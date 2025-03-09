Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - це хмарна програма для управління проектами, що дозволяє планувати, виконувати та контролювати проекти з інтеграцією різних бізнес-додатків.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt - це програмне забезпечення для управління проектами, яке дозволяє створювати діаграми Gantt, відстежувати терміни та співпрацювати в командах.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — це маркетинговий календар і платформа для планування просування, призначена для покращення організації та комунікації для маркетингових команд будь-якого розміру. Замість того, щоб використовувати нескінченні електронні таблиці чи зламати інструмент управління проектами для відстеження маркетингової діяльності, PromoPrep — це справжній маркетинговий календар, який можна повністю налаштувати для вашої команди.
Gain
gainapp.com
Простіше кажучи: Gain — це легкий відгук клієнтів щодо вмісту соціальних мереж. Маркетингові команди в 51 країні довіряють Gain контент соціальних медіа для понад 9000 брендів, оскільки Gain включає рівень відгуків клієнтів і схвалення їхнього робочого процесу в соціальних мережах. Завдяки автоматизованим робочим процесам затвердження Gain: * Ваша команда може припинити витрачати час на стресові переговори з клієнтами, щоб вчасно отримати схвалення їхнього соціального вмісту для публікації. * Gain сповіщає клієнтів, коли потрібні їхні відгуки, і членів команди, коли запитуються зміни. * Більше ніяких помилок не проскакує через довгі ланцюжки електронних листів, таблиць і повідомлень чату. * Усі повідомлення клієнтів відстежуються там, де вони мають бути: безпосередньо біля вмісту, на який вони посилаються. * Настроювані цикли схвалення гарантують, що кожен, кому потрібно переглянути вміст, побачить його. * Після схвалення та планування клієнти бачать свій вміст у власному календарі вмісту. * Gain публікує безпосередньо в соціальних мережах після схвалення вмісту. По суті, Gain автоматизує весь робочий процес із вмістом, повідомляючи потрібних людей у потрібний час, коли настане їхня черга надати відгук або внести зміни. Уявіть собі, що ваша команда може створювати та публікувати вміст у Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter і Google Business Profile на одній платформі, яка стежить за вашими клієнтами, збираючи відгуки та своєчасні схвалення! Нарешті агентство та клієнти в одному місці, і ніхто не витрачає час.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Додаток електронної таблиці поєднує функції бази даних і системи управління проектами з можливостями для аналізу та візуалізації даних.
Planly
planly.com
По-справжньому автоматизований планувальник соціальних мереж. Planly — це безкоштовний планувальник соціальних мереж для всіх. Завдяки повній автоматизації та вдосконаленому інтерфейсу ми дозволяємо зберігати ваші медіафайли, плани та автоматичні публікації в соціальних мережах – жодних сповіщень! Заощаджуйте час, плануючи публікації в соціальних мережах, і насолоджуйтеся творчим процесом.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - це інструмент для автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який дозволяє планувати публікації та аналізувати ефективність діяльності.
Asana
asana.com
Asana - це веб та мобільний додаток для організації, відстеження і управління командною роботою та проектами.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Opal
workwithopal.com
Opal — це платформа планування, яка дозволяє маркетологам візуально розробляти стратегії, співпрацювати та сприймати свій бренд очима клієнта. Завдяки візуальному календарю, динамічним робочим процесам і гнучкій системі вмісту командам легко співпрацювати будь-де. Надавати спільний доступ до активів, збирати відгуки та отримувати схвалення – це просто — ви навіть можете експортувати детальну презентацію кількома клацаннями миші. Керуйте своїми маркетинговими кампаніями в усіх каналах: соціальних мережах, роздрібній торгівлі в магазині, Інтернеті, електронною поштою, платними, навіть SMS. Команди можуть з першого погляду зрозуміти, як їхня робота вписується в ширшу картину, а керівники отримують спокій, спостерігаючи, як стратегія оживає в реальному часі. Дізнайтеся, як Opal економить час і досягає результатів для найкращих у своєму класі брендів, таких як Starbucks, Target, Wendy’s і Microsoft, на workwithopal.com. Opal, приватна компанія з програмного забезпечення, була заснована в 2011 році зі штаб-квартирою в Портленді, штат Орегон.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet - це платформа для спільної роботи та управління проектами, що дозволяє керувати завданнями, відстежувати прогрес і автоматизувати робочі процеси.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio – це платформа для управління соціальними медіа, яка спрощує створення та публікацію вмісту, аналізує ефективність і підтримує співпрацю команд.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — це інструмент для спільного планування. Простий у використанні, він дозволяє об’єднувати досвідчених користувачів і випадкових користувачів. - Планування завдань матеріалізовано в графіку у формі діаграми Ганта (перегляд Коли проекту), який залишається простим і легким для адаптації. Перегляди кількох проектів дозволяють мати огляд усіх ваших дій. - Планування ресурсів здійснюється в режимі перегляду, де відображаються всі ресурси та пов’язані завдання за розкладом (перегляд «Кого»). Це подання дозволяє розподіляти робоче навантаження та планувати його, враховуючи рівень зайнятості та обмеження ресурсів. Цей вид планування за ресурсами також існує в режимі кількох проектів, що значно полегшує арбітраж під час розподілу роботи між різними проектами. Плануючи завдання ТА ресурси, ви активуєте важелі, які дозволяють будувати реалістичні графіки. Ви відновлюєте видимість своєї діяльності, і всі отримують спокій.
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