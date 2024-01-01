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Програмне забезпечення для керування зустрічами - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування нарадами допомагає організовувати та проводити командні наради, щоб вони були продуктивними та зосередженими. Користувачі використовують ці інструменти для ефективного планування зустрічей, часто інтегруючи їх із програмним забезпеченням календаря, щоб забезпечити видимість. Ці рішення також пропонують такі функції, як створення порядку денного, запис протоколу та відстеження консенсусу для підвищення продуктивності нарад. Деяке програмне забезпечення містить базові можливості керування завданнями для завдань, які вирішуються під час нарад. Хоча більшість інструментів керування зустрічами є універсальними та можуть використовуватися для різних типів зустрічей, деякі спеціально розроблені для спеціалізованих зустрічей, таких як сутички, ретроспективи, особисті зустрічі та семінари. Крім того, певне програмне забезпечення для керування радою містить функції керування засіданнями, але призначене для зустрічей за участю керівників, членів правління та комітетів.
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Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Focusmate
focusmate.com
Віртуальний коворкінг Focusmate допомагає вам виконувати завдання. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Read
read.ai
Зробіть наради ефективнішими та результативнішими за допомогою штучного інтелекту за допомогою автоматичного підсумку наради, основних відео та рекомендацій.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Sembly
sembly.ai
Sembly записує, транскрибує та створює інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Семблі - найрозумніший помічник команди ШІ!
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.
Notiv
notiv.com
Notiv — це Notetaker на основі штучного інтелекту, який дозволяє записувати, транскрибувати та підсумовувати ваші зустрічі для створення порядку денного на всіх платформах веб-конференцій, як-от Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Clockwise
getclockwise.com
За годинниковою стрілкою оптимізує календарі команд, щоб кожен день мав більше часу. Це новий спосіб роботи, який дає нам гнучкість і зосередженість. Почніть безкоштовно.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...
Claap
claap.io
МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.
Parabol
parabol.co
Parabol — це другий пілот Agile для зустрічей, який допомагає командам спілкуватися, обмірковувати та прогресувати з меншою кількістю попередньої підготовки до зустрічі.
Navigator
navigator.com
Все для ваших віддалених зустрічей в одному місці: порядок денний, нотатки, завдання та посилання для відеоконференцій.
Dive
letsdive.io
Ваші зустрічі на автопілоті з ШІ. Будьте готові до розчарування нарад за допомогою помічника зі штучним інтелектом Dive: автоматичні нотатки, безперебійні підсумки та завдання для дій – це просто.
Loopin
loopinhq.com
Зустріньтеся зі своїм асистентом продуктивності. Loopin перетворює ваш календар на робочий простір для спільної роботи. Зробіть свої зустрічі ефективними, автоматизуйте оновлення статусу та плануйте продуктивні робочі дні.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Програмне забезпечення, яке розширює можливості вашої ради, від імені, якому ви довіряєте. Nasdaq Boardvantage допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесах співпраці та прийняття рішень. Крім того, на нашому порталі правління кор...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
Retrium
retrium.com
Retrium дозволяє гнучким командам вести ефективні розмови, відкривати нові ідеї та створювати плани дій.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.
Adam.ai
adam.ai
Універсальне керування нарадами. adam.ai — це інтелектуальна універсальна платформа для керування нарадами, яка дозволяє отримувати, керувати та ділитися знаннями до, під час і після зустрічей, перетворювати вміст на цінні активи та досягати успішних бізнес-результатів.
Laxis
laxis.com
Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Sprint Boards
sprintboards.io
Ретро дошки для гнучких розробників. Створіть ретроспективну онлайн-дошку для спринту за лічені секунди та почніть співпрацювати зі своєю командою, де б вони не були. Відчуйте потужність і гнучкість нашого сучасного цифрового інструменту, щоб зробити ваші ретроспективи легкими.
Circleback
circleback.ai
Легко записуйте, узагальнюйте та шукайте свої зустрічі. Автоматизовані нотатки зустрічей, подальші електронні листи та семантичний пошук. Почніть безкоштовно вже сьогодні.
Beenote
beenote.io
Beenote — це перше рішення для керування нарадами для правління, керівників і команди. Beenote – простий, доступний і ефективний інструмент. Від початку до кінця процесу наради Beenote допомагає командам організувати ефективні наради шляхом планування, проведення та подальших дій (завдань, рішень) з...
EasyRetro
easyretro.io
Вдосконалюйтеся за допомогою веселих ретроспектив спринтів 🔥 Співпрацюйте зі своєю віддаленою командою та покращуйте свою роботу за допомогою простого, інтуїтивно зрозумілого та красивого інструменту
Easynote
easynote.com
Easynote — це програмне забезпечення для роботи та співпраці, де будь-хто та будь-де може керувати своєю щоденною роботою. Це легко та дуже масштабовано для будь-якої галузі чи бізнесу завдяки своїй унікальній системі сітки. Незалежно від того, чи потрібно вам працювати гнучко, на часовій шкалі чи н...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвич...
