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Платформи MLOps - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати
Щоб бути розглянутим для категорії MLOps Platforms, продукт має відповідати таким критеріям: * Платформа для моніторингу та керування: продукт має надавати комплексну платформу для моніторингу та керування моделями машинного навчання. Це включає функції для відстеження версій моделі, моніторингу показників продуктивності та керування життєвими циклами моделі. * Інтеграція в бізнес-додатки: це має дозволити користувачам легко інтегрувати моделі машинного навчання в різні бізнес-додатки в компанії. Ця можливість інтеграції гарантує ефективне розгортання та використання моделей у межах існуючої інфраструктури. * Відстеження працездатності та продуктивності: продукт повинен дозволяти користувачам відстежувати працездатність і продуктивність розгорнутих моделей машинного навчання в режимі реального часу. Це передбачає моніторинг ключових показників, таких як точність, затримка, використання ресурсів і дрейф моделі, щоб забезпечити оптимальну продуктивність. * Інструмент цілісного управління: він має надавати інструмент цілісного управління, який пропонує розуміння всіх моделей, що застосовуються в бізнесі. Це включає в себе функції для керування моделлю, моніторингу відповідності та централізованого перегляду всієї екосистеми моделі. Відповідність цим критеріям гарантує, що продукт пропонує надійні можливості для ефективного керування операціями машинного навчання в організації.
Запит на новий застосунок
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платф...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — це орієнтована на дані платформа AI, яка дозволяє користувачам створювати та використовувати програми AI. Платформа надає можливість тренувати та налаштовувати моделі, а також автоматизувати завдання за допомогою LLM (моделі машинного навчання Labelbox). Що стосується функціональності, L...
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як кожен отримує доступ, керує та діє на основі даних і аналітичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.
neptune.ai
neptune.ai
Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
V7
v7labs.com
V7 — це механізм обробки даних штучного інтелекту, розроблений для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька вл...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій ін...
Replicate
replicate.com
Запустіть ШІ за допомогою API. Запускайте та налаштовуйте моделі з відкритим кодом. Розгортайте власні моделі в масштабі. Усе з одним рядком коду.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
Model Share
modelshare.ai
Платформа Model Share AI MLOps є динамічним центром інновацій машинного навчання. Це дозволяє інженерам з обробки даних і машинного навчання легко керувати проектами ML від початку до кінця. Ви можете вдосконалювати моделі, відстежувати прогрес за допомогою розширеної аналітики ML і інструментів зв...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навч...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого аналітичного партнера на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІС...
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
Openlayer
openlayer.com
Openlayer — це робочий простір оцінювання для ШІ. Стартапи та Fortune 500 однаково використовують Openlayer для запуску тестів, відстеження та версії моделей, а також моніторингу виробничих запитів. Найдосконаліша платформа для створення високоякісних, надійних моделей з нуля.
Comet
comet.com
Comet — це метаплатформа машинного навчання, розроблена, щоб допомогти фахівцям і командам ШІ створювати надійні моделі машинного навчання для реальних додатків шляхом оптимізації та підключення життєвого циклу моделі машинного навчання. Використовуючи Comet, користувачі можуть використовувати відст...
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навча...
VESSL AI
vessl.ai
Створюйте, навчайте та розгортайте моделі швидше в масштабі за допомогою повністю керованої інфраструктури, інструментів і робочих процесів.
Weights & Biases
wandb.ai
Weights & Biases: платформа для розробників AI. Відстежуйте все, що вам потрібно, щоб зробити свої моделі відтворюваними за допомогою Weights & Biases — від гіперпараметрів і коду до ваг моделі та версій набору даних. Weights & Biases допомагає вашій команді ML підвищити продуктивність шляхом опти...
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та модел...
Kognic
kognic.com
Kognic | Найкраще у своєму класі рішення для об’єднання датчиків для ADAS/AD. Платформа керування наборами даних, яка допомагає глобальним підприємствам зібрати ефективні конвеєри наземних даних для об’єднання датчиків. Kognic надає платформу даних, що прискорює машинне навчання для критично важлив...
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave — це спеціалізований хмарний постачальник, який надає величезний обсяг обчислювальних ресурсів GPU на додачу до найшвидшої та найгнучкішої інфраструктури галузі. Постачальник елітних хмарних рішень NVIDIA для обчислень і візуалізації, CoreWeave створює хмарні рішення для випадків інтенсивн...
