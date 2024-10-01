Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи мікронавчання - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи мікронавчання – це корпоративні навчальні рішення, які використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D). Ці навчальні рішення пропонують співробітникам короткий цільовий навчальний контент, який легко інтегрується в їхній щоденний робочий процес і доступний на різних пристроях. Компанії мають можливість розробляти власний контент або використовувати наявні навчальні бібліотеки, що містять відео, картки та інші допоміжні ресурси. Важливо відрізняти платформи мікронавчання від корпоративного програмного забезпечення LMS (система управління навчанням) і програмного забезпечення Learning Experience Platform (LEP). LEP зазвичай надають співробітникам самокерований комп’ютерний освітній контент. Навпаки, платформи мікронавчання обслуговують як настільних, так і нестаціонарних працівників, прагнучи покращити конкретні рольові знання в рамках їх робочого процесу. Тим часом корпоративна LMS зосереджена в основному на адмініструванні, управлінні та звітності корпоративного навчання, часто з метою відповідності. Платформи мікронавчання доповнюють корпоративне програмне забезпечення LMS, інтегруючи методи мікронавчання безпосередньо в процес навчання, збагачуючи таким чином загальний процес навчання.