Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Мобільні платформи атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль Найпопулярніші Нещодавно додані

Компанії використовують платформи мобільної атрибуції, щоб визначити джерела встановлення мобільних додатків, включаючи кампанії, партнерів і залучені канали. Це програмне забезпечення визначає, де користувачі спочатку стикаються з програмою, і використовує різні ідентифікатори, щоб оцінити шлях програми від попередньої інсталяції до постінсталяції. На відміну від загального програмного забезпечення атрибуції, яке покладається на пікселі та файли cookie для вимірювання впливу дій і точок дотику в маркетингових і продажних зусиллях, програмне забезпечення мобільної атрибуції зосереджується саме на методах, що стимулюють встановлення окремих програм. З огляду на те, що мобільні програми працюють незалежно від файлів cookie, мобільне програмне забезпечення атрибуції покладається на альтернативні ідентифікатори, такі як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв, типи пристроїв, браузери та операційні системи. Багато постачальників програмного забезпечення для атрибуції мобільних пристроїв наголошують на атрибуції на основі «людей», розширюючи сферу атрибуції, об’єднуючи всі взаємодії та конверсії користувачів, незалежно від їх джерела.