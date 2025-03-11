Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO - онлайн програмне забезпечення для управління проектами, що використовує графіки Гантта для планування, відстеження завдань і співпраці команди.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
Lytho
lytho.com
Lytho - платформа для управління творчими робочими процесами, що дозволяє командам співпрацювати та оглядати зміст ефективно.
Shape.io
shape.io
Shape.io – платформа для управління бюджетом PPC, що спрощує контроль витрат та оптимізує процеси реклами з використанням автоматизації та аналітики.
Planful
planful.com
Planful - це хмарна платформа для фінансового планування та аналізу, що автоматизує процеси та інтегрується з різними системами для покращення прийняття рішень.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash - фінансовий додаток для рекламної індустрії, що пропонує картки та послуги для управління рекламними витратами та кредитування.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow - це платформа для B2B-маркетингу, яка аналізує дані для покращення ефективності кампаній та оптимізації бюджету.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank – це платформа для управління цифровими активами, яка допомагає командам ефективно організовувати та координувати маркетингові процеси.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптимізувати всі процеси, починаючи від створення до виробництва та виконання. На додаток до нашого модуля закупівель і виробництва друку, наша платформа складається з інших ключових компонентів маркетингового ланцюга поставок, зокрема: Планування кампанії та складання бюджету Створення зображень, студійне та креативне керування Спільна перевірка Повнофункціональний каталог і керування виведенням замовлень, включаючи Інтернет для друку управлінської інформації та фінансової звітності
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців брендів. За допомогою Promoboxx менеджери каналів і бренд-маркетологи можуть легко організувати та залучити свої роздрібні мережі; створювати, керувати та, за бажанням, фінансувати органічні та платні цифрові кампанії через своїх місцевих роздрібних продавців; потім звітуйте та оцінюйте бізнес-результати та KPI. Бренди сьогодні роблять активи доступними, але їм бракує уявлень про те, як і навіть чи використовують роздрібні торговці ці активи. На відміну від цього, Promoboxx забезпечує додатковий прибуток завдяки різноманітній маркетинговій діяльності роздрібних торговців, яка відповідає стандартам бренду. Понад 85 провідних брендів, включаючи The North Face, New Balance і Chevrolet, використовували Promoboxx для проведення понад 3 мільйонів кампаній у понад 27 000 роздрібних торговців. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.promoboxx.com або зателефонуйте за номером +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — це перша платформа Go-to-Market Ops, розроблена для централізації та автоматизації кожного кроку запуску продуктів, функцій і кампаній. Створений експертами з продуктового маркетингу з Rippling і Facebook, він допомагає міжфункціональним командам працювати на одній сторінці та здійснювати більш ефективні запуски, які перетворюються на дохід. Від дослідження, до планування та виконання, до вимірювання після запуску, Ignition автоматизує весь процес запуску в єдиному центрі спільної роботи. Створіть чудові візуальні календарі запуску, документацію щодо плану будинку та активи, а потім передайте все це всередину через автоматичну електронну пошту та оновлення Slack, використовуючи вбудовані інструменти дослідження Ignition, щоб влити в процес конкурентоспроможну та клієнтську інформацію. Заповнений інтеграціями, Ignition легко підключає дорожні карти продуктів до GTM і легко вписується в існуючі робочі процеси команд. Погані запуски залишають прибуток на столі та розчаровують клієнтів. За допомогою Ignition ви можете гарантувати, що кожен запуск буде ідеальним.
MarcomCentral
marcom.com
Прискорюйте продажі за допомогою інструментів, спеціально розроблених для бренд-менеджерів, маркетологів і відділів продажів. MarcomCentral, лідер у сфері бренд-менеджменту понад 20 років, може трансформувати ваш бізнес за допомогою впорядкованої організації файлів і спрощеного розподілу забезпечення. MarcomGather — це наш неймовірно доступний центр цифрових активів, який вирішує проблему
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