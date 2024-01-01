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Мобільні платформи атрибуції - Найпопулярніші застосунки
Компанії використовують платформи мобільної атрибуції, щоб визначити джерела встановлення мобільних додатків, включаючи кампанії, партнерів і залучені канали. Це програмне забезпечення визначає, де користувачі спочатку стикаються з програмою, і використовує різні ідентифікатори, щоб оцінити шлях програми від попередньої інсталяції до постінсталяції. На відміну від загального програмного забезпечення атрибуції, яке покладається на пікселі та файли cookie, щоб оцінити вплив дій і точок дотику в маркетингових і продажних зусиллях, програмне забезпечення мобільної атрибуції зосереджується саме на методах, що стимулюють встановлення окремих програм. З огляду на те, що мобільні програми працюють незалежно від файлів cookie, програмне забезпечення мобільного атрибуції покладається на альтернативні ідентифікатори, такі як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв, типи пристроїв, браузери та операційні системи. Багато постачальників програмного забезпечення для атрибуції мобільних пристроїв наголошують на атрибуції на основі «людей», розширюючи сферу атрибуції, об’єднуючи всі взаємодії та конверсії користувачів, незалежно від їх джерела.
Запит на новий застосунок
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
Adjust
adjust.com
Мобільні вимірювання — це просто: Adjust об’єднує всі ваші маркетингові дії в одну потужну платформу, надаючи вам статистичні дані, необхідні для масштабування вашого бізнесу.
Tenjin
tenjin.com
Мобільні маркетингові дані для розробників програм. Звітування SKAdNetwork, безкоштовне атрибуція, LTV доходу від реклами, агрегування витрат і доходу від реклами, API автоматизації, внутрішня бізнес-аналізація на вимогу.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Cometly
cometly.com
Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...
Singular
singular.net
Нульовий час пошуку даних. Більше часу для зростання. Отримайте повне уявлення про рентабельність інвестицій завдяки атрибуції наступного покоління, маркетинговим даним про повну послідовність і найкращій у своєму класі системі запобігання шахрайству. Singular є №1 у рейтингу MMP за версією G2 Cro...
Tapstream
app.taps.io
Відстежуйте посилання на App Store. Скоротіть посилання на магазин програм до посилання taps.io, щоб отримати кількість кліків тощо.