Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Marketplace, також відоме як багатовендорні ринки, дозволяє користувачам створювати та керувати цифровими вітринами, які містять списки продуктів і послуг від кількох постачальників. Ці інструменти спрощують увесь процес створення, розміщення та керування онлайн-ринком, охоплюючи все: від дизайну веб-сайту до спілкування з постачальниками та доставки. Хоча програмне забезпечення для торговельних майданчиків схоже на платформи електронної комерції тим, що вони обидві полегшують створення та керування цифровими вітринами, існує ключова відмінність: платформи електронної комерції розроблені для одного постачальника, тоді як платформи електронної комерції багатьох постачальників працюють як цифрові ринок. Деякі програмні продукти ринку доступні як автономні платформи, тоді як інші пропонуються ексклюзивно або як опція як плагіни для інших систем керування веб-контентом.
Запит на новий застосунок
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER змінює спосіб співпраці брендів і роздрібних торговців, щоб купувати сезонні та майбутні колекції, отримувати доступ до даних про продукти в реальному часі та візуально планувати асортимент.
Convictional
convictional.com
Використовуйте Convictional, щоб запустити ринок B2C або B2B із кількома постачальниками. Ми надаємо роздрібним торговцям і дистриб’юторам можливість шукати, підключати та інтегруватись із сторонніми постачальниками для ринку та прямої доставки.
Shipturtle
shipturtle.com
Перетворіть свій магазин електронної комерції на ринок за лічені хвилини! Зростайте в 10 разів, залучаючи 100 продавців і отримуючи комісійні від їхніх продажів. Доповніть асортимент продукції та станьте лідером галузі. Нульова інвентаризація. Нульові маркетингові витрати. Необмежений плюс. Встанови...
Tradly
tradly.app
Запустіть свій продукт без створення з нуля. Простий конструктор без програмного коду, набори інструментів розробки, сторонні інтеграції. Розробники та підприємці запускають ринкові та комерційні програми за допомогою Tradly. Як це працює? 1. Виберіть бізнес-модель 2. Налаштуйте дизайн інтерфейсу 3....
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — це провідна комерційна платформа для багатьох постачальників, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати вза...
Labra
labra.io
Labra — це перша в світі платформа розподіленого керування хмарною торгівлею, яка дозволяє незалежним постачальникам програмного забезпечення та партнерам-консультантам ефективніше здійснювати спільні продажі за допомогою хмарних гіперскейлерів і отримувати більше прибутку через хмарні ринки. Платфо...
Arcadier
arcadier.com
Arcadier — це найшвидше зростаючий у світі розробник онлайн-ринків із понад 16 000 торгових майданчиків, створених за технологією Arcadier. Наші рішення забезпечують роботу B2B, B2C, P2P і ринків закупівель для користувачів у понад 180 країнах. Як відзначений багатьма нагородами постачальник SaaS на...
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr дозволяє створити інтернет-магазин електронної комерції, який можна легко створити та відкрити за лічені хвилини. Платформа Sellr дозволяє вам керувати своїм інвентарем і веб-сторінками, створювати списки електронної пошти клієнтів, приймати платежі тощо.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid — це ідеальне рішення електронної комерції для запуску вашого ринку, чи то для спільного використання, продажу продуктів чи оренди.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox — це B2B ринок для невеликих роздрібних продавців, щоб оцінити та продати свої надлишки запасів авторизованим торговим посередникам.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: програмне забезпечення Marketplace для засновників. Найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Sharetribe — це найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Скоротіть 90% часу та витрат на створення то...