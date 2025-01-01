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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Marketplace, також відоме як багатовендорні ринки, дозволяє користувачам створювати та керувати цифровими вітринами, які містять списки продуктів і послуг від кількох постачальників. Ці інструменти спрощують увесь процес створення, розміщення та керування онлайн-ринком, охоплюючи все: від дизайну веб-сайту до спілкування з постачальниками та доставки. Хоча програмне забезпечення для торговельних майданчиків схоже на платформи електронної комерції тим, що вони обидві полегшують створення та керування цифровими вітринами, існує ключова відмінність: платформи електронної комерції розроблені для одного постачальника, тоді як платформи електронної комерції багатьох постачальників працюють як цифрові ринок. Деякі програмні продукти ринку доступні як автономні платформи, тоді як інші пропонуються ексклюзивно або як опція як плагіни для інших систем керування веб-контентом.