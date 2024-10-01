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Програмне забезпечення торгового маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Колумбія
Торговельні маркетингові платформи розширюють можливості невеликих звичайних підприємств або підприємств електронної комерції, надаючи їм засоби для демонстрації своїх пропозицій ширшій онлайн-аудиторії через віртуальний ринок. На цій платформі компанії часто пропонують маркетингові можливості у формі щоденних або поточних угод, пропонуючи знижки на вибрані продукти чи послуги. Для малого бізнесу, обмеженого обмеженими маркетинговими ресурсами, торговельні маркетингові платформи пропонують шлях до розширення охоплення клієнтів і підвищення їх видимості в Інтернеті. У той же час суб’єкти середнього бізнесу та підприємства можуть використовувати ці платформи для проведення цільових кампаній, спрямованих на просування конкретних послуг або націлювання на різні демографічні групи. Незалежно від розміру підприємства можуть використовувати торговельні маркетингові платформи для досягнення різних цілей, таких як ліквідація надлишкових запасів за допомогою пропозицій зі знижками або підвищення видимості послуг, які недостатньо використовуються. Крім того, ці платформи часто легко інтегруються з системами ресторанів і роздрібних торгових точок (POS), полегшуючи використання цифрових купонів.
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Groupon
groupon.com
Groupon — це американський глобальний ринок електронної комерції, який з’єднує передплатників із місцевими продавцями, пропонуючи заходи, подорожі, товари та послуги в 15 країнах. Компанія Groupon, яка базується в Чикаго, була запущена там у листопаді 2008 року, а незабаром після цього – у Бостоні, ...
Booksy Biz
booksy.com
Покладіться на Booksy, щоб керувати вашим бізнесом, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на тому, що вам подобається. Очікуйте щасливого планування, легшого, ніж будь-коли, залучення клієнтів і багато додаткового часу, щоб працювати над своєю магією як професіонал у сфері здоров’я та краси.
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, догляд за шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Travelzoo
travelzoo.com
Туристичні пропозиції щодо готелів, авіарейсів, туристичних пакетів, круїзів, а також місцевих і розважальних пропозицій. Приєднуйтесь до мільйонів мандрівників, які вже користуються Travelzoo!
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive - приватний клуб, який спеціалізується на роздрібній торгівлі преміальними відпочинками за найкращими цінами. Номер один із туристичних приватних продажів, він пропонує ексклюзивні ексклюзивні пропозиції для своїх учасників.
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes, нова програма, яка допомагає користувачам планувати поїздки та подорожувати винною країною, переосмислила винну країну. Додаток, розроблений технологічною компанією Grapexchange із округу Сонома, є платформою подвійного призначення, яка надає високоінтегровані послуги як споживачам, так...
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes — ексклюзивний туристичний клуб для членів, який пропонує нашим членам величезні знижки та вигідні пропозиції на підібрані розкішні готелі та свята.
Gilt
gilt.com
Gilt – це веб-сайт для онлайн-покупок і способів життя, заснований у Сполучених Штатах у 2007 році. Свого часу компанія оцінювалася на папері в понад 1 мільярд доларів США, а зрештою була продана компанії Hudson's Bay Company приблизно за 250 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж загальна сума, ...
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com економить ваші гроші на товарах і послугах місцевих компаній, які вам подобаються. Від місцевих ресторанів і розважальних закладів до товарів і побутових послуг ви знайдете заощадження на LocalFlavor.com.
discountscode
discountscode.co.uk
Насолоджуйтесь онлайн-кодами знижок, пропозиціями та кодами ваучерів у Великобританії. Отримайте всі найновіші акції для ваших найулюбленіших брендів ✔ Перевірено та перевірено в листопаді 2023 р.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret дозволяє онлайн-магазинам і торговцям на ринках eBay і Amazon миттєво розширюватися по всьому світу та збільшувати свої онлайн-продажі.
Glopal
merchants.glopal.com
Global спрощує міжнародне зростання для торговців електронною комерцією, відкриваючи їм світ клієнтів. Ми дозволяємо підприємствам швидко й безперешкодно виходити на нові ринки без ризиків і складнощів. Наша транскордонна платформа допомагає глобальним брендам масштабувати міжнародні продажі, забезп...
LivingSocial
livingsocial.com
LivingSocial — це місцевий ринок, де можна купувати та ділитися найкращими речами у вашому місті та за його межами. Завдяки унікальним і різноманітним пропозиціям щодня ми надихаємо учасників відкривати все: від екскурсій вихідного дня до унікальних подій і вражень, ексклюзивних вечерь для гурманів ...