Verta
verta.ai
Verta — це стартап із Пало-Альто, що створює інфраструктуру програмного забезпечення, щоб допомогти командам корпоративних даних і машинного навчання (ML) швидко розробляти та розгортати моделі ML. Платформа Verta базується на новаторських дослідженнях MIT CSAIL щодо ModelDB, першої системи керуванн...
Bria
bria.ai
BRIA.ai — це платформа Visual Generative AI, відома своєю власною технологією Generative AI. Це допомагає створювати персоналізований візуальний вміст у масштабі. Платформа розроблена для різноманітних додатків, у тому числі для використання художниками та стартапами. Платформу було створено з акце...
OctoAI
octo.ai
OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкре...
MLJAR
mljar.com
MLJAR – видатні інструменти науки про дані mljar-supervised — це платформа машинного навчання, створена перш за все людиною. Це робить пошук і налаштування алгоритмів безболісними. Користувачам потрібно завантажити набір даних, вибрати вхідні та цільові атрибути, і mljar знайде найкращий відповідний...
Rasgo
rasgoml.com
Rasgo привносить потужність GPT у сховище даних вашого підприємства. Наші агенти, керовані GPT, розробляють аналітичні стратегії для виявлення інформації та контекстуалізації даних вашого підприємства шляхом виявлення ключових фактів, викидів і важливих тенденцій — і все це без участі людини. Бізне...
Modelshop
modelshop.com
Modelshop має всі необхідні інструменти для створення моделей ШІ на одній платформі. Пропустіть етап кодування та постачайте інтелектуальні рішення швидше, ніж це можливо раніше. Аналітики, дослідники даних та інженери обирають Modelshop для швидкого масштабування своїх моделей як програмних додатк...
Superwise
superwise.ai
Оскільки все більше компаній покладаються на моделі штучного інтелекту, щоб підвищити свій вплив і прибутки, зростає потреба в управлінні, моніторингу та оптимізації поведінки цих моделей у реальному житті. Superwise.ai — це компанія, яка контролює та гарантує справність моделей ШІ у виробництві. S...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію штучного інтелекту за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних...
Mona
monalabs.io
Інтелектуальне рішення для моніторингу Mona дозволяє командам отримати повну видимість ефективності ваших даних, моделей і процесів. Автоматично виявляйте та вирішуйте проблеми продуктивності в рамках процесів AI/ML або інтелектуальних процесів автоматизації, щоб уникнути негативного впливу як на ва...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (надалі — Engine) — це платформа Data Science and Machine Learning (ML), яка дає змогу кожному, навіть новачкам, створювати високопродуктивні програми ML за лічені хвилини чи години, а не тижні чи місяці – ні. необхідне кодування. Простий у користуванні підключений...
Qwak
qwak.com
Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутво...
Datature
datature.io
Datature — це комплексна платформа штучного інтелекту для бачення, розроблена для оптимізації процесів, пов’язаних із керуванням наборами даних, анотуванням, навчанням і розгортанням моделей комп’ютерного зору. Цей інструмент підходить для підприємств, швидкозростаючих компаній, стартапів на ранніх...
Statsig
statsig.com
Statsig — це провідна платформа для експериментів із продуктами, яка допомагає компаніям використовувати дані для швидкої доставки та створення кращих продуктів. Такі компанії, як Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace і Univision, використовують Statsig для керування ро...
ZenML
zenml.io
ZenML — це розширювана структура MLOps з відкритим кодом для створення портативних, готових до виробництва конвеєрів MLOps. Він створений для співпраці вчених з обробки даних, інженерів ML і розробників MLOps під час розробки до виробництва. ZenML має простий, гнучкий синтаксис, не залежить від хмар...
TruEra
truera.com
TruEra надає рішення якості штучного інтелекту, які допомагають підприємствам аналізувати машинне навчання, покращувати якість моделі та зміцнювати довіру. Завдяки технології штучного інтелекту корпоративного класу Explainability, заснованій на шестирічних дослідженнях в Університеті Карнегі-Меллона...
Kolena
kolena.com
Kolena — це платформа для тестування ML, яка дозволяє командам ML ретельно перевіряти поведінку своєї моделі. За допомогою Kolena команди ML можуть визначати та відстежувати режими збоїв, щоб допомогти інженерам, керівництву та клієнтам краще зрозуміти продуктивність моделі та виявити прогалини.
