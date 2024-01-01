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Програмне забезпечення для маркетингового календаря - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для маркетингового календаря допомагає підприємствам розробляти стратегії та координувати маркетингові кампанії, створювати вміст, розподіляти бюджет і встановлювати цілі. Долаючи комунікаційні бар’єри між командами, ці інструменти підвищують прозорість організації та інформують зацікавлених сторін про маркетингові ініціативи. Вони сприяють згуртованості між різними каналами, дозволяючи маркетологам ефективно керувати кампаніями та розставляти пріоритети. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує процеси планування, створення та розповсюдження контенту, сприяючи безперебійній співпраці між авторами, дизайнерами та редакторами.
Запит на новий застосунок
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Zoho Projects
zoho.com
Управління проектами настільки ефективне, наскільки це можливо. Zoho Projects — це хмарний інструмент керування проектами, який допомагає планувати роботу, ефективно її відстежувати та співпрацювати з командою, де б вона не була.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за доп...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Nifty
nifty.pm
Керуйте проектами, а не інструментами. Припиніть перемикатися між чатами, завданнями, документами, календарем і інструментами для зустрічей — об’єднайте свою команду та клієнтів в одній простій, але потужній програмі.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
TeamGantt
teamgantt.com
Спробуйте безкоштовну програму створення діаграм Ганта від TeamGantt і створіть діаграму Ганта онлайн за лічені хвилини за допомогою планування перетягування. Найвищий рейтинг і назавжди безкоштовно — кредитна картка не потрібна.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — це програмне забезпечення для планування проектів із усіма інструментами, які потрібні вашій команді, щоб разом виконувати роботу швидше. Без плати за користувача. Безкоштовне випробування. Немає кривої навчання.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
ShareFile
sharefile.com
Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