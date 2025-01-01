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Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами
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Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

Hive

Hive

hive.com

Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO - онлайн програмне забезпечення для управління проектами, що використовує графіки Гантта для планування, відстеження завдань і співпраці команди.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho - платформа для управління творчими робочими процесами, що дозволяє командам співпрацювати та оглядати зміст ефективно.

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io – платформа для управління бюджетом PPC, що спрощує контроль витрат та оптимізує процеси реклами з використанням автоматизації та аналітики.

Planful

Planful

planful.com

Planful - це хмарна платформа для фінансового планування та аналізу, що автоматизує процеси та інтегрується з різними системами для покращення прийняття рішень.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash - фінансовий додаток для рекламної індустрії, що пропонує картки та послуги для управління рекламними витратами та кредитування.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow - це платформа для B2B-маркетингу, яка аналізує дані для покращення ефективності кампаній та оптимізації бюджету.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank – це платформа для управління цифровими активами, яка допомагає командам ефективно організовувати та координувати маркетингові процеси.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity - програма для автоматизації процесів закупівлі і управління друком, що дозволяє ефективно управляти всім циклом виробництва.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx – платформа для брендів, що допомагає управляти цифровим маркетингом через незалежних роздрібних торговців та аналізувати результати кампаній.

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition GTM - платформа для автоматизації та централізації запуску продуктів, що полегшує співпрацю між командами маркетингу, продажів та розробки.

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

MarcomCentral - платформа для управління маркетинговими активами, що полегшує централізоване зберігання, розповсюдження матеріалів та автоматизацію робочих процесів.

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