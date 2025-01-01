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Програмне забезпечення Marketplace
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Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Marketplace, також відоме як багатовендорні ринки, дозволяє користувачам створювати та керувати цифровими вітринами, які містять списки продуктів і послуг від кількох постачальників. Ці інструменти спрощують увесь процес створення, розміщення та керування онлайн-ринком, охоплюючи все: від дизайну веб-сайту до спілкування з постачальниками та доставки. Хоча програмне забезпечення для торговельних майданчиків схоже на платформи електронної комерції тим, що вони обидві полегшують створення та керування цифровими вітринами, існує ключова відмінність: платформи електронної комерції розроблені для одного постачальника, тоді як платформи електронної комерції багатьох постачальників працюють як цифрові ринок. Деякі програмні продукти ринку доступні як автономні платформи, тоді як інші пропонуються ексклюзивно або як опція як плагіни для інших систем керування веб-контентом.

Запит на новий застосунок


AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect – безкоштовний веб-додаток для управління хмарними бізнес-додатками з одного місця, дозволяє організаціям спрощувати роботу та контролювати підписки.

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER - це платформа для B2B електронної комерції, яка спрощує процес оптових закупівель і управління товарами для брендів і роздрібних торговців.

Tradly

Tradly

tradly.app

Tradly - це платформа без коду для створення та управління веб-сайтами електронної комерції та ринками безпосередньо, з легким налаштуванням та інтеграцією.

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

Sellr - це платформа, яка дозволяє створювати інтернет-магазини, управляти товарами, замовленнями, клієнтами та приймати платежі.

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

Shipturtle - додаток для створення мульти-продавцевих ринків на Shopify, що допомагає підприємствам управляти замовленнями та продавцями без витрат на інвентар.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker - це платформа, що забезпечує інтеграцію і автоматизацію бізнес-процесів в електронній комерції та управлінні ланцюгами поставок.

Convictional

Convictional

convictional.com

Convictional допомагає роздрібним торговцям запускати програми крос-продажу, дропшипінгу та ринків, спрощуючи процес підбору та співпраці з постачальниками.

Labra

Labra

labra.io

Labra — перша в світі платформа управління торгівлею в розподіленому хмарному середовищі, що допомагає ІТ-компаніям ефективно продавати через хмарні ринки.

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

BoxFox – це B2B майданчик для малих роздрібних продавців для оцінки та продажу надлишкових запасів авторизованим реселерам.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe - це програма для створення інтернет-ринків без коду, що дозволяє швидко запускати та налаштовувати ринки відповідно до потреб бізнесу.

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier - конструктор онлайн-ринків для створення B2B, B2C та P2P платформ з простими рішеннями для підприємців без потреби у кодуванні.

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid - це платформа для створення онлайн-ринків, що дозволяє користувачам швидко запускати свої ринки без особливих технічних знань.

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Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog