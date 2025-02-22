Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі навантаження, відстеження часу, перегляди портфоліо, залежності тощо. Команди будь-якого розміру використовують TeamGantt для планування та спільної роботи над проектами — в офісі чи віддалено.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank є провідною платформою для управління цифровими активами, бренд-порталом і маркетинговими операціями, що подолає розрив між вибухом цифрового контенту та затвердженням контенту. IntelligenceBank дає змогу глобальним командам маркетингу швидше виходити на ринок, підтримувати цілісність бренду в усіх каналах і досягати правової відповідності своїм програмним забезпеченням для управління цифровими активами, онлайн-порталом брендів і маркетинговими операціями. IntelligenceBank трансформує маркетингові операції, долаючи розрив між маркетинговою ефективністю, відповідністю вимогам і продуктивністю. IntelligenceBank використовується фахівцями з маркетингу, брендів, комунікацій, юриспруденції та комплаєнсу по всьому світу. Сотні компаній, які використовують IntelligenceBank, у тому числі аерокосмічної, банківської, освітньої, урядової, страхової, охорони здоров’я, готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, спорту тощо. IntelligenceBank, який люблять клієнти в 55 країнах, використовує штучний інтелект і автоматизацію, щоб гарантувати швидкий вихід брендів на ринок, підтримувати постійність брендів і дотримуватись нормативних вимог. IntelligenceBank також пропонує низку послуг із контролю відповідності контенту для ризик-менеджерів та правління компаній.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптимізувати всі процеси, починаючи від створення до виробництва та виконання. На додаток до нашого модуля закупівель і виробництва друку, наша платформа складається з інших ключових компонентів маркетингового ланцюга поставок, зокрема: Планування кампанії та складання бюджету Створення зображень, студійне та креативне керування Спільна перевірка Повнофункціональний каталог і керування виведенням замовлень, включаючи Інтернет для друку управлінської інформації та фінансової звітності
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців брендів. За допомогою Promoboxx менеджери каналів і бренд-маркетологи можуть легко організувати та залучити свої роздрібні мережі; створювати, керувати та, за бажанням, фінансувати органічні та платні цифрові кампанії через своїх місцевих роздрібних продавців; потім звітуйте та оцінюйте бізнес-результати та KPI. Бренди сьогодні роблять активи доступними, але їм бракує уявлень про те, як і навіть чи використовують роздрібні торговці ці активи. На відміну від цього, Promoboxx забезпечує додатковий прибуток завдяки різноманітній маркетинговій діяльності роздрібних торговців, яка відповідає стандартам бренду. Понад 85 провідних брендів, включаючи The North Face, New Balance і Chevrolet, використовували Promoboxx для проведення понад 3 мільйонів кампаній у понад 27 000 роздрібних торговців. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.promoboxx.com або зателефонуйте за номером +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — це перша платформа Go-to-Market Ops, розроблена для централізації та автоматизації кожного кроку запуску продуктів, функцій і кампаній. Створений експертами з продуктового маркетингу з Rippling і Facebook, він допомагає міжфункціональним командам працювати на одній сторінці та здійснювати більш ефективні запуски, які перетворюються на дохід. Від дослідження, до планування та виконання, до вимірювання після запуску, Ignition автоматизує весь процес запуску в єдиному центрі спільної роботи. Створіть чудові візуальні календарі запуску, документацію щодо плану будинку та активи, а потім передайте все це всередину через автоматичну електронну пошту та оновлення Slack, використовуючи вбудовані інструменти дослідження Ignition, щоб влити в процес конкурентоспроможну та клієнтську інформацію. Заповнений інтеграціями, Ignition легко підключає дорожні карти продуктів до GTM і легко вписується в існуючі робочі процеси команд. Погані запуски залишають прибуток на столі та розчаровують клієнтів. За допомогою Ignition ви можете гарантувати, що кожен запуск буде ідеальним.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — це вертикальні платежі та кредитування для рекламної індустрії. Наш фірмовий продукт, AdCard, перша платіжна картка, призначена виключно для ваших витрат на цифрову рекламу. - Необмежена кількість безкоштовних віртуальних дебетових і кредитних карток. - Безкоштовне керування витратами, бюджетом і темпом. - Необмежені безкоштовні копії реклами та творчі послуги - Отримуйте до 7,5% готівки від витрат на рекламу - Необмежені безкоштовні перевірки реклами та порівняльні звіти з AdAdvisor. - 175 тис. доларів США в якості бонусів за реєстрацію з бонусами та знижками для партнерів. - Плюс безкоштовний AdCapital, коли ви використовуєте Media Buyer Concierge. Завантажте AdCard на 10 тис. дол. США – 1 млн. дол. США БЕЗКОШТОВНОГО рекламного капіталу, щоб наповнити свої кампанії більшою кількістю грошей, щоб ще швидше масштабуватися, коли ви працюєте з одним із наших 5000 партнерських мережевих агентств. Ідеально підходить для рекламодавців, які витрачають понад 250 тисяч доларів на рік на рекламу у Facebook і Google. Забронюйте демонстрацію сьогодні та отримайте 3500 доларів США на безкоштовну рекламу плюс 100 доларів США готівкою! Витрачаєте понад 100 тис. доларів США на місяць і вам потрібна готівка? Запитайте нас про те, як розтягнути щомісячні платежі за витрати на рекламу протягом 3–6 місяців лише за 5%. - Жодних платежів протягом перших 30 днів кожного місяця! - Фіксований графік оплати. - Немає % продажів. - Без особистої гарантії. - Повторюється щомісяця! Ви рекламне агентство? Керуєте щорічними витратами на рекламу понад 1 мільйон доларів США? Партнерство з FunnelDash, щоб інтегрувати фінансові послуги у ваше рекламне агентство. Станьте Capital Partners, щоб миттєво запустити власний капітальний підрозділ, щоб пропонувати фінансування рекламних витрат вашого клієнта.
