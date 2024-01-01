Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Mind Mapping - Найпопулярніші застосунки - Білорусь
Програмне забезпечення для створення ментальних карт — це спеціалізовані інструменти для побудови діаграм, які допомагають користувачам організовувати мозкові штурми за структурованими темами та стосунками. Ці інструменти створюють інтелектуальні карти, які є діаграмами, які розкладають процеси мислення на теми, підтеми та зв’язки між ними за допомогою простих слів і ліній. Незважаючи на те, що це можна зробити вручну, інструменти для створення цифрових карт розуму доступні на кількох пристроях, дозволяють легко зберігати цифрові дані та пропонують функції, які полегшують співпрацю. Програмне забезпечення для створення діаграм також може створювати інтелект-карти, а деякі продукти пропонують певні шаблони інтелект-карт у своєму наборі функцій. Однак програмне забезпечення для побудови діаграм може створювати різні типи діаграм, наприклад організаційні діаграми та плани поверхів, тоді як спеціальні інструменти створення інтелектуальних карт призначені спеціально для інтелектуальних карт. Крім того, існує деяке збіг між рішеннями для створення ментальних карт і програмним забезпеченням для спільної роботи, хоча останнє пропонує більш вільну форму редагованого робочого простору.
Запит на новий застосунок
Whimsical
whimsical.com
Примхливим є ітеративний робочий простір продукту. Ми допомагаємо командам швидше створити ясність і спільне розуміння за допомогою інструментів документації для вирішення будь-яких проблем із продуктом. У нас є: - Документи, які вбудовують візуальні елементи та об'єднують усі артефакти проекту - Бл...
Miro
miro.com
Miro надає візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Сьогодні понад 70 мільйонів користувачів у всьому світі в 200 000 організаціях, включаючи Nike, Ikea, Deloitte, WPP і Cisco, покладаються на Mir...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — це повна платформа для команд, які хочуть візуально співпрацювати, незалежно від того, де вони знаходяться та як працюють. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реа...
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості...
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 для Google Drive для G Suite дозволяє створювати інтелектуальні карти безпосередньо з веб-програми Диска, упорядковувати їх у папки та керувати ними, як і будь-яким іншим документом Google Диска.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Milanote
milanote.com
Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — це онлайн-додаток для створення розумових карт, який дозволяє користувачам візуалізувати, ділитися та представляти свої думки через хмару. MindMeister був запущений у 2007 році програмною компанією MeisterLabs GmbH, заснованою Міхаелем Холлауфом і Тіллем Воллмером. Після 10 років на ри...
MURAL
mural.co
Не звертайте уваги на «де». Настав час для іншого «як». Командам не потрібне краще місце для роботи. Їм потрібен кращий спосіб роботи. Цифрова дошка Mural підходить для перспективних компаній. Фреска — це те, як команди краще працюють і змушують працювати краще. Як і будь-який м’яз, співпраця стає с...
XMind
xmind.works
Ваш улюблений Mind Toolbox, тепер відкритий в Інтернеті. Веб-версія XMind, що працює в будь-яких сучасних браузерах. Він підключається до вашого Dropbox, Google Drive і OneDrive. Читайте, редагуйте та створюйте інтелектуальні карти в будь-який час і в будь-якому місці.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми...
Mindomo
mindomo.com
Створюйте інтелектуальні карти, концептуальні карти, контури та діаграми Ганта, щоб покращити своє мислення та навчання. Інтернет, робочий стіл, iOS, Android. Розумна карта з нами безкоштовно!
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster — це крос-платформне програмне забезпечення для створення розумових карт із багатьма розширеними функціями, зокрема спрощеним та інтуїтивно зрозумілим стрічковим інтерфейсом; багаті вишукані вбудовані шаблони розумових карт, картинки та приклади; приголомшливі стилі теми; авто...
GitMind
gitmind.com
GitMind — це безкоштовний онлайн-конструктор розумових карт для мозкового штурму, планування проектів, розвитку, дій та інших творчих завдань. Цей інструмент дозволяє ділитися розумовими картами з безліччю користувачів і співпрацювати з ними.
MindManager
mindmanager.com
MindManager — це потужний інструмент візуалізації та програмне забезпечення для створення розумових карт. Тому що з правильною картою ви можете поїхати куди завгодно. Перетворюйте розрізнені ідеї та дані в динамічні візуальні розумові карти, блок-схеми, концептуальні карти, матриці та інші діаграми....
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Ayoa
ayoa.com
Як цитує CBS News, Ayoa є «унікальним поворотом в управлінні завданнями». Ayoa — це універсальна онлайн-дошка, де ви можете обмірковувати ідеї, працювати разом і виконувати завдання. Завдяки унікальному поєднанню білих дошок, карт мислення, керування завданнями та функцій командної співпраці окремі ...
Mind42
mind42.com
Отримайте огляд різних типів розумових карт, створених на Mind42. Mind42 — це безкоштовне онлайн-програмне забезпечення для створення розумових карт, яке дозволяє вам співпрацювати та публікувати свої розумові карти разом з іншими.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дає змогу створювати різноманітні діаграми, включаючи блок-схеми, макети, BPMN, UML і Mindmaps. Ми вважаємо, що діаграми можуть допомогти нам краще зрозуміти та запам’ятати речі, які є абстрактними та незрозумілими. Було б гарною і...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — це онлайн-платформа для спільної роботи «все в одному», яка постійно підвищує рівень залучення. Завдяки унікальному асортименту з 10 візуальних інструментів і сервісів для співпраці, Klaxoon дає людям змогу залучати людей під час зустрічей і поза ними, підвищувати продуктивність і формуват...
Bubbl.us
bubbl.us
Розумна карта та мозковий штурм онлайн з Bubbl.us! Створюйте барвисті інтелектуальні карти, щоб роздрукувати або поділитися ними з іншими. Мільйони людей по всьому світу використовують Bubbl.us для створення ідей, планування процесів і створення презентацій.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — це онлайн-платформа ментальних карт для візуального фіксування інформації та ідей, а також обміну або публікації отриманих графіків/дерев
GroupMap
groupmap.com
Спільний мозковий штурм у режимі реального часу та прийняття рішень. Почніть із понад 60 шаблонів мозкового штурму або створіть власний. Шаблони включають SWOT, 6 Thinking Hats, Perceptual Maps, Stakeholder Maps, Risk Maps, Mind Maps, Lean Business Canvas та багато іншого…
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...