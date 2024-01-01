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Платформи мікронавчання - Найпопулярніші застосунки - Антарктика
Платформи мікронавчання – це корпоративні навчальні рішення, які використовуються відділами кадрів і навчання та розвитку (L&D). Ці навчальні рішення пропонують співробітникам короткий цільовий навчальний контент, який легко інтегрується в їхній щоденний робочий процес і доступний на різних пристроях. Компанії мають можливість розробляти власний контент або використовувати наявні навчальні бібліотеки, що містять відео, картки та інші допоміжні ресурси. Важливо відрізняти платформи мікронавчання від корпоративного програмного забезпечення LMS (система управління навчанням) і програмного забезпечення Learning Experience Platform (LEP). LEP зазвичай надають співробітникам самокерований комп’ютерний освітній контент. Навпаки, платформи мікронавчання обслуговують як настільних, так і нестаціонарних працівників, прагнучи покращити конкретні рольові знання в рамках їх робочого процесу. Тим часом корпоративна LMS зосереджена в основному на адмініструванні, управлінні та звітності корпоративного навчання, часто з метою відповідності. Платформи мікронавчання доповнюють корпоративне програмне забезпечення LMS, інтегруючи методи мікронавчання безпосередньо в процес навчання, збагачуючи таким чином загальний процес навчання.
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Blinkist
blinkist.com
Blinkist надає зайнятим професіоналам потужні ідеї, щоб вони могли розширити свої перспективи, бути більш креативними, приймати кращі рішення та, зрештою, рости та процвітати в усіх сферах життя. Ми збираємо ключові ідеї з понад 5500 науково-дослідницьких книжок і подкастів із 27 категорій у захоплю...
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz використовують понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Kahoot! Create
kahoot.com
Створюйте власні kahoots і дізнавайтеся щось нове! Kahoot! дарує магію навчання студентам, викладачам, офісним супергероям, фанатам дрібниць і тим, хто навчається протягом усього життя. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яка щороку залучає та розважає понад 1 мільярд гравців у школі, на роботі ...
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
getAbstract
getabstract.com
Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare — це хмарна система керування навчанням, розроблена, щоб допомогти компаніям і організаціям підвищити весь життєвий цикл працевлаштування від адаптації до постійного навчання.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально створеною для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який адаптує нових клієнтів, ІТ-команд...
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. Надайте своїм командам інструменти, щоб забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на н...
AssessFirst
assessfirst.com
Подивіться, ким є люди насправді. Поєднайте силу штучного інтелекту та сучасну психологію з AssessFirst. Передбачте кандидатів, які, швидше за все, досягнуть успіху у вашому бізнесі.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відп...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес...
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. ...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai — це платформа мікронавчання, яка використовує штучний інтелект для швидшого й ефективнішого навчання. Платформа пропонує різноманітний цікавий освітній контент, який включає живі вікторини, курси та картки. Він також містить інструменти для уважності, створення нотаток і встановлення зав...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
Gametize
gametize.com
Gametize — це платформа для гейміфікації та залучення спільноти для компаній будь-якого розміру. Його пропозиції включають просту у користуванні систему керування вмістом, наповнену функціями, настроювані досягнення та винагороди, численні механізми для мотивації соціальної поведінки, а також звіти ...
eduMe
edume.com
eduMe — це навчальна платформа, яку вибирають найперші працівники. Ми співпрацюємо з глобальними компаніями роздрібної торгівлі, гостинності, охорони здоров’я, виробництва, послуг на вимогу та логістичними компаніями по всьому світу, включаючи Uber, Marriott, Kering і Blue Cross Blue Shield, щоб без...
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, об’єднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, і надаючи компаніям ...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
TalentCards
talentcards.com
TalentCards — це рішення для мікронавчання, яке дозволяє швидко й ефективно навчатися в дорозі. Ви створюєте вміст і керуєте користувачами за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу, а учні беруть участь у навчанні через рідні мобільні програми для iOS і Android. Вміст поширюється за допомог...
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — це найпопулярніша у світі платформа електронного навчання, присвячена найму та управлінню талантами. Наш провідний у галузі контент дозволяє організаціям не лише знаходити та наймати найкращих кандидатів, але й розвивати культуру залученості співробітників, відстоюючи різноманітність,...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — це хмарний інструмент швидкого електронного навчання, наповнений шаблонами для легкої розробки привабливих, інтерактивних і повністю адаптованих курсів електронного навчання на основі Tesseract Learning. Prodient.io може використовуватися будь-яким членом вашої команди, незалежно від й...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — це відзначена нагородами навчальна платформа, створена спеціально для того, щоб допомогти кандидатам почуватися впевненіше та підготуватися до проходження сертифікаційного іспиту, одночасно прискорюючи зростання доходів компаній. Багато провідних світових асоціацій, акредитаційних органі...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — це платформа для роботи на основі ШІ. Наш орієнтований на людей підхід до продажів, партнерів, команд та всіх інших everboards у темпі інновацій. Ми допомагаємо швидко продемонструвати релевантний вміст потрібним людям, підтримуємо коучинг, а також надаємо статистику, щоб ви могли масшта...
Qualee
qualee.com
Qualee — це відзначена нагородами платформа досвіду співробітників, розроблена для розширення можливостей організаційного узгодження та приналежності. Ми спрощуємо для компаній залучення талантів протягом усього життєвого циклу співробітника, включаючи адаптацію, навчання, мікроопитування та відхід....
Arist
arist.co
Arist надає платформу для створення, надання й аналізу текстового навчання, вбудованого в додатки для обміну повідомленнями, які учні перевіряють кожні 6 хвилин: SMS, електронну пошту, WhatsApp, MS Teams і Slack.