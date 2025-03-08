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Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — це маркетинговий календар і платформа для планування просування, призначена для покращення організації та комунікації для маркетингових команд будь-якого розміру. Замість того, щоб використовувати нескінченні електронні таблиці чи зламати інструмент управління проектами для відстеження маркетингової діяльності, PromoPrep — це справжній маркетинговий календар, який можна повністю налаштувати для вашої команди.
Gain
gainapp.com
Простіше кажучи: Gain — це легкий відгук клієнтів щодо вмісту соціальних мереж. Маркетингові команди в 51 країні довіряють Gain контент соціальних медіа для понад 9000 брендів, оскільки Gain включає рівень відгуків клієнтів і схвалення їхнього робочого процесу в соціальних мережах. Завдяки автоматизованим робочим процесам затвердження Gain: * Ваша команда може припинити витрачати час на стресові переговори з клієнтами, щоб вчасно отримати схвалення їхнього соціального вмісту для публікації. * Gain сповіщає клієнтів, коли потрібні їхні відгуки, і членів команди, коли запитуються зміни. * Більше ніяких помилок не проскакує через довгі ланцюжки електронних листів, таблиць і повідомлень чату. * Усі повідомлення клієнтів відстежуються там, де вони мають бути: безпосередньо біля вмісту, на який вони посилаються. * Настроювані цикли схвалення гарантують, що кожен, кому потрібно переглянути вміст, побачить його. * Після схвалення та планування клієнти бачать свій вміст у власному календарі вмісту. * Gain публікує безпосередньо в соціальних мережах після схвалення вмісту. По суті, Gain автоматизує весь робочий процес із вмістом, повідомляючи потрібних людей у потрібний час, коли настане їхня черга надати відгук або внести зміни. Уявіть собі, що ваша команда може створювати та публікувати вміст у Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter і Google Business Profile на одній платформі, яка стежить за вашими клієнтами, збираючи відгуки та своєчасні схвалення! Нарешті агентство та клієнти в одному місці, і ніхто не витрачає час.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
Planly
planly.com
По-справжньому автоматизований планувальник соціальних мереж. Planly — це безкоштовний планувальник соціальних мереж для всіх. Завдяки повній автоматизації та вдосконаленому інтерфейсу ми дозволяємо зберігати ваші медіафайли, плани та автоматичні публікації в соціальних мережах – жодних сповіщень! Заощаджуйте час, плануючи публікації в соціальних мережах, і насолоджуйтеся творчим процесом.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, так і з клієнтами, отримувати інформацію про всі оновлення проекту, отримувати докладні звіти про хід роботи та виконувати проекти вчасно та щоразу. З безліччю можливостей налаштування та функцій, таких як діаграми Ганта, креслення та табелі обліку робочого часу, Zoho Projects є повноцінним інструментом керування проектами, який задовольняє потреби компаній будь-якого розміру та галузі. Завдяки широкому спектру внутрішніх і сторонніх інтеграцій Projects є одним із найбільш інтегрованих доступних інструментів керування проектами та може ідеально підійти для вашої робочої екосистеми.
