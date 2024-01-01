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Програмне забезпечення для мобільної електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана

Програмне забезпечення для мобільної електронної комерції (m-commerce) дозволяє компаніям покращити досвід покупок для споживачів, які віддають перевагу використанню мобільних пристроїв. Підприємства електронної комерції використовують це програмне забезпечення для розробки індивідуальних мобільних додатків, адаптованих до їх галузі та цільової аудиторії. Програмне забезпечення для електронної комерції, яке в основному використовується професіоналами електронної комерції та іноді маркетинговими командами, гарантує, що додатки дотримуються вказівок щодо брендингу компанії. Важливо відрізняти це програмне забезпечення від мобільних версій платформ електронної комерції. Програмне забезпечення для мобільної комерції має дозволяти користувачам створювати нові програми, а не лише змінювати існуючі. Щоб відповідати цій категорії, програмне забезпечення для розробки мобільних пристроїв має містити певні функції електронної комерції.

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Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Insta...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаш...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Тепер ви можете замовити додаток, як піцу. Потім ми створюємо ваш спеціальний додаток, використовуючи конвеєр, який використовується для виготовлення автомобілів. Компанія Gartner® назвала цей новий спосіб створення програмного забезпечення «Visionary». Що вам пропонує Builder.ai: 1. Гарантована цін...

Shopney

Shopney

shopney.co

Shopney — найкращий розробник мобільних додатків для брендів Shopify і Shopify Plus. За допомогою простого редактора дизайну з функцією drag-n-drop ви можете перетворити свій магазин Shopify на мобільні програми для iOS і Android. Він має такі унікальні функції, як параметри теми та чат у програмі. ...

nandbox

nandbox

nandbox.com

Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до по...

Mowico

Mowico

mowico.com

Конструктор мобільних додатків без коду, який перетворює ваш бізнес електронної комерції в мобільний додаток за три кроки протягом години; без знання кодування!

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps — це комплексна платформа мобільної торгівлі на базі штучного інтелекту, яка дозволяє онлайн-магазинам збільшувати доходи від мобільних пристроїв, збільшувати конверсії та підвищувати рівень утримання за допомогою повністю власних мобільних програм. Ми віримо в автоматизацію всієї мобіль...

JMango360

JMango360

jmango360.com

Ми забезпечуємо мобільне зростання компаній електронної комерції. Ми пропонуємо власні програми, маркетинг додатків і розробку програм на замовлення. Люди витрачають 90% свого «мобільного часу» на додатки. Це змінило погляд клієнтів на мобільні покупки. Вони хочуть швидкого, легкого та неймовірного ...

Tapcart

Tapcart

tapcart.com

Tapcart перетворює сайти Shopify на красиві мобільні програми. Лише кількома клацаннями миші ви можете створити спеціальну програму з різними сітками продуктів із функцією пошуку. Надсилайте push-сповіщення своїм клієнтам за допомогою власного набору тригерів і повідомлень.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!

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