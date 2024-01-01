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Програмне забезпечення для керування зустрічами - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для керування нарадами допомагає організовувати та проводити командні наради, щоб вони були продуктивними та зосередженими. Користувачі використовують ці інструменти для ефективного планування зустрічей, часто інтегруючи їх із програмним забезпеченням календаря, щоб забезпечити видимість. Ці рішення також пропонують такі функції, як створення порядку денного, запис протоколу та відстеження консенсусу для підвищення продуктивності нарад. Деяке програмне забезпечення містить базові можливості керування завданнями для дій, ухвалених під час нарад. Хоча більшість інструментів керування зустрічами є універсальними та можуть використовуватися для різних типів зустрічей, деякі спеціально розроблені для спеціалізованих зустрічей, таких як сутички, ретроспективи, особисті зустрічі та семінари. Крім того, певне програмне забезпечення для керування радою містить функції керування засіданнями, але призначене для зустрічей за участю керівників, членів правління та комітетів.
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Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів...
Focusmate
focusmate.com
Focusmate змінює спосіб вашої роботи, з’єднуючи вас з іншими професіоналами, які взяли на себе відповідальність за виконання найважливішої роботи.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth тут, щоб допомогти підприємницьким лідерським командам досягти своїх цілей, пропонуючи руку допомоги в підтримці організаційного здоров’я та лідерських навичок. Ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний, зі своїми мріями, командами та перешкодами. Наша екосистема для зростання забезпечит...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
Read
read.ai
Read — це найкраща програма для гібридних зустрічей, де ви можете переглядати в реальному часі залученість + показники настрою, таймер зустрічі та час розмови в одному місці. Після завершення зустрічі ви отримаєте вичерпний звіт із миттєвим підсумком зустрічі, стенограмою, відтворенням аудіо та віде...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Sembly
sembly.ai
Рішення Sembly SaaS, яке дозволяє менеджерам і командам записувати, транскрибувати та генерувати інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Sembly доступний англійською та понад 42 мовами в Інтернеті, мобільних додатках iOS і Android. Найрозумні...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нота...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Notiv
notiv.com
Notiv, інтелектуальне рішення для зустрічей, яке забезпечує кращі бізнес-результати ваших розмов. За допомогою Notiv ви можете автоматично: - записувати свою розмову - отримувати безпечний транскрибований запис обговорюваних - підсумовувати сказане для швидкого перегляду - ділитися важливими момента...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
Range
range.co
Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст допомагає менеджерам проводити більш ефективні наради, пов’язані з їхніми OKR та оглядами, і йому довіряють понад 100 тисяч менеджерів у таких компаніях, як Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe тощо. Менеджери використовують наш додаток для проведення індивідуальних зустрічей, команд...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успішної роботи клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, записуємо та призначаємо дії, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подал...
Claap
claap.io
Claap — це універсальний відеоробочий простір, який поєднує в одному місці запис екрана, запис нарад і відео-вікі. З Claap ви можете: - Замінити наступну зустріч коротким відео. Швидше отримуйте відгуки за допомогою анотацій, ланцюжків і відеовідповідей - Записуйте свої зустрічі з основними моментам...
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...
Parabol
parabol.co
Parabol — це інструмент для проведення онлайн-конференцій, який допомагає майстрам зіткнення та іншим лідерам проводити потужні ретроспективи, спринт-покерні оцінювальні зустрічі, стендапи тощо! Він готовий до роботи з коробки, інтегрується з Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, MS Teams і Mat...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою реєстрацій, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Він надає єдину платформу для аналізу ефективності, 360-градусного огляду, узгоджених цілей (OKR), 1:1, опитувань, ключових показників ефективності, управління завданнями/проектами, стратегічних зустрічей і аналітики людей. На відміну від інших інструментів, його інтеграція зі Slack/Teams виходить з...