Wrike
wrike.com
Wrike - найпотужніша платформа управління роботою. Побудований для команд та організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike приводить усіх і все працює в одному місці, щоб усунути складність, підвищення продуктивності та вільних людей, щоб зосередитись на їх найбільш цілеспрямованій роботі. Завдяки неперевершеній силі, універсальності та інтуїтивності, Wrike - єдине рішення щодо управління роботою, яке організації коли -небудь потребуватиме масштабування, оптимізації та швидко рухатися у конкурентному світі. Більше 20 000 щасливих клієнтів живлять своє майбутнє та збираються разом у Wrike, включаючи Есте Лодер, Хутсуйт, Нільсен, Огілві, Сіменс та Тіффані та Ко. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі навантаження, відстеження часу, перегляди портфоліо, залежності тощо. Команди будь-якого розміру використовують TeamGantt для планування та спільної роботи над проектами — в офісі чи віддалено.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok і VK. 2) Поділіться 500 публікаціями та підключіть понад 100 профілів лише за допомогою одного облікового запису SocialPilot. 3) Керуйте розмовами в соціальних мережах за допомогою Social Inbox. 4) Додайте до 10 членів команди у свій обліковий запис SocialPilot, щоб делегувати спільний доступ і планування за допомогою функції Team Collaboration. 5) Заплануйте 100 публікацій за раз, завантажуючи файл CSV за допомогою функції групового планування. 6) Створюйте персоналізовані публікації для окремих соціальних облікових записів одночасно, а також згадуйте інші профілі Facebook і Twitter для більшої взаємодії. 7) Проаналізуйте свою маркетингову діяльність у соціальних мережах за допомогою легкої аналітики та звітності в соціальних мережах. 8) Подивіться, коли і що ви запланували візуально за допомогою Календаря соціальних мереж. 9) Ніколи не залишайтеся осторонь нових ідей щодо вмісту, підбирайте пропозиції щодо вмісту та зберігайте їх як чернетки для подальшого використання. Додайте підібраний вміст і RSS-канали для нескінченної черги. 10) Не чекайте більше облікових даних вашого клієнта в соціальних мережах – просто запросіть їх і легко керуйте їхніми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою функції керування клієнтами. 11) Створюйте власні налаштовані брендовані домени для кращої видимості та впізнаваності за допомогою URL Shorteners SocialPilot і позбудьтеся довгих, небажаних, потворних на вигляд URL-адрес. 12) Збільште кількість своїх публікацій у Facebook саме тоді, коли ви це плануєте.
Asana
asana.com
Asana - це веб -та мобільний додаток, призначений для того, щоб допомогти командам організувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що "Asana спрощує управління роботою на базі команди". Він виробляється однойменною компанією. (Asana, Inc.) Він був заснований у 2008 році співзасновником Facebook Дастіном Московіцом та екс-Гаугле, екс-інженером-фейском Джастіном Розенштейном, який обидва працював над підвищенням продуктивності працівників у Facebook. Продукт запустив комерційно у квітні 2012 року. У грудні 2018 року компанія оцінювалася в 1,5 мільярда доларів.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Opal
workwithopal.com
Opal — це платформа планування, яка дозволяє маркетологам візуально розробляти стратегії, співпрацювати та сприймати свій бренд очима клієнта. Завдяки візуальному календарю, динамічним робочим процесам і гнучкій системі вмісту командам легко співпрацювати будь-де. Надавати спільний доступ до активів, збирати відгуки та отримувати схвалення – це просто — ви навіть можете експортувати детальну презентацію кількома клацаннями миші. Керуйте своїми маркетинговими кампаніями в усіх каналах: соціальних мережах, роздрібній торгівлі в магазині, Інтернеті, електронною поштою, платними, навіть SMS. Команди можуть з першого погляду зрозуміти, як їхня робота вписується в ширшу картину, а керівники отримують спокій, спостерігаючи, як стратегія оживає в реальному часі. Дізнайтеся, як Opal економить час і досягає результатів для найкращих у своєму класі брендів, таких як Starbucks, Target, Wendy’s і Microsoft, на workwithopal.com. Opal, приватна компанія з програмного забезпечення, була заснована в 2011 році зі штаб-квартирою в Портленді, штат Орегон.