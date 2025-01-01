Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Marketplace, також відоме як багатовендорні ринки, дозволяє користувачам створювати та керувати цифровими вітринами, які містять списки продуктів і послуг від кількох постачальників. Ці інструменти спрощують увесь процес створення, розміщення та керування онлайн-ринком, охоплюючи все: від дизайну веб-сайту до спілкування з постачальниками та доставки. Хоча програмне забезпечення для торговельних майданчиків схоже на платформи електронної комерції тим, що вони обидві полегшують створення та керування цифровими вітринами, існує ключова відмінність: платформи електронної комерції розроблені для одного постачальника, тоді як платформи електронної комерції багатьох постачальників працюють як цифрові ринок. Деякі програмні продукти ринку доступні як автономні платформи, тоді як інші пропонуються ексклюзивно або як опція як плагіни для інших систем керування веб-контентом.
Запит на новий застосунок
AppDirect
appdirect.com
AppDirect – безкоштовний веб-додаток для управління хмарними бізнес-додатками з одного місця, дозволяє організаціям спрощувати роботу та контролювати підписки.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER - це платформа для B2B електронної комерції, яка спрощує процес оптових закупівель і управління товарами для брендів і роздрібних торговців.
Tradly
tradly.app
Tradly - це платформа без коду для створення та управління веб-сайтами електронної комерції та ринками безпосередньо, з легким налаштуванням та інтеграцією.
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr - це платформа, яка дозволяє створювати інтернет-магазини, управляти товарами, замовленнями, клієнтами та приймати платежі.
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle - додаток для створення мульти-продавцевих ринків на Shopify, що допомагає підприємствам управляти замовленнями та продавцями без витрат на інвентар.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - це платформа, що забезпечує інтеграцію і автоматизацію бізнес-процесів в електронній комерції та управлінні ланцюгами поставок.
Convictional
convictional.com
Convictional допомагає роздрібним торговцям запускати програми крос-продажу, дропшипінгу та ринків, спрощуючи процес підбору та співпраці з постачальниками.
Labra
labra.io
Labra — перша в світі платформа управління торгівлею в розподіленому хмарному середовищі, що допомагає ІТ-компаніям ефективно продавати через хмарні ринки.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox – це B2B майданчик для малих роздрібних продавців для оцінки та продажу надлишкових запасів авторизованим реселерам.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe - це програма для створення інтернет-ринків без коду, що дозволяє швидко запускати та налаштовувати ринки відповідно до потреб бізнесу.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier - конструктор онлайн-ринків для створення B2B, B2C та P2P платформ з простими рішеннями для підприємців без потреби у кодуванні.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid - це платформа для створення онлайн-ринків, що дозволяє користувачам швидко запускати свої ринки без особливих технічних знань.
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