Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Asana
asana.com
Asana - це веб та мобільний додаток для організації, відстеження і управління командною роботою та проектами.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - це хмарна програма для управління проектами, що дозволяє планувати, виконувати та контролювати проекти з інтеграцією різних бізнес-додатків.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet - це платформа для спільної роботи та управління проектами, що дозволяє керувати завданнями, відстежувати прогрес і автоматизувати робочі процеси.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Додаток електронної таблиці поєднує функції бази даних і системи управління проектами з можливостями для аналізу та візуалізації даних.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Opal
workwithopal.com
Opal — платформа для планування, що дозволяє маркетологам співпрацювати, стратегізувати візуально та управляти кампаніями в різних каналах.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy - це інструмент для спільного планування, що дозволяє організовувати завдання, ресурси та відстежувати прогрес у різних проектах.
Gain
gainapp.com
Gain – додаток для управління відгуками клієнтів щодо контенту в соціальних мережах, спрощує затвердження та публікацію через автоматизовані робочі процеси.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
Planly
planly.com
Planly - безкоштовний інструмент для автоматичного планування та публікації контенту в соціальних медіа на різних платформах.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep - це платформа для планування маркетингових акцій з інструментами для організації, створення контенту та аналітики ефективності кампаній.
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