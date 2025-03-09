Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Gain

gainapp.com

Простіше кажучи: Gain — це легкий відгук клієнтів щодо вмісту соціальних мереж. Маркетингові команди в 51 країні довіряють Gain контент соціальних медіа для понад 9000 брендів, оскільки Gain включає рівень відгуків клієнтів і схвалення їхнього робочого процесу в соціальних мережах. Завдяки автоматизованим робочим процесам затвердження Gain: * Ваша команда може припинити витрачати час на стресові переговори з клієнтами, щоб вчасно отримати схвалення їхнього соціального вмісту для публікації. * Gain сповіщає клієнтів, коли потрібні їхні відгуки, і членів команди, коли запитуються зміни. * Більше ніяких помилок не проскакує через довгі ланцюжки електронних листів, таблиць і повідомлень чату. * Усі повідомлення клієнтів відстежуються там, де вони мають бути: безпосередньо біля вмісту, на який вони посилаються. * Настроювані цикли схвалення гарантують, що кожен, кому потрібно переглянути вміст, побачить його. * Після схвалення та планування клієнти бачать свій вміст у власному календарі вмісту. * Gain публікує безпосередньо в соціальних мережах після схвалення вмісту. По суті, Gain автоматизує весь робочий процес із вмістом, повідомляючи потрібних людей у ​​потрібний час, коли настане їхня черга надати відгук або внести зміни. Уявіть собі, що ваша команда може створювати та публікувати вміст у Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter і Google Business Profile на одній платформі, яка стежить за вашими клієнтами, збираючи відгуки та своєчасні схвалення! Нарешті агентство та клієнти в одному місці, і ніхто не витрачає час.