MarcomCentral
marcom.com
Прискорюйте продажі за допомогою інструментів, спеціально розроблених для бренд-менеджерів, маркетологів і відділів продажів. MarcomCentral, лідер у сфері бренд-менеджменту понад 20 років, може трансформувати ваш бізнес за допомогою впорядкованої організації файлів і спрощеного розподілу забезпечення. MarcomGather — це наш неймовірно доступний центр цифрових активів, який вирішує проблему
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
Shape.io
shape.io
Потужні рішення для контролю витрат і ефективності PPC. Більше ніколи не турбуйтеся про темп бюджету чи перевитрати/недостатні витрати. Платформа керування PPC: відмовтеся від складних електронних таблиць, сценаріїв і ручних коригувань бюджету PPC. Стежте за витратами на рекламу для тисяч кампаній за допомогою простих у користуванні інформаційних панелей і інтелектуальних інструментів автоматизації. Акуратно витрачайте бюджети своїх клієнтів незалежно від того, сидите ви за робочим столом чи ні. Зупиніть перевитрати бюджетів PPC за допомогою AutoPilot і контролюйте темп бюджету за допомогою CruiseControl. Продукти для керування даними: створюйте індивідуальні рекламні рішення, необхідні вашому агентству, щоб оптимізувати ручні процеси, масштабувати результати та випереджати конкурентів. Shape ADI поєднує в собі двосторонній API, який нормалізує дані в усіх основних PPC рекламних мережах, кероване сховище даних BigQuery та загальнодоступні конектори для ваших улюблених програмних інструментів. Доступні інтеграції: Google Ads (включаючи Youtube), Meta (включаючи Instagram), Microsoft Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads і TikTok Ads
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній потужності, універсальності та інтуїтивності, Wrike є єдиним рішенням для управління роботою, яке коли-небудь знадобиться організації для масштабування, оптимізації та швидкого руху в конкурентному світі. Понад 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє й об’єднуються в Wrike, у тому числі Estée Lauder, Hootsuite, Nielsen, Ogilvy, Siemens і Tiffany & Co. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
Planful
planful.com
Planful — це хмарна платформа FP&A для безперервного планування. Ви, команда FP&A, перебуваєте на передовій, швидко плануєте й аналізуєте, як керувати своєю організацією через часті та складні бізнес-зміни. Ваші знання та навички створені для таких моментів, і ми тут для вас.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow є частиною Creative Operations Platform, створеної спеціально для потреб творчих і маркетингових команд. Поєднуючи найпотужніші елементи керування завданнями та робочим процесом із спільними функціями онлайн-перевірки, Lytho допомагає командам створювати більше вмісту – швидше. Робіть улюблену роботу, решту автоматизуйте.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для онлайн-діаграми Ганта для ефективного керування проектами. Інструмент відповідає потребам менеджерів проектів, продуктів і портфоліо з різних сфер. GanttPRO пропонує керування завданнями, термінами, вартістю, ресурсами та портфелем, командну співпрацю, реєстрацію часу, базові показники, розширені функції експорту та спільного використання. Надійний імпорт із MS Project і Excel, а також готові професійні шаблони дозволяють одразу починати проекти. Станом на травень 2020 року понад 500 тисяч користувачів створили облікові записи в GanttPRO.
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