхронізованих порталів доповідачів/експонентів і миттєвих мобіль...
Accelevents
accelevents.com
Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікал...
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene надає найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи є ваші події особистими, віртуальними чи гібридними.
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі події, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи за допомогою вебінарів, вечірок перегляду, демонстрацій, конференцій і особистих заходів, які перетворюють.
Superevent
superevent.com
Superevent — це ідеальна універсальна платформа для проведення особистих, віртуальних і гібридних заходів. Цікавий для ваших відвідувачів і простий у налаштуванні!
Eventee
eventee.co
Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функц...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — це провідне рішення для додатків для проведення заходів, яке дає змогу організаторам заходів створювати персоналізовані та захоплюючі додатки для своїх подій, які працюють у гібридному форматі подій на місці або в Інтернеті. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування L...
EventMobi
eventmobi.com
Платформа наскрізного керування подіями EventMobi дозволяє організаторам подій легко планувати, просувати, монетизувати та надавати захоплюючі віртуальні, гібридні та особисті події. Платформа EventMobi з 2009 року використовується понад 10 000 організаторів заходів у 72 країнах, починаючи з веб-сай...
Webex Events
socio.events
Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl — це об’єднана платформа для проведення заходів і вебінарів, яка допомагає маркетологам B2B-подій спростити технічний набір заходів. Замість того, щоб використовувати 8-10 різних інструментів і платформ для проведення однієї події від кінця до кінця, використовуйте Zuddl, щоб керувати своїми п...
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компан...
Worksup
worksup.com
Ми організовуємо конференції та бізнес-заходи вже більше 20 років. Одного разу, зіткнувшись з різними викликами індустрії подій, ми вирішили створити платформу для проведення подій, просту у використанні для відвідувачів і швидку для налаштування для організаторів. Тепер наш досвід охоплює весь спек...
Grupio
grupio.com
Grupio дає змогу професіоналам із проведення заходів мобілізувати свої заходи та конференції, покращуючи враження від відвідувачів і сприяючи зростанню обізнаності в соціальних мережах.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium пропонує інтуїтивно зрозумілу технологію, щоб ви могли легко керувати своїми подіями, забезпечуючи кращий і привабливіший досвід для ваших відвідувачів. Наша платформа спрощує керування кожним етапом життєвого циклу події, одночасно надаючи дані та аналітику, необхідні для максимізації вашої...
Expo Pass
expopass.com
У Expo ми полегшуємо всілякі заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб о...
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть підвищити ефективність, покращити спілкування ...
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для керування подіями. Ми пропонуємо рішення для в...
Meeting Application
meetingapplication.com
Додаток для зустрічей надає можливість усім учасникам заходу, незалежно від того, відбувається він у прямому ефірі, онлайн чи гібрид. Він надає рішення як для мобільних пристроїв, так і для веб-сторінок, надаючи доступ учасникам у найбільш зручній для них формі. Це готова до використання програма, я...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — це програмне забезпечення для організації подій, створене каліфорнійською компанією Jolly Technologies. Він призначений для всіх типів заходів (конференції, збори коштів, зустрічі, виставки, тренінги, семінари) будь-якого масштабу. За допомогою настільної платформи та мобільних додатків ...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, ...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це універсальна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампан...
Canapii
canapii.com
Відзначена нагородами платформа для організації подій Canapii розроблена для організацій будь-якого розміру, щоб забезпечити унікальні та захоплюючі особисті, гібридні та віртуальні події. Наші цифрові інструменти та рішення дозволяють оптимізувати всю організацію подій – від онлайн-продажу квитків ...
InEvent
inevent.com
InEvent складається з професіоналів із проведення заходів та спеціалістів з аудіо/відео, які надихають розширювати межі вебінарів і технологій проведення заходів. Наш продукт забезпечує надзвичайний досвід для корпоративних компаній, надаючи їм можливість створювати особисті, віртуальні та гібридні ...
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Функції додатка дозволяють організаторам подій розширити бізнес-можливості, надати путівник і краще спілкуватися з учасниками.
Ventla
ventla.io
Ventla — це універсальна платформа для проведення заходів, розроблена для спрощення та заохочення взаємодії та взаємодії, одночасно надаючи інформацію про поведінку учасників у реальному часі. Завдяки інструментам повного циклу подій, таким як реєстрація, власний мобільний додаток, віртуальне веб-ма...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — це програмне забезпечення для онлайн-реєстрації та керування рефератами, яке підходить для особистих, віртуальних і гібридних заходів, з метою полегшити боротьбу організаторів заходів і забезпечити бездоганний досвід для їхніх відвідувачів.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенц...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допомагає вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти в...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення на...