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Мобільні платформи атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Компанії використовують платформи мобільної атрибуції, щоб визначити джерела встановлення мобільних додатків, включаючи кампанії, партнерів і залучені канали. Це програмне забезпечення визначає, де користувачі спочатку стикаються з програмою, і використовує різні ідентифікатори, щоб оцінити шлях програми від попередньої інсталяції до постінсталяції. На відміну від загального програмного забезпечення атрибуції, яке покладається на пікселі та файли cookie для вимірювання впливу дій і точок дотику в маркетингових і продажних зусиллях, програмне забезпечення мобільної атрибуції зосереджується саме на методах, що стимулюють встановлення окремих програм. З огляду на те, що мобільні програми працюють незалежно від файлів cookie, мобільне програмне забезпечення атрибуції покладається на альтернативні ідентифікатори, такі як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв, типи пристроїв, браузери та операційні системи. Багато постачальників програмного забезпечення для атрибуції мобільних пристроїв наголошують на атрибуції на основі «людей», розширюючи сферу атрибуції, об’єднуючи всі взаємодії та конверсії користувачів, незалежно від їх джерела.
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AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу ...
Adjust
adjust.com
Adjust — це пакет вимірювань і аналітики, який забезпечує видимість, аналітику та інструменти, необхідні маркетологам для розвитку своїх програм від ранньої стадії до зрілості. Ми надаємо наскрізне рішення для оптимізації ефективності реклами та максимізації прибутку на основі точних даних про атриб...
Branch
branch.io
Branch надає рішення, які уніфікують вимірювання користувачів на різних пристроях, платформах і каналах і забезпечують безперебійну взаємодію з клієнтами незалежно від того, звідки вони походять. Поява мобільних пристроїв розділила сучасний бізнес, спричинивши неточні атрибуції та непрацюючі посилан...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer допомагає брендам зробити правильний вибір для свого бізнесу та клієнтів завдяки передовим вимірюванням, аналітиці даних, глибоким посиланням, взаємодії, захисту від шахрайства, чистій кімнаті даних і технологіям збереження конфіденційності. Спираючись на ідею про те, що бренди можуть підв...
Tenjin
tenjin.com
Tenjin пропонує безкоштовне вимірювання реклами для розробників мобільних ігор і додатків. Ми допомагаємо малим і середнім компаніям перевершити свою вагу за допомогою маркетингової інформації, яка дозволяє їм конкурувати з гігантськими видавцями. Tenjin був невід’ємною частиною розвитку таких студі...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge — це уніфіковане рішення для вимірювання, що включає вимірювання мобільних пристроїв (MMP), мультитач-атрибуцію (MTA), інкрементальність і моделювання маркетингового комплексу (MMM), зібрані на єдиній уніфікованій інформаційній панелі, допомагаючи маркетологам виявити та максимізувати свої...
Cometly
cometly.com
Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. — це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...
Singular
singular.net
Ключем до успіху для сучасних маркетологів є розуміння того, куди і як інвестувати свій наступний долар від реклами. Singular дозволяє маркетологам робити саме це, надаючи повне уявлення про рентабельність маркетингових інвестицій із атрибуцією наступного покоління, маркетинговими даними про повну п...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream – це маркетингова інформаційна панель для розробників додатків для відстеження залучення, утримання та рентабельності інвестицій у різних каналах.