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet - це програмне забезпечення як послуга (SaaS), що пропонує для співпраці та управління роботами, розроблене та продається SmartSheet Inc. Він використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, управління календами, обміну документами та управління іншими роботами, використовуючи табличний користувач Інтерфейс. Smartsheet використовується для співпраці над строком проекту, документами, календарями, завданнями та іншими роботами. За словами IDG, це "часткова продуктивність офісу, управління проектами, обмін детальними документами ... [це] намагається бути центральним центром для того, як люди працюють". Smartsheet конкурує з Microsoft Project. Він поєднує в собі деякі функціональні можливості Microsoft Project, Excel, Access та SharePoint. За словами Forbes, SmartSheet має "відносно простий" інтерфейс користувача. Інтерфейс зосереджується на "Smartsheets", схожі на електронні таблиці, які зазвичай зустрічаються в Microsoft Excel. Кожна смарт-таблиця може розширити або згортати свої рядки, щоб побачити окремі завдання або масштабний прогрес проекту відповідно. Завдання можна відсортувати за терміном, пріоритетним чи особою, призначеним їм. Якщо електронна таблиця містить дати, Smartsheet створює подання календаря. Кожен рядок у смарт -таблиці може бути доданий до нього файли, електронні листи, що зберігаються в ньому, та дошка для обговорення, пов’язана з ним. Коли створюється нова смарт -таблиця, сповіщення просунуті персонал, щоб заповнити його ряди та стовпці. По мірі оновлення інформації інші смарт-таблиці, що відстежують одне і те ж завдання, проект або точка даних, оновлюються автоматично. Служба також має сповіщення про те, коли настає термін завдання, і відстежує версії документів. Smartsheet може імпортувати дані з Microsoft Office або Google Applications. Він інтегрується з веб -службами Salesforce.com, Dropbox та Amazon. Також є мобільний додаток Smartsheet для операційних систем Android та iOS. Послуга пропонується на передплатній основі без вільних рівнів. Підтримується безпекою корпоративного класу, SmartSheet використовується більш ніж 75% компаній у Fortune 500 для впровадження, управління та автоматизації процесів у широкому спектрі відділів та випадків використання.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий проект в одному календарі. Подивіться, як усе з’єднується з одного погляду за допомогою єдиного календаря записів у реальному часі. Напишіть першу чернетку, генеруйте нові ідеї та оновлюйте свої маркетингові робочі процеси за допомогою помічника маркетингового аналізу на основі штучного інтелекту. Зберігайте зацікавлених сторін
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для просування контент-маркетингу на всіх соціальних платформах і платформах блогів. Відвідайте наш веб-сайт: https://contentstudio.io Чому варто вибрати ContentStudio? Ось чому: пришвидште створення контенту: створюйте якісний контент до 10 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, гарантуючи, що ваші канали соціальних мереж завжди заповнені цікавими публікаціями. Платформа «все в одному»: попрощайтеся з жонглюванням кількома інструментами. ContentStudio об’єднує все під одним дахом, від пошуку вмісту до публікації. Відкрийте для себе популярний вміст: будьте попереду. Використовуйте наші розширені алгоритми, щоб розкривати популярні теми, які резонують із вашою аудиторією. Безпроблемна співпраця команди: легко плануйте та реалізовуйте свою контент-стратегію. Безпроблемно співпрацюйте зі своєю командою або клієнтами на платформі. Просте планування: автоматизуйте свій календар вмісту. Заплануйте дописи заздалегідь і підтримуйте постійну присутність в Інтернеті без клопоту. Прониклива аналітика: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою звітів із білими мітками. Глибоко зануртеся в змістовну аналітику, щоб зрозуміти, що працює, і вдосконалити свою стратегію. Уніфікована папка "Вхідні": керуйте всіма своїми взаємодіями в одному місці. Відповідайте на коментарі та повідомлення на різних каналах, не пропускаючи жодного моменту. ContentStudio — це більше, ніж просто інструмент; це ваш партнер у цифровій досконалості. Змініть свою стратегію в соціальних мережах і відчуйте зростання, як ніколи раніше. Скористайтеся можливостями ContentStudio і дозвольте вашому вмісту говорити за все.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — це інструмент для спільного планування. Простий у використанні, він дозволяє об’єднувати досвідчених користувачів і випадкових користувачів. - Планування завдань матеріалізовано в графіку у формі діаграми Ганта (перегляд Коли проекту), який залишається простим і легким для адаптації. Перегляди кількох проектів дозволяють мати огляд усіх ваших дій. - Планування ресурсів здійснюється в режимі перегляду, де відображаються всі ресурси та пов’язані завдання за розкладом (перегляд «Кого»). Це подання дозволяє розподіляти робоче навантаження та планувати його, враховуючи рівень зайнятості та обмеження ресурсів. Цей вид планування за ресурсами також існує в режимі кількох проектів, що значно полегшує арбітраж під час розподілу роботи між різними проектами. Плануючи завдання ТА ресурси, ви активуєте важелі, які дозволяють будувати реалістичні графіки. Ви відновлюєте видимість своєї діяльності, і всі отримують спокій.
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