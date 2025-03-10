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Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
Запит на новий застосунок
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank є провідною платформою для управління цифровими активами, бренд-порталом і маркетинговими операціями, що подолає розрив між вибухом цифрового контенту та затвердженням контенту. IntelligenceBank дає змогу глобальним командам маркетингу швидше виходити на ринок, підтримувати цілісність бренду в усіх каналах і досягати правової відповідності своїм програмним забезпеченням для управління цифровими активами, онлайн-порталом брендів і маркетинговими операціями. IntelligenceBank трансформує маркетингові операції, долаючи розрив між маркетинговою ефективністю, відповідністю вимогам і продуктивністю. IntelligenceBank використовується фахівцями з маркетингу, брендів, комунікацій, юриспруденції та комплаєнсу по всьому світу. Сотні компаній, які використовують IntelligenceBank, у тому числі аерокосмічної, банківської, освітньої, урядової, страхової, охорони здоров’я, готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, спорту тощо. IntelligenceBank, який люблять клієнти в 55 країнах, використовує штучний інтелект і автоматизацію, щоб гарантувати швидкий вихід брендів на ринок, підтримувати постійність брендів і дотримуватись нормативних вимог. IntelligenceBank також пропонує низку послуг із контролю відповідності контенту для ризик-менеджерів та правління компаній.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптимізувати всі процеси, починаючи від створення до виробництва та виконання. На додаток до нашого модуля закупівель і виробництва друку, наша платформа складається з інших ключових компонентів маркетингового ланцюга поставок, зокрема: Планування кампанії та складання бюджету Створення зображень, студійне та креативне керування Спільна перевірка Повнофункціональний каталог і керування виведенням замовлень, включаючи Інтернет для друку управлінської інформації та фінансової звітності
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців брендів. За допомогою Promoboxx менеджери каналів і бренд-маркетологи можуть легко організувати та залучити свої роздрібні мережі; створювати, керувати та, за бажанням, фінансувати органічні та платні цифрові кампанії через своїх місцевих роздрібних продавців; потім звітуйте та оцінюйте бізнес-результати та KPI. Бренди сьогодні роблять активи доступними, але їм бракує уявлень про те, як і навіть чи використовують роздрібні торговці ці активи. На відміну від цього, Promoboxx забезпечує додатковий прибуток завдяки різноманітній маркетинговій діяльності роздрібних торговців, яка відповідає стандартам бренду. Понад 85 провідних брендів, включаючи The North Face, New Balance і Chevrolet, використовували Promoboxx для проведення понад 3 мільйонів кампаній у понад 27 000 роздрібних торговців. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.promoboxx.com або зателефонуйте за номером +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — це перша платформа Go-to-Market Ops, розроблена для централізації та автоматизації кожного кроку запуску продуктів, функцій і кампаній. Створений експертами з продуктового маркетингу з Rippling і Facebook, він допомагає міжфункціональним командам працювати на одній сторінці та здійснювати більш ефективні запуски, які перетворюються на дохід. Від дослідження, до планування та виконання, до вимірювання після запуску, Ignition автоматизує весь процес запуску в єдиному центрі спільної роботи. Створіть чудові візуальні календарі запуску, документацію щодо плану будинку та активи, а потім передайте все це всередину через автоматичну електронну пошту та оновлення Slack, використовуючи вбудовані інструменти дослідження Ignition, щоб влити в процес конкурентоспроможну та клієнтську інформацію. Заповнений інтеграціями, Ignition легко підключає дорожні карти продуктів до GTM і легко вписується в існуючі робочі процеси команд. Погані запуски залишають прибуток на столі та розчаровують клієнтів. За допомогою Ignition ви можете гарантувати, що кожен запуск буде ідеальним.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — це вертикальні платежі та кредитування для рекламної індустрії. Наш фірмовий продукт, AdCard, перша платіжна картка, призначена виключно для ваших витрат на цифрову рекламу. - Необмежена кількість безкоштовних віртуальних дебетових і кредитних карток. - Безкоштовне керування витратами, бюджетом і темпом. - Необмежені безкоштовні копії реклами та творчі послуги - Отримуйте до 7,5% готівки від витрат на рекламу - Необмежені безкоштовні перевірки реклами та порівняльні звіти з AdAdvisor. - 175 тис. доларів США в якості бонусів за реєстрацію з бонусами та знижками для партнерів. - Плюс безкоштовний AdCapital, коли ви використовуєте Media Buyer Concierge. Завантажте AdCard на 10 тис. дол. США – 1 млн. дол. США БЕЗКОШТОВНОГО рекламного капіталу, щоб наповнити свої кампанії більшою кількістю грошей, щоб ще швидше масштабуватися, коли ви працюєте з одним із наших 5000 партнерських мережевих агентств. Ідеально підходить для рекламодавців, які витрачають понад 250 тисяч доларів на рік на рекламу у Facebook і Google. Забронюйте демонстрацію сьогодні та отримайте 3500 доларів США на безкоштовну рекламу плюс 100 доларів США готівкою! Витрачаєте понад 100 тис. доларів США на місяць і вам потрібна готівка? Запитайте нас про те, як розтягнути щомісячні платежі за витрати на рекламу протягом 3–6 місяців лише за 5%. - Жодних платежів протягом перших 30 днів кожного місяця! - Фіксований графік оплати. - Немає % продажів. - Без особистої гарантії. - Повторюється щомісяця! Ви рекламне агентство? Керуєте щорічними витратами на рекламу понад 1 мільйон доларів США? Партнерство з FunnelDash, щоб інтегрувати фінансові послуги у ваше рекламне агентство. Станьте Capital Partners, щоб миттєво запустити власний капітальний підрозділ, щоб пропонувати фінансування рекламних витрат вашого клієнта.
MarcomCentral
marcom.com
Прискорюйте продажі за допомогою інструментів, спеціально розроблених для бренд-менеджерів, маркетологів і відділів продажів. MarcomCentral, лідер у сфері бренд-менеджменту понад 20 років, може трансформувати ваш бізнес за допомогою впорядкованої організації файлів і спрощеного розподілу забезпечення. MarcomGather — це наш неймовірно доступний центр цифрових активів, який вирішує проблему
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Shape.io
shape.io
Shape.io – платформа для управління бюджетом PPC, що спрощує контроль витрат та оптимізує процеси реклами з використанням автоматизації та аналітики.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.
Planful
planful.com
Planful - це хмарна платформа для фінансового планування та аналізу, що автоматизує процеси та інтегрується з різними системами для покращення прийняття рішень.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
Lytho
lytho.com
Lytho - платформа для управління творчими робочими процесами, що дозволяє командам співпрацювати та оглядати зміст ефективно.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO - онлайн програмне забезпечення для управління проектами, що використовує графіки Гантта для планування, відстеження завдань і співпраці команди.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
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