Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash — це вертикальні платежі та кредитування для рекламної індустрії. Наш фірмовий продукт, AdCard, перша платіжна картка, призначена виключно для ваших витрат на цифрову рекламу. - Необмежена кількість безкоштовних віртуальних дебетових і кредитних карток. - Безкоштовне керування витратами, бюджетом і темпом. - Необмежені безкоштовні копії реклами та творчі послуги - Отримуйте до 7,5% готівки від витрат на рекламу - Необмежені безкоштовні перевірки реклами та порівняльні звіти з AdAdvisor. - 175 тис. доларів США в якості бонусів за реєстрацію з бонусами та знижками для партнерів. - Плюс безкоштовний AdCapital, коли ви використовуєте Media Buyer Concierge. Завантажте AdCard на 10 тис. дол. США – 1 млн. дол. США БЕЗКОШТОВНОГО рекламного капіталу, щоб наповнити свої кампанії більшою кількістю грошей, щоб ще швидше масштабуватися, коли ви працюєте з одним із наших 5000 партнерських мережевих агентств. Ідеально підходить для рекламодавців, які витрачають понад 250 тисяч доларів на рік на рекламу у Facebook і Google. Забронюйте демонстрацію сьогодні та отримайте 3500 доларів США на безкоштовну рекламу плюс 100 доларів США готівкою! Витрачаєте понад 100 тис. доларів США на місяць і вам потрібна готівка? Запитайте нас про те, як розтягнути щомісячні платежі за витрати на рекламу протягом 3–6 місяців лише за 5%. - Жодних платежів протягом перших 30 днів кожного місяця! - Фіксований графік оплати. - Немає % продажів. - Без особистої гарантії. - Повторюється щомісяця! Ви рекламне агентство? Керуєте щорічними витратами на рекламу понад 1 мільйон доларів США? Партнерство з FunnelDash, щоб інтегрувати фінансові послуги у ваше рекламне агентство. Станьте Capital Partners, щоб миттєво запустити власний капітальний підрозділ, щоб пропонувати фінансування рекламних витрат вашого клієнта.