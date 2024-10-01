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Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк
Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.
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Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Він був заснований у 2008 році співзасновником...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це сучасна платформа керування роботою, яка об’єднує людей, процеси та технології, щоб дати будь-кому можливість внести значні зміни. Організації будь-якого розміру використовують Smartsheet для керування проектами, автоматизації процесів і отримання видимості програм і портфоліо в масш...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в межах бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб-...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — це інструмент автоматизації маркетингу в соціальних мережах, який допомагає вам планувати й аналізувати свою маркетингову діяльність у соціальних мережах і таким чином підвищувати ефективність і охоплення соціальних мереж. 1) За допомогою SocialPilot ви можете підключити понад 9 соціал...
ContentStudio
contentstudio.io
Оновіть свою стратегію соціальних медіа та вмісту за допомогою ContentStudio – найефективнішої потужності для компаній, агентств і маркетологів. Оптимізуйте процес створення вмісту та розширте свою присутність в Інтернеті. ContentStudio — це не просто ще один інструмент; це комплексне рішення для пр...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, — це хмарна платформа для керування проектами та командної співпраці, яка використовується командами по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовує...
CoSchedule
coschedule.com
Маркетинговий календар CoSchedule допомагає маркетологам бачити весь свій маркетинг в одному місці. Це ваша секретна зброя, щоб нарешті бачити, планувати та ділитися своїм маркетингом у єдиному календарі. Маркетинговий календар CoSchedule дає вам інструменти, щоб: Візуалізувати кожен маркетинговий п...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектом на ваших умовах із гарантованим ...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гант, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
Opal
workwithopal.com
Opal — це платформа планування, яка дає змогу маркетологам візуально розробляти стратегії, співпрацювати та сприймати свій бренд очима клієнта. Завдяки візуальному календарю, динамічним робочим процесам і гнучкій системі вмісту командам легко співпрацювати будь-де. Надавати спільний доступ до активі...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — це інструмент для спільного планування. Простий у використанні, він дозволяє об’єднувати досвідчених користувачів і випадкових користувачів. - Планування завдань матеріалізовано в графіку у формі діаграми Ганта (перегляд Коли проекту), який залишається простим і легким для адаптації. Пере...
Planly
planly.com
По-справжньому автоматизований планувальник соціальних мереж. Planly — це безкоштовний планувальник соціальних мереж для всіх. Завдяки повній автоматизації та вдосконаленому інтерфейсу ми дозволяємо зберігати ваші медіафайли, плани та автоматичні публікації в соціальних мережах – жодних сповіщень! ...
Gain
gainapp.com
Простіше кажучи: Gain — це легкий відгук клієнтів щодо вмісту соціальних мереж. Маркетингові команди в 51 країні довіряють Gain контент соціальних медіа для понад 9000 брендів, оскільки Gain включає рівень відгуків клієнтів і схвалення їхнього робочого процесу в соціальних мережах. Завдяки автомати...
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та ек...
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — це маркетинговий календар і платформа для планування просування, призначена для покращення організації та комунікації для маркетингових команд будь-якого розміру. Замість того, щоб використовувати нескінченні електронні таблиці чи зламати інструмент управління проектами для відстеження м...