Navigator
navigator.com
Все для ваших віддалених зустрічей в одному місці: порядок денний, нотатки, завдання та посилання для відеоконференцій.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Програмне забезпечення, яке розширює можливості вашої ради, від імені, якому ви довіряєте. Nasdaq Boardvantage допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесах співпраці та прийняття рішень. Крім того, на нашому порталі правління кор...
Dive
letsdive.io
Dive — це платформа для організації зустрічей, яка допоможе вам перестати ненавидіти зустрічі. За допомогою Dive ви можете легко проводити продуктивні наради – створювати порядок денний спільної роботи перед нарадою, ефективно виконувати її під час наради та вводити в дію після наради. Ми пропонуємо...
Circleback
circleback.ai
Circleback допомагає командам отримати максимальну віддачу від кожної зустрічі, незалежно від того, чи відбувається вона в Zoom, Google Meet, нарадах Slack чи особисто, шляхом автоматичного написання найкращих у своєму класі підсумків і вжиття заходів щодо важливої інформації. Наприклад, Circleba...
Loopin
loopinhq.com
Loopin перетворює ваші зустрічі на робочі простори, де вся ваша команда може співпрацювати та мати доступ до тем для обговорення, нотаток і наступних кроків в одному місці. Ця платформа також може автоматично підключати подібні зустрічі, щоб переглядати підсумки минулих зустрічей, щоб у вас був повн...
Laxis
laxis.com
Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, що...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, повністю інтегрованих постач...
Retrium
retrium.com
Retrium дозволяє гнучким командам вести ефективні розмови, відкривати нові ідеї та створювати плани дій.
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думк...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — це інноваційне програмне забезпечення для керування радою директорів, яке дає змогу організаціям отримувати, керувати та ділитися знаннями про зустрічі, сприяючи ухваленню рішень для досягнення бізнес-цілей — ідеально підходить для ради директорів, комітетів і проектних зустрічей. Ця платф...
Beenote
beenote.io
Beenote — це перше рішення для керування нарадами для правління, керівників і команди. Beenote – простий, доступний і ефективний інструмент. Від початку до кінця процесу наради Beenote допомагає командам організувати ефективні наради, плануючи, проводячи та виконуючи наради (завдання, рішення). За д...
Retime
retime.so
Retime – це інструмент підвищення продуктивності, який допомагає вам оптимізувати свої зустрічі, керуючи своїм календарем, створюючи порядок денний, роблячи нотатки та створюючи завдання в одному місці. За допомогою Retime ви можете легко планувати зустрічі та встановлювати порядок денний, робити но...
Easynote
easynote.com
Easynote — це програмне забезпечення для роботи та співпраці, де будь-хто та будь-де може керувати своєю щоденною роботою. Це легко та дуже масштабовано для будь-якої галузі чи бізнесу завдяки своїй унікальній системі сітки. Незалежно від того, чи потрібно вам працювати гнучко, на часовій шкалі чи н...
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надз...
Sprint Boards
sprintboards.io
Ретро дошки для гнучких розробників. Створіть ретроспективну онлайн-дошку для спринту за лічені секунди та почніть співпрацювати зі своєю командою, де б вони не були. Відчуйте потужність і гнучкість нашого сучасного цифрового інструменту, щоб зробити ваші ретроспективи легкими.
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes дозволяє додавати порядок денний наради до наради Google. Зробіть непродуктивні наради справою минулого, використовуючи комплексне програмне забезпечення для керування нарадами, яке дає змогу створювати порядок денний, переглядати протоколи нарад – усе з подій вашого календаря. У вас ма...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а зазир у майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарадам...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings — це хмарний інструмент для співпраці для всіх вас, хто втомився від неефективних і непродуктивних зустрічей. З нашим інструментом для проведення зустрічей ваші зустрічі стають ефективнішими та організованими одним кліком. Поділіться порядком денним зі своєю командою, призначте зав...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro — це онлайн-інструмент для розподілених команд для гнучких ретроспектив. Його розроблено, щоб усунути будь-які перешкоди та відволікання, щоб команди могли краще проводити зустрічі та покращуватись у цілому.