GoRetro
goretro.ai
Зробіть кожен спринт ефектним, ефективним і веселим. Підвищте рівень гнучкого виконання спринтів за допомогою керованих даними та захоплюючих ретроспективних зустрічей GoRetro, подій з планування спринтів та інструментів моніторингу спринтів.
Aster
asterapp.co
Aster дозволяє приймати в середньому в 3 рази більше рішень під час нарад, скорочуючи час, витрачений на наради.
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation надає світу просте та розумне рішення для протоколювання зустрічей, засноване на розпізнаванні голосу та інших концепціях і технологіях ШІ.
Retime
retime.so
Retime – це інструмент підвищення продуктивності, який допомагає вам оптимізувати свої зустрічі, керуючи своїм календарем, створюючи порядок денний, роблячи нотатки та створюючи завдання в одному місці. За допомогою Retime ви можете легко планувати зустрічі та встановлювати порядок денний, робити но...
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes дозволяє додавати порядок денний наради до наради Google. Зробіть непродуктивні наради справою минулого за допомогою комплексного програмного забезпечення для керування нарадами, яке дає змогу створювати порядок денний, переглядати протоколи нарад – усе з подій вашого календаря. У вас м...
PixelMixer
pixelmixer.com
Ваша організація вже використовує відео -> Перетворіть його на знання. PixelMixer автоматично транскрибує ваші зустрічі, визначає цікаві частини та сповіщає інших про те, що вони пропустили. - Відкрийте для себе відповідні розмови, що відбуваються у вашій організації. - Сповіщення про ключові слова ...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails було створено, щоб покращити ваші комунікативні навички та ефективність. Використовуючи OurSails систематично та цілеспрямовано, ви можете збирати та використовувати інформацію від взаємодії для покращення узгодженості та співпраці у вашому житті. Це також інструмент д...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly — це повна програма для керування зустрічами, яка надає інструменти від планування до керування зустрічами в командах.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а погляд на майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарад...
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro надає найкращий ретро досвід для розподілених команд. Це дає змогу чесним і ефективним обговоренням, щоб допомогти вашій команді виявити важливі проблеми та вжити заходів для постійного вдосконалення. Основні функції: - Зберігайте свої ретро свіжими за допомогою красивих зображень і переві...
Tervene
tervene.com
Tervene забезпечує операційну досконалість завдяки оцифровці практики управління в поєднанні з професійним коучингом. Поєднуючи 6 інструментів управління в одному рішенні, Tervene підтримує управління знаннями, перевірку процесів, контроль роботи, спілкування та вирішення проблем на заводі. Ми обслу...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow використовує штучний інтелект і практику, засновану на фактичних даних, для оцінки продуктивності в режимі реального часу та постійного її вдосконалення, не витрачаючи час на традиційні перевірки продуктивності.
Connect4
connect4.app
Платформа для зустрічі клієнтів. Де процвітають відносини з клієнтами. Підготуватися, зустрітися, діяти. Розвивайте відносини з клієнтами за допомогою інструментів Connect4 для підготовки, проведення зустрічей і звітності. Клієнтоорієнтовані компанії знають, що добре спілкуватися з клієнтами. Перетв...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro — це безпечний, готовий до роботи в корпоративному режимі гнучкий онлайн-інструмент для ретроспективи та перевірки працездатності команди для спільно розташованих, віддалених і гібридних команд. Це інтуїтивно зрозумілий інструмент із керованими ретроспективними техніками, який робить ваші ...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings — це хмарний інструмент для співпраці для всіх вас, хто втомився від неефективних і непродуктивних зустрічей. З нашим інструментом для проведення зустрічей ваші зустрічі стають ефективнішими та організованими одним кліком. Поділіться порядком денним зі своєю командою, призначте зав...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від під...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock — це фасилітатор зустрічей для гнучких команд, який пропонує ефективність, співпрацю та швидкість із ретроспективами за допомогою штучного інтелекту, щоденними стендапами та плануванням оціночних сесій у покер. Він працює як для віддалених, так і для гібридних команд через асинхронні аб...
DemoHop
demohop.com
Для розподілених технічних і науково-дослідних команд важко зібрати всіх інженерів, команди продуктів і бізнес-стейкхолдерів на одній сторінці. Щоб вирішити цю проблему, DemoHop проводить презентаційні онлайн-події, які об’єднують співробітників та їхні ідеї протягом кількох коротких годин. У нас є ...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки розшифровки зустрічей і автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє л...