Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Mind Mapping - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для створення ментальних карт — це спеціалізовані інструменти для побудови діаграм, які допомагають користувачам організовувати мозкові штурми за структурованими темами та стосунками. Ці інструменти створюють інтелектуальні карти, які є діаграмами, які розкладають процеси мислення на теми, підтеми та зв’язки між ними за допомогою простих слів і ліній. Незважаючи на те, що це можна зробити вручну, інструменти для створення цифрових карт розуму доступні на кількох пристроях, дозволяють легко зберігати цифрові дані та пропонують функції, які полегшують співпрацю. Програмне забезпечення для створення діаграм також може створювати інтелект-карти, а деякі продукти пропонують певні шаблони інтелект-карт у своєму наборі функцій. Однак програмне забезпечення для побудови діаграм може створювати різні типи діаграм, наприклад організаційні діаграми та плани поверхів, тоді як спеціальні інструменти створення інтелектуальних карт призначені спеціально для інтелектуальних карт. Крім того, існує деяке збіг між рішеннями для створення ментальних карт і програмним забезпеченням для спільної роботи, хоча останнє пропонує більш вільну форму редагованого робочого простору.