GoRetro
goretro.ai
GoRetro — це зручний, веселий і настроюваний гнучкий ретроспективний інструмент, який використовує дані спринту та настрій команди для постійного вдосконалення. Тисячі scrum-команд із компаній зі списку Fortune 500, банків, державних установ та інноваційних стартапів використовують GoRetro, щоб зроб...
Aster
asterapp.co
Aster звертає увагу на цілі управління, колективної діяльності та гібридної співпраці, зосереджуючись на ритуалах. Це програмне забезпечення для спільної роботи для створення, структурування та візуалізації нотаток для ефективних стратегічних зустрічей і кращого відстеження дій і рішень. Як партнер ...
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation надає світу просте та розумне рішення для протоколювання зустрічей, засноване на розпізнаванні голосу та інших концепціях і технологіях ШІ.
PixelMixer
pixelmixer.com
Ваша організація вже використовує відео -> Перетворіть його на знання. PixelMixer автоматично транскрибує ваші зустрічі, визначає цікаві частини та сповіщає інших про те, що вони пропустили. - Відкрийте для себе відповідні розмови, що відбуваються у вашій організації. - Сповіщення про ключові слова ...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails було створено, щоб покращити ваші навички спілкування та ефективність. Використовуючи OurSails систематично та цілеспрямовано, ви можете збирати та використовувати інформацію від взаємодії для покращення узгодження та співпраці у вашому житті. Це також інструмент для о...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly — це повна програма для керування зустрічами, яка надає інструменти від планування до керування зустрічами в командах.
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro надає найкращий ретро досвід для розподілених команд. Це дає змогу чесним і ефективним обговоренням, щоб допомогти вашій команді виявити важливі проблеми та вжити заходів для постійного вдосконалення. Основні функції: - Зберігайте свої ретро свіжими за допомогою красивих зображень і переві...
Tervene
tervene.com
Tervene забезпечує операційну досконалість завдяки оцифровці практики управління в поєднанні з професійним коучингом. Поєднуючи 6 інструментів управління в одному рішенні, Tervene підтримує управління знаннями, перевірку процесів, контроль роботи, спілкування та вирішення проблем на заводі. Ми обслу...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow використовує штучний інтелект і практику, засновану на фактичних даних, для оцінки продуктивності в режимі реального часу та постійного її вдосконалення, не витрачаючи час на традиційні перевірки продуктивності.
Connect4
connect4.app
Платформа для зустрічі клієнтів. Де процвітають відносини з клієнтами. Підготуватися, зустрітися, діяти. Розвивайте відносини з клієнтами за допомогою інструментів Connect4 для підготовки, проведення зустрічей і звітності. Клієнтоорієнтовані компанії знають, що добре спілкуватися з клієнтами. Перетв...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro — це безпечний, готовий до роботи в корпоративному режимі гнучкий онлайн-інструмент для ретроспективи та перевірки працездатності команди для спільно розташованих, віддалених і гібридних команд. Це інтуїтивно зрозумілий інструмент із керованими ретроспективними техніками, який робить ваші ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від під...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock — це фасилітатор зустрічей для гнучких команд, який пропонує ефективність, співпрацю та швидкість із ретроспективами за допомогою штучного інтелекту, щоденними стендапами та плануванням оціночних сесій у покер. Він працює як для віддалених, так і для гібридних команд через асинхронні аб...
DemoHop
demohop.com
Для розподілених технічних і науково-дослідних команд важко зібрати всіх інженерів, команди продуктів і бізнес-стейкхолдерів на одній сторінці. Щоб вирішити цю проблему, DemoHop проводить презентаційні онлайн-події, які об’єднують співробітників та їхні ідеї протягом кількох коротких годин. У нас є ...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє ...