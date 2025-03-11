Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців брендів. За допомогою Promoboxx менеджери каналів і бренд-маркетологи можуть легко організувати та залучити свої роздрібні мережі; створювати, керувати та, за бажанням, фінансувати органічні та платні цифрові кампанії через своїх місцевих роздрібних продавців; потім звітуйте та оцінюйте бізнес-результати та KPI. Бренди сьогодні роблять активи доступними, але їм бракує уявлень про те, як і навіть чи використовують роздрібні торговці ці активи. На відміну від цього, Promoboxx забезпечує додатковий прибуток завдяки різноманітній маркетинговій діяльності роздрібних торговців, яка відповідає стандартам бренду. Понад 85 провідних брендів, включаючи The North Face, New Balance і Chevrolet, використовували Promoboxx для проведення понад 3 мільйонів кампаній у понад 27 000 роздрібних торговців. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.promoboxx.com або зателефонуйте за номером +1 (800) 380-7502 x3.