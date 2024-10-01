Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки - Мальта
Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, реалізації кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для онлайн-діаграми Ганта для ефективного керування проектами. Інструмент відповідає потребам менеджерів проектів, продуктів і портфоліо з різних сфер. GanttPRO пропонує керування завданнями, термінами, вартістю, ресурсами та портфелем, коман...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектом на ваших умовах із гарантованим ...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow є частиною Creative Operations Platform, створеної спеціально для потреб творчих і маркетингових команд. Поєднуючи найпотужніші елементи керування завданнями та робочим процесом із спільними функціями онлайн-перевірки, Lytho допомагає командам створювати більше вмісту – швидше. Робіть...
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи...
Planful
planful.com
Planful — це хмарна платформа FP&A для безперервного планування. Ви, команда FP&A, перебуваєте на передовій, швидко плануєте й аналізуєте, як керувати своєю організацією через часті та складні бізнес-зміни. Ваші знання та навички створені для таких моментів, і ми тут для вас.
Shape.io
shape.io
Потужні рішення для контролю витрат і ефективності PPC. Більше ніколи не турбуйтеся про темп бюджету чи перевитрати/недостатні витрати. Платформа керування PPC: відмовтеся від складних електронних таблиць, сценаріїв і ручних коригувань бюджету PPC. Стежте за витратами на рекламу для тисяч кампаній з...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, ...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — це вертикальні платежі та кредитування для рекламної індустрії. Наш фірмовий продукт, AdCard, перша платіжна картка, призначена виключно для ваших витрат на цифрову рекламу. - Необмежена кількість безкоштовних віртуальних дебетових і кредитних карток. - Безкоштовне керування витратами, ...
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та ек...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізн...
Mtivity
mtivity.com
Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптим...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців бренд...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — це перша платформа Go-to-Market Ops, розроблена для централізації та автоматизації кожного кроку запуску продуктів, функцій і кампаній. Створений експертами з продуктового маркетингу з Rippling і Facebook, він допомагає міжфункціональним командам працювати на одній сторінці та здійснювати...
MarcomCentral
marcom.com
Прискорюйте продажі за допомогою інструментів, спеціально розроблених для бренд-менеджерів, маркетологів і відділів продажів. MarcomCentral, лідер у сфері бренд-менеджменту понад 20 років, може трансформувати ваш бізнес за допомогою впорядкованої організації файлів і спрощеного розподілу забезпеченн...