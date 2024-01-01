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Програмне забезпечення Marketplace - Найпопулярніші застосунки - Вірменія

Програмне забезпечення Marketplace, також відоме як багатовендорні ринки, дозволяє користувачам створювати та керувати цифровими вітринами, які містять списки продуктів і послуг від кількох постачальників. Ці інструменти спрощують увесь процес створення, розміщення та керування онлайн-ринком, охоплюючи все: від дизайну веб-сайту до спілкування з постачальниками та доставки. Хоча програмне забезпечення для торговельних майданчиків схоже на платформи електронної комерції тим, що вони обидві полегшують створення та керування цифровими вітринами, існує ключова відмінність: платформи електронної комерції розроблені для одного постачальника, тоді як платформи електронної комерції багатьох постачальників працюють як цифрові ринок. Деякі програмні продукти ринку доступні як автономні платформи, тоді як інші пропонуються ексклюзивно або як опція як плагіни для інших систем керування веб-контентом.

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AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER пропонує повне рішення електронної комерції B2B з усіма інструментами, які потрібні брендам і покупцям для купівлі, продажу та співпраці в Інтернеті. Наші віртуальні демонстраційні зали, цифрові каталоги та таблиці лінійок дозволяють брендам оживляти свої продукти в Інтернеті та забезпечуват...

Convictional

Convictional

convictional.com

Convictional допомагає відомим роздрібним торговцям запускати нові програми перехресних продажів, прямої доставки та торгових майданчиків. Роздрібні продавці використовують нашу платформу для пошуку, підключення до будь-якого постачальника та здійснення транзакцій з ним, у тому числі з нашою мережею...

Tradly

Tradly

tradly.app

Запустіть свій продукт без створення з нуля. Простий конструктор без програмного коду, набори інструментів розробки, сторонні інтеграції. Розробники та підприємці запускають ринкові та комерційні програми за допомогою Tradly. Як це працює? 1. Виберіть бізнес-модель 2. Налаштуйте дизайн інтерфейсу 3....

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

Перетворіть свій магазин електронної комерції на ринок за лічені хвилини! Зростайте в 10 разів, залучаючи 100 продавців і отримуючи комісійні від їхніх продажів. Доповніть асортимент продукції та станьте лідером галузі. Нульова інвентаризація. Нульові маркетингові витрати. Необмежений плюс. Встанови...

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

Sellr дозволяє створити інтернет-магазин електронної комерції, який можна легко створити та відкрити за лічені хвилини. Платформа Sellr дозволяє вам керувати своїм інвентарем і веб-сторінками, створювати списки електронної пошти клієнтів, приймати платежі тощо.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker — це провідна комерційна платформа з кількома постачальниками, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати взає...

Labra

Labra

labra.io

Labra — це перша в світі платформа розподіленого керування хмарною торгівлею, яка дозволяє незалежним розробникам програмного забезпечення та партнерам-консультантам ефективніше продавати спільно з хмарними гіпермасштабувальниками та отримувати більше доходу через хмарні ринки. Платформа Labra забез...

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier є найшвидше зростаючим у світі розробником онлайн-маркетплейсу з понад 16 000 торгових майданчиків, створених за технологією Arcadier. Наші рішення забезпечують роботу B2B, B2C, P2P і ринків закупівель для користувачів у понад 180 країнах. Наші шаблонні рішення для самообслуговування DIY та...

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid — це ідеальне рішення електронної комерції для запуску вашого ринку, чи то для спільного використання, продажу продуктів чи оренди.

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

BoxFox — це B2B ринок для невеликих роздрібних продавців, щоб оцінити та продати свої надлишки запасів авторизованим торговим посередникам.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe: програмне забезпечення Marketplace для засновників. Найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Sharetribe — це найшвидший конструктор ринку без коду, який нескінченно розширюється за допомогою коду. Скоротіть 90% часу та витрат на створення то...

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