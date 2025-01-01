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Програмне забезпечення для маркетингового календаря
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Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Asana

Asana

asana.com

Asana - це веб та мобільний додаток для організації, відстеження і управління командною роботою та проектами.

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Zoho Projects - це хмарна програма для управління проектами, що дозволяє планувати, виконувати та контролювати проекти з інтеграцією різних бізнес-додатків.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet - це платформа для спільної роботи та управління проектами, що дозволяє керувати завданнями, відстежувати прогрес і автоматизувати робочі процеси.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.

Hive

Hive

hive.com

Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Додаток електронної таблиці поєднує функції бази даних і системи управління проектами з можливостями для аналізу та візуалізації даних.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Opal

Opal

workwithopal.com

Opal — платформа для планування, що дозволяє маркетологам співпрацювати, стратегізувати візуально та управляти кампаніями в різних каналах.

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Beesbusy - це інструмент для спільного планування, що дозволяє організовувати завдання, ресурси та відстежувати прогрес у різних проектах.

Gain

Gain

gainapp.com

Gain – додаток для управління відгуками клієнтів щодо контенту в соціальних мережах, спрощує затвердження та публікацію через автоматизовані робочі процеси.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.

Planly

Planly

planly.com

Planly - безкоштовний інструмент для автоматичного планування та публікації контенту в соціальних медіа на різних платформах.

PromoPrep

PromoPrep

promoprep.com

PromoPrep - це платформа для планування маркетингових акцій з інструментами для організації, створення контенту та аналітики ефективності кампаній.

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