Portkey
portkey.ai
Поставляйте надійні, швидкі та економічно ефективні програми Gen AI за допомогою Portkey Observability Suite і Open-source AI Gateway.
Faros AI
faros.ai
Faros AI — це ваша інфраструктура для інженерних операцій — на одній панелі можна переглядати швидкість, якість, цілі тощо! Faros інтегрує всі ваші джерела інженерних даних, щоб надати вам цілісне бачення всього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Він усуває здогадки під час плануван...
Credo.ai
credo.ai
Credo AI має на меті розширити можливості підприємств для відповідального створення, впровадження, закупівлі та використання ШІ в масштабах. Передова платформа управління штучним інтелектом від Credo AI автоматизує нагляд за штучним інтелектом і управління ризиками, одночасно забезпечуючи нормативну...
Tenyks
tenyks.ai
Tenyks – це підрозділ Кембриджського університету, який винайшов спосіб взаємодії людства зі штучним інтелектом для захисту та задоволення. Щоб захистити світ від неправильного використання ШІ, а також забезпечити, щоб ШІ розроблявся з пристрастю, хвилюванням і радістю! Ми створюємо платформу моніт...
Modular
modular.com
Платформа для розробників штучного інтелекту наступного покоління, яка об’єднує розробку та розгортання штучного інтелекту для всього світу.
Imandra
imandra.ai
Imandra — це хмарний автоматизований механізм міркування для аналізу алгоритмів, що вносить безпрецедентну точність і автоматизацію в розробку алгоритмів і керування ними.
Picsellia
picsellia.com
Picsellia надає повний стек розробки штучного інтелекту, оптимізований для зображень: він охоплює кожен крок, необхідний для розгортання моделі комп’ютерного зору у виробництві. Користувачі можуть структурувати, керувати та вдосконалювати свої моделі ШІ безпосередньо на платформі. Ключові характер...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks — це спільна платформа ML із найвищою продуктивністю Feature Store для пакетних даних і даних у реальному часі. Створено навколо найдосконалішого та модульного сховища функцій у галузі, яке забезпечує бездоганну інтеграцію для існуючих конвеєрів і допомагає швидше доставляти моделі до виро...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy надає організаціям приклади використання штучного інтелекту з високим ризиком, платформу відповідального штучного інтелекту та створює можливість запроваджувати зрозумілі, підзвітні та керовані моделі машинного навчання, одночасно забезпечуючи взаємодію між людьми та штучним інтелектом. Ство...
Arthur
arthur.ai
Arthur — це компанія, що займається виробництвом штучного інтелекту. Ми допомагаємо дослідникам обробки даних, власникам продуктів і бізнес-лідерам прискорювати операції з табличними, NLP і моделями комп’ютерного бачення для оптимізації точності, зрозумілості та справедливості. * Точність: відст...
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse пропонує найновіші інструменти машинного навчання, що дозволяє всім підприємствам створювати розумніші периферійні продукти. Наша технологія дає змогу розробникам швидше виводити на ринок більше продуктів штучного інтелекту та допомагає командам підприємств швидко розробляти галузеві рі...
Arize AI
arize.com
Arize AI — це платформа для оцінки ШІ та оцінка магістерського права, створена для забезпечення більш успішного ШІ у виробництві.
ClearML
clear.ml
ClearML — це провідне наскрізне рішення з відкритим вихідним кодом для впровадження штучного інтелекту на підприємстві, якому довіряють провідні компанії зі списку Fortune 500, підприємства, наукові кола та інноваційні стартапи по всьому світу. Ми надаємо клієнтам можливість створювати безперервні ...
Valohai
valohai.com
Valohai — це платформа MLOps, спеціально створена для піонерів ML, яка дає їм усе, чого їм бракувало, на одній платформі, яка має сенс. Тепер вони проводять тисячі експериментів одним натисканням кнопки, створюючи дані, яким довіряють. Використовуючи інструменти, які їм подобаються, щоб створювати д...
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма па...
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs дозволяє командам використовувати потужність ШІ з точністю та контролем. Від компаній зі списку Fortune 100 до стартапів, перш за все на основі штучного інтелекту, команди використовували інструменти WhyLabs для моніторингу й керування програмами машинного навчання та генеративних програм шт...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективн...