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Програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ - Найпопулярніші застосунки - Албанія
Програмне забезпечення для моніторингу медіа надає користувачам стрічки новин у реальному часі та сповіщення, отримані з різних медіа-каналів. PR-відділи використовують ці інструменти для моніторингу відповідних медіа-каналів, пов’язаних із їх галуззю, а також каналів клієнтів і ділових партнерів. Ці рішення допомагають компаніям відстежувати згадування свого бренду чи керівників як у традиційних новинних виданнях, так і на онлайн-платформах, аналізувати тенденції висвітлення в ЗМІ, оцінювати ефективність PR-кампаній і захищати репутацію бренду шляхом швидкого реагування на кризи чи негативну рекламу. Програмне забезпечення для моніторингу медіа може надавати доступ до різноманітних типів медіаканалів. Друковані засоби масової інформації охоплюють газети, журнали та спеціалізовані журнали, тоді як канали мовлення охоплюють телебачення та радіо. Багато засобів моніторингу медіа також полегшують доступ до онлайн-джерел, таких як веб-сайти, сайти новин, блоги та соціальні медіа-платформи. Крім того, кілька обраних постачальників медіамоніторингу розширюють свої послуги для відстеження згадок у подкастах.
Запит на новий застосунок
Feedly
feedly.com
Ласкаво просимо до Feedly — платформи, де компанії та допитливі уми залишаються на випередженні! Ми прагнемо допомогти командам відстежувати конкурентів, відкривати нові тенденції та досліджувати нові загрози безпеці. Feedly AI — це набір моделей машинного навчання, які автоматично збирають, аналіз...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів:...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Critical Mention
criticalmention.com
Найшвидша та найнадійніша універсальна медіа-платформа «все-в-одному» з глобальним моніторингом ЗМІ, базою даних контактів зі ЗМІ та надійною аналітикою. Результати пошуку легко аналізуються, перетворюються на корисні дані та публікуються за допомогою комплексного медіа-пакету Earned від Critical Me...
Awario
awario.com
Awario — це інструмент моніторингу соціальних медіа та веб-сайтів, який допоможе вам відстежувати згадування брендів, відстежувати конкурентів, знаходити можливості продажу та впливових осіб, а також взаємодіяти з аудиторією в Інтернеті.
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 — це один із найдосконаліших інструментів моніторингу соціальних медіа зі звітами та аналітикою на основі штучного інтелекту. Тисячі компаній різного розміру використовують Brand24 для виявлення та аналізу онлайн-розмов про їхні бренди, продукти та конкурентів у мережі. Brand24 дає з...
Mention
mention.com
Mention — це рішення для маркетингу в соціальних мережах, яке дозволяє брендам і агентствам зрозуміти сприйняття аудиторії в соціальних мережах і Інтернеті, а також пропонує можливість організовувати свої кампанії в соціальних мережах. Використовуючи Mention, ви можете легко відстежувати, що говорят...
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr використовує штучний інтелект і загальнодоступні дані в режимі реального часу для наших клієнтів, генеруючи відповідні та дієві сповіщення для глобальних корпорацій, державних установ, редакцій та неурядових організацій. Провідна платформа штучного інтелекту від Dataminr виявляє найперші си...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Di...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегр...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує власну технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обміну вміс...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack допомагає організаціям будувати довіру, розповідати історії та демонструвати цінність зароблених ЗМІ. Ми робимо це за допомогою програмного забезпечення для управління зв’язками з громадськістю, яке поєднує медіа-базу даних, презентації, моніторинг і звітність для створення висвітлення в п...
Spica Media
spica.media
Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні медіа для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку ...
Webz.io
webz.io
Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроб...
Contify
contify.com
Contify пропонує комплексну платформу аналізу ринку та конкурентної інформації та API новин, що дозволяє компаніям збирати, контролювати та ділитися корисною інформацією про конкурентів, клієнтів, галузі та ключові теми розвідки в усій організації.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — це система моніторингу та аналізу соціальних мереж. * Збір даних з усіх джерел, а саме сайтів соціальних мереж, відеохостингів, картографічних сервісів, загальнодоступних каналів і чатів месенджерів, веб-сайтів оглядів, форумів, блогів, торгових майданчиків, онлайн-медіа, газет, ж...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, який дату...
Managr
managr.ai
Managr — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для зв’язків з громадськістю. Він читає новини за вас, пише медіа-презентації та визначає цільових журналістів.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
Uptime
uptime.com
Спробуйте безкоштовно. Перевірте час роботи за допомогою наших відзначених нагородами інструментів моніторингу веб-сайтів і миттєво отримуйте сповіщення.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream — це потужний хмарний продукт для створення відеокліпів, який записує та транскрибує відео в реальному часі та дозволяє легко створювати та ділитися важливими моментами. За допомогою Snapstream ви можете: - Записувати та транскрибувати будь-яке джерело відео, пряму трансляцію, телеканал а...
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics — це комплексна інтелектуальна платформа моніторингу соціальних мереж. Це дає вам змогу відстежувати згадки про свій бренд, ваш продукт або ваших конкурентів у всій мережі (сайти новин, форуми, блоги та БУДЬ-ЯКІ інші веб-сайти) і в багатьох соціальних мережах, таких як TikTok, Twitter,...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соц...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
NewsWhip — це передбачувана медіа-платформа, яка допомагає фахівцям із комунікацій та аналітики активно відстежувати та захищати репутацію свого бренду. Ми відстежуємо веб-покриття та всі основні соціальні мережі в режимі реального часу, допомагаючи вам кількісно оцінити міжплатформне охоплення та с...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia — це служба корпоративних даних і новин, яка підтримується Financial Times Group і Nikkei Inc. Підписка ScoutAsia надає найновіші дані, новини та контекст про понад 800 000 компаній у понад 20 країнах Східної Азії, Південної Азія та АСЕАН. Його бази даних дозволяють передплатникам створюва...
Realytics
realytics.io
Realytics вимірює та покращує цифрову ефективність телевізійних кампаній за допомогою своїх рішень для телеаналітики та програмного телебачення.
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor стежить за всіма медіа для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та корпоративних комунікацій, дозволяючи вам отримати доступ до власних баз даних моніторингу новин та інноваційних служб телевізійних новин і аналізу медіа.
Determ
determ.com
Determ, раніше названий Mediatoolkit, — це онлайн-рішення для моніторингу медіа на основі ШІ. Це допомагає приймати кращі бізнес-рішення на основі інформації про споживачів, конкурентів і ринку в реальному часі. Determ відстежує ключові слова чи фрази в понад 100 мільйонах джерел на будь-якій мові ч...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених PR та професіоналів галузі Alex Northcott з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, які вам потрібні на сучасному ринку, що швидко змінюється.
Isentia
isentia.com
Isentia допомагає вам залишатися попереду конкурентів, надаючи вам найширше висвітлення в ЗМІ, інформацію та аналітику, необхідні для швидкого прийняття правильних рішень. Випереджайте конкурентів завдяки передовій медіа-розвідці та аналітиці Isentia, яка перетворює дані на корисну інформацію для пр...
NewsWhip Spike
newswhip.com
NewsWhip — це передбачувана медіа-платформа, яка допомагає фахівцям із комунікацій та аналітики активно відстежувати та захищати репутацію свого бренду. Ми відстежуємо веб-покриття та всі основні соціальні мережі в режимі реального часу, допомагаючи вам кількісно оцінити міжплатформне охоплення та с...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel пропонує унікальне поєднання талантів, інструментів і технологій для професіоналів із зв’язків із громадськістю та комунікацій, які шукають програмне забезпечення та послуги для моніторингу та аналізу медіа, підібраних експертами. Такі провідні бренди, як Johnson & Johnson, Intuit, Bell Te...
Syften
syften.com
Краще фільтрування соціальних новин. Без штучно низьких обмежень (у вашому розпорядженні 100 фільтрів), сповіщень майже в режимі реального часу (у більшості випадків менше однієї хвилини) і підтримки Slack ваша команда контент-маркетингу отримає перевагу, необхідну для створення стабільної присутнос...
Grabien
grabien.com
Кліпи новин найвищої якості за найнижчою ціною в галузі. Grabien пропонує повний набір інструментів для ведучих і продюсерів (телебачення, радіо, подкасти), корпорацій, PR-компаній і медіа-персон, а також просто запеклих наркоманів новин. Де б ви не були в екосистемі новин, у нас є інструменти, які ...
Newslit
newslit.co
Newslit — це інструмент моніторингу та дослідження новин нового покоління для PR-фахівців, інвесторів, дослідників, маркетологів, продавців, юристів і власників бізнесу. Ми постійно відстежуємо найповніший набір важливих джерел новин і об’єднуємо соціальні сигнали від тисяч провідних бізнесменів. Ми...
Factal
factal.com
Factal надає компаніям необхідні факти в режимі реального часу, щоб захистити людей, уникнути збоїв і стимулювати автоматизацію, коли стається несподіване. Factal поєднує блискавичне відкриття з довіреною перевіркою в одній платформі, випереджаючи інші джерела свіжих новин. Досвідчені журналісти вик...
TechNews
technews.io
TechNews дає ІТ-компаніям вищий IQ зрозуміти, що є тенденціями в таких складних категоріях, як штучний інтелект, кібербезпека, хмарна інфраструктура тощо.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights — це найшвидше рішення для збору новин, пошуку вмісту та моніторингу ЗМІ для редакцій і журналістів. Нами користуються тисячі журналістів, які використовують це щодня, щоб бути в курсі того, яким контентом займається світ у режимі реального часу. У середньому кількість нових клієнтів Ezy...
Truescope
truescope.com
Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та інформацією про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знаходити потрібну гру...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Заснована в 2003 році, Mynewsdesk пропонує сучасне цифрове PR-рішення для бізнесу, щоб взаємодіяти з журналістами, впливовими особами, клієнтами та іншими важливими зацікавленими сторонами. Універсальна PR-платформа дозволяє легко створювати та поширювати новини та контент, стежити за тим, що говоря...