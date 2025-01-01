Програмне забезпечення для мобільної електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для мобільної електронної комерції (m-commerce) дозволяє компаніям покращити досвід покупок для споживачів, які віддають перевагу використанню мобільних пристроїв. Підприємства електронної комерції використовують це програмне забезпечення для розробки індивідуальних мобільних додатків, адаптованих до їх галузі та цільової аудиторії. Програмне забезпечення для електронної комерції, яке в основному використовується професіоналами електронної комерції та іноді маркетинговими командами, гарантує, що додатки дотримуються вказівок щодо брендингу компанії. Важливо відрізняти це програмне забезпечення від мобільних версій платформ електронної комерції. Програмне забезпечення для мобільної комерції має дозволяти користувачам створювати нові програми, а не лише змінювати існуючі. Щоб відповідати цій категорії, програмне забезпечення для розробки мобільних пристроїв має містити певні функції електронної комерції.
Запит на новий застосунок
Ecwid
ecwid.com
Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite дозволяє створювати нативні мобільні додатки для Android та iOS без програмування, перетворюючи веб-сайти в мобільні додатки.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai — платформа для створення програм та веб-сайтів без коду, що використовує AI для персоналізації та автоматизації процесу.
Shopney
shopney.co
Shopney - це конструктор мобільних додатків для Shopify, який дозволяє створювати додатки для iOS та Android без програмування.
nandbox
nandbox.com
nandbox — це будівельник нативних додатків, який дозволяє створювати додатки для Android та iOS без програмування та з використанням готових шаблонів.
Mowico
mowico.com
Mowico-це конструктор мобільних додатків без коду, який дозволяє створювати програми для електронної комерції з різних платформ за години.
Tapcart
tapcart.com
Tapcart - додаток для створення мобільних застосунків для Shopify, що дозволяє легко створювати та управляти додатками для iOS та Android без навичок програмування.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps - це платформа для створення нативних мобільних додатків для магазинів Shopify, що підвищує залучення користувачів і продажі.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - це платформа для створення мобільних додатків, що дозволяє підприємствам легко налаштовувати та керувати своїми продуктами без програмування.
JMango360
jmango360.com
JMango360 допомагає електронній комерції створити мобільні додатки, покращуючи досвід покупок та інтегруючись з існуючими веб-магазинами.
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