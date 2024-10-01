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Програмне забезпечення для наставництва - Найпопулярніші застосунки - Маврикій
Програмне забезпечення для наставництва, яке також називають програмним забезпеченням для корпоративного наставництва, пропонує компаніям і відділам кадрів інструменти для ефективного управління та оптимізації програм бізнес-наставництва. Ці рішення розширюють можливості адміністраторів і співробітників, спрощуючи зв’язки менторства та керування програмами. Галузі в корпоративному, освітньому, урядовому та технологічному секторах можуть використовувати ці платформи. Програмне забезпечення для наставництва допомагає користувачам розробляти, залучати, підбирати, керувати та оцінювати ініціативи з наставництва. Він обслуговує різні формати наставництва, такі як індивідуальні програми, керовані тренерами або групові програми, часто бездоганно інтегровані з корпоративними системами управління навчанням (LMS). Покращуючи зв’язки між співробітниками, ці інструменти сприяють розширенню знань, підвищують рівень залученості та сприяють інклюзивності в організаціях. Деякі компанії використовують програмне забезпечення для наставництва, щоб оцифрувати існуючі програми, тоді як інші використовують його для створення абсолютно нових інфраструктур для наставництва.
Запит на новий застосунок
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема пі...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching розкриває необмежений потенціал у ваших співробітниках за допомогою коучингу в масштабі всього підприємства. EZRA є одним із найбільших постачальників коучингів у всьому світі. Вони навчають тисячі співробітників таких корпоративних брендів, як Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vo...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА для створення та керування ЕФЕКТИВНИМИ програмами наставництва. Mentornity — це настроюване рішення, готове для наставництва ПРАЦІВНИКІВ, наставництва СПІЛЬНОТИ, зворотного наставництва, наставництва мережі випускників і наставництва ПІДПРИЄМЦІ...
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених ...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete об’єднує три десятиліття наставницького досвіду. Крім того, платформа пропонує універсальність у створенні програм наставництва, які відповідають потребам організацій. Він пропонує точне зіставлення, яке автоматично створює до 90% сумісних збігів, щоб стосунки тривали довго. Крім ...
Mentessa
mentessa.com
Ви шукаєте рішення, щоб інтегрувати нових співробітників, щоб об’єднати їх, а також покращити добробут і продуктивність – даючи кожному можливість для успішної кар’єри? Mentessa — це платформа для спільного навчання, яка допомагає співробітникам навчатися та працювати разом — на основі навичок. Це п...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду ...
PushFar
pushfar.com
Провідну у світі платформу наставництва, додаток і програмне забезпечення для наставництва PushFar можна застосовувати для будь-яких цілей наставництва, від традиційного наставництва до зворотного наставництва та програм групового наставництва. Якими б не були ваші цілі наставництва, дозвольте нам п...
Mentorink
mentorink.com
Mentorink — це «удостоєне нагород» програмне забезпечення для наставництва, яке дозволяє компаніям розумно, ефективно та результативно проводити інтелектуальну наставницьку діяльність у великих масштабах.
Growthspace
growthspace.com
Підвищуйте ключові показники ефективності бізнесу за допомогою програм розвитку під керівництвом експертів із Growthspace. Платформа, розроблена для запуску, керування та вимірювання впливу на весь спектр навчальних процесів, включаючи індивідуальні або командні програми, забезпечує ефективність і в...
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop підтримує деякі з найефективніших програм наставництва в усьому світі для таких компаній, як Virgin Media, Arcadis, Dior, Rabobank, Тенісна асоціація США та Accor. І як сертифікована B Corp, ми підтримуємо нашу спільноту, щоб зробити наставництво більш доступним за допомогою нашої Програм...
Together Software
togetherplatform.com
Створюйте програми наставництва, які подобаються співробітникам. Together Software — це платформа для наставництва, яка дає змогу вашій організації підвищувати ефективність через відносини. Орієнтуючись на компанії з понад 500 співробітниками, Together допомагає командам навчання та розвитку прово...