Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO - онлайн програмне забезпечення для управління проектами, що використовує графіки Гантта для планування, відстеження завдань і співпраці команди.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
Lytho
lytho.com
Lytho - платформа для управління творчими робочими процесами, що дозволяє командам співпрацювати та оглядати зміст ефективно.
Shape.io
shape.io
Shape.io – платформа для управління бюджетом PPC, що спрощує контроль витрат та оптимізує процеси реклами з використанням автоматизації та аналітики.
Planful
planful.com
Planful - це хмарна платформа для фінансового планування та аналізу, що автоматизує процеси та інтегрується з різними системами для покращення прийняття рішень.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash - фінансовий додаток для рекламної індустрії, що пропонує картки та послуги для управління рекламними витратами та кредитування.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow - це платформа для B2B-маркетингу, яка аналізує дані для покращення ефективності кампаній та оптимізації бюджету.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank – це платформа для управління цифровими активами, яка допомагає командам ефективно організовувати та координувати маркетингові процеси.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity - програма для автоматизації процесів закупівлі і управління друком, що дозволяє ефективно управляти всім циклом виробництва.
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx – платформа для брендів, що допомагає управляти цифровим маркетингом через незалежних роздрібних торговців та аналізувати результати кампаній.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition GTM - платформа для автоматизації та централізації запуску продуктів, що полегшує співпрацю між командами маркетингу, продажів та розробки.
MarcomCentral
marcom.com
MarcomCentral - платформа для управління маркетинговими активами, що полегшує централізоване зберігання, розповсюдження матеріалів та автоматизацію робочих процесів.
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