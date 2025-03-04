Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки - Танзанія

Smartsheet

smartsheet.com

SmartSheet - це програмне забезпечення як послуга (SaaS), що пропонує для співпраці та управління роботами, розроблене та продається SmartSheet Inc. Він використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, управління календами, обміну документами та управління іншими роботами, використовуючи табличний користувач Інтерфейс. Smartsheet використовується для співпраці над строком проекту, документами, календарями, завданнями та іншими роботами. За словами IDG, це "часткова продуктивність офісу, управління проектами, обмін детальними документами ... [це] намагається бути центральним центром для того, як люди працюють". Smartsheet конкурує з Microsoft Project. Він поєднує в собі деякі функціональні можливості Microsoft Project, Excel, Access та SharePoint. За словами Forbes, SmartSheet має "відносно простий" інтерфейс користувача. Інтерфейс зосереджується на "Smartsheets", схожі на електронні таблиці, які зазвичай зустрічаються в Microsoft Excel. Кожна смарт-таблиця може розширити або згортати свої рядки, щоб побачити окремі завдання або масштабний прогрес проекту відповідно. Завдання можна відсортувати за терміном, пріоритетним чи особою, призначеним їм. Якщо електронна таблиця містить дати, Smartsheet створює подання календаря. Кожен рядок у смарт -таблиці може бути доданий до нього файли, електронні листи, що зберігаються в ньому, та дошка для обговорення, пов’язана з ним. Коли створюється нова смарт -таблиця, сповіщення просунуті персонал, щоб заповнити його ряди та стовпці. По мірі оновлення інформації інші смарт-таблиці, що відстежують одне і те ж завдання, проект або точка даних, оновлюються автоматично. Служба також має сповіщення про те, коли настає термін завдання, і відстежує версії документів. Smartsheet може імпортувати дані з Microsoft Office або Google Applications. Він інтегрується з веб -службами Salesforce.com, Dropbox та Amazon. Також є мобільний додаток Smartsheet для операційних систем Android та iOS. Послуга пропонується на передплатній основі без вільних рівнів. Підтримується безпекою корпоративного класу, SmartSheet використовується більш ніж 75% компаній у Fortune 500 для впровадження, управління та автоматизації процесів у широкому спектрі відділів та випадків використання.