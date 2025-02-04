Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за допомогою табличного користувача інтерфейс. Smartsheet використовується для спільної роботи над графіками проекту, документами, календарями, завданнями та іншими роботами. За словами IDG, це «частково офісна продуктивність, частково управління проектами, частково обмін документами... [це] намагається бути центральним центром того, як люди працюють». Smartsheet конкурує з Microsoft Project. Він поєднує в собі деякі функції Microsoft Project, Excel, Access і SharePoint. Згідно з Forbes, Smartsheet має «відносно простий» інтерфейс користувача. Центром інтерфейсу є «розумні таблиці», які схожі на електронні таблиці, які зазвичай містяться в Microsoft Excel. Рядки кожного smartsheet можна розгортати або згортати, щоб відповідно переглядати окремі завдання або перебіг великомасштабного проекту. Завдання можна відсортувати за терміном виконання, пріоритетом або особою, якій вони призначені. Якщо електронна таблиця містить дати, Smartsheet створює перегляд календаря. До кожного рядка в Smartsheet можуть бути прикріплені файли, електронні листи, що зберігаються в ньому, і пов’язана з ним дошка обговорень. Коли створюється новий Smartsheet, сповіщення надсилаються співробітникам для заповнення його рядків і стовпців. Коли інформація оновлюється, інші смарт-таблиці, що відстежують те саме завдання, проект або точку даних, оновлюються автоматично. Служба також має сповіщення про наближення терміну виконання завдання та відстежує версії документів. Smartsheet може імпортувати дані з програм Microsoft Office або Google. Він інтегрується з Salesforce.com, Dropbox і Amazon Web Services. Також є мобільний додаток Smartsheet для операційних систем Android та iOS. Сервіс пропонується на основі передплати без безкоштовних рівнів. Завдяки безпеці корпоративного рівня Smartsheet використовується більш ніж 75% компаній зі списку Fortune 500 для впровадження, керування й автоматизації процесів у багатьох відділах і варіантах використання.