Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи MLOps - Найпопулярніші застосунки - Німеччина Найпопулярніші Нещодавно додані

Щоб бути розглянутим для категорії MLOps Platforms, продукт має відповідати таким критеріям: * Платформа для моніторингу та керування: продукт має надавати комплексну платформу для моніторингу та керування моделями машинного навчання. Це включає функції для відстеження версій моделі, моніторингу показників продуктивності та керування життєвими циклами моделі. * Інтеграція в бізнес-додатки: це має дозволити користувачам легко інтегрувати моделі машинного навчання в різні бізнес-додатки в компанії. Ця можливість інтеграції гарантує ефективне розгортання та використання моделей у межах існуючої інфраструктури. * Відстеження працездатності та продуктивності: продукт повинен дозволяти користувачам відстежувати працездатність і продуктивність розгорнутих моделей машинного навчання в режимі реального часу. Це передбачає моніторинг ключових показників, таких як точність, затримка, використання ресурсів і дрейф моделі, щоб забезпечити оптимальну продуктивність. * Інструмент цілісного управління: він має надавати інструмент цілісного управління, який пропонує розуміння всіх моделей, що застосовуються в бізнесі. Це включає в себе функції для керування моделлю, моніторингу відповідності та централізованого перегляду всієї екосистеми моделі. Відповідність цим критеріям гарантує, що продукт пропонує надійні можливості для ефективного керування операціями машинного навчання в організації.