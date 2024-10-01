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Програмне забезпечення для націлювання на ЗМІ та впливових осіб - Найпопулярніші застосунки - Малаві
Програмне забезпечення для орієнтації на медіа та впливових людей є життєво важливим інструментом у сфері зв’язків з громадськістю, допомагаючи компаніям визначати та взаємодіяти з традиційними медіа-персонажами, впливовими людьми в соціальних мережах і блогерами, які мають вплив у відповідних галузях. Основна мета такого програмного забезпечення полягає в тому, щоб полегшити ідентифікацію та зв’язок з особами, чия аудиторія збігається з інтересами продуктів або повідомлень компанії. Це програмне забезпечення надає компаніям або підібрану базу даних відповідних впливових осіб, або інструменти для виявлення видатних голосів у певних сферах знань. Використовуючи цю технологію, компанії можуть знайти експертів ринку, готових розширити їхній контент або створити новий контент, відповідний їхньому бренду. Крім того, програмне забезпечення для медіа та впливових людей доповнює інструменти моніторингу медіа, пропонуючи зрозуміти, як медіа-професіонали сприймають присутність бренду. Він має спільну мову з програмним забезпеченням для розповсюдження прес-релізів, яке полегшує пряме розповсюдження прес-релізів серед медіа-контактів і відповідних онлайн-платформ.
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Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів з...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркето...
Critical Mention
criticalmention.com
Найшвидша та найнадійніша універсальна медіа-платформа «все-в-одному» з глобальним моніторингом ЗМІ, базою даних контактів зі ЗМІ та надійною аналітикою. Результати пошуку легко аналізуються, перетворюються на корисні дані та публікуються за допомогою комплексного медіа-пакету Earned від Critical Me...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Sourcery
sourcery.ai
Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
Cision
cision.com
Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...
JustReachOut
justreachout.io
Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Prezly
prezly.com
Prezly — це універсальний інструмент для розповіді історій для сучасних внутрішніх PR-команд і агентств. З Prezly ви можете заощадити час на жонглюванні кількома застарілими інструментами, такими як документи Word, звичайні текстові електронні листи з великими вкладеннями та електронні таблиці Excel...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack допомагає організаціям будувати довіру, розповідати історії та демонструвати цінність зароблених ЗМІ. Ми робимо це за допомогою програмного забезпечення для управління зв’язками з громадськістю, яке поєднує медіа-базу даних, презентації, моніторинг і звітність для створення висвітлення в п...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні медіа для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує власну технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обміну вміс...
Storiad
storiad.com
Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.
PressRush
pressrush.com
PressRush — це пошукова система для журналістів, яка постійно відстежує ЗМІ та оновлює профілі репортерів, коли вони публікують нові історії.
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контак...
IGLeads.io
igleads.io
Відкрийте для себе нові можливості для бізнесу та охопіть кожного покупця на землі завдяки загальнодоступній базі даних Google під рукою. Націлюйтеся на потенційних клієнтів за допомогою хештегів і ключових слів і укладайте більше угод
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у збільшенні своєї пр...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
Postaga
postaga.com
Postaga — це безкоштовна універсальна платформа для створення посилань, яка допомагає створювати посилання та з легкістю залучати трафік на ваш веб-сайт. Завдяки своїм інструментам на основі штучного інтелекту Postaga робить усе: від аналізу вашого вмісту до пошуку можливостей охоплення, пошуку конт...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених PR та професіоналів галузі Alex Northcott з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, які вам потрібні на сучасному ринку, що швидко змінюється.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io — це програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR), яке керується спільнотою. Ми об’єднуємо журналістів, МСП та стартапи, щоб спілкуватися та співпрацювати безпосередньо. Він надає рішення DIY для малого бізнесу, щоб прискорити їх присутність у ЗМІ та допомогти журналістам п...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker — це медіа-база подкастів для фахівців із зв’язків із громадськістю та маркетингу. Ми допомагаємо нашим користувачам орієнтуватися в «нових медіа» та надаємо інструменти, які допоможуть їм отримати замовлення на подкасти як гість.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Heepsy
heepsy.com
Heepsy – це маркетингова платформа для брендів і агентств. Отримайте доступ до мільйонів впливових осіб з усього світу, а також до інструментів, які вам знадобляться, щоб знайти потрібну для ваших кампаній у соціальних мережах. Знайдіть впливових людей в Instagram, YouTube і TikTok. Відфільтруйте по...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Заснована в 2003 році, Mynewsdesk пропонує сучасне цифрове PR-рішення для бізнесу, щоб взаємодіяти з журналістами, впливовими особами, клієнтами та іншими важливими зацікавленими сторонами. Універсальна PR-платформа дозволяє легко створювати та поширювати новини та контент, стежити за тим, що говоря...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media — це всеохоплююча платформа контактів зі ЗМІ, яка створює зв’язки між PR-індустрією та медіа-індустрією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf — це сайт, який допомагає блогерам-фрілансерам і особам із соціальних впливів зв’язуватися з брендами, які хочуть співпрацювати.
OnePitch
onepitch.co
Позбавтеся від здогадок із заробленої медіа-стратегії. Технологія зіставлення OnePitch надає точний список медіа для кожного виступу, що полегшує вашій команді зацікавити, забезпечити розміщення та підвищити прихильність до бренду. Досягайте результатів швидше за допомогою OnePitch.
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та інформацією про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знаходити потрібну гру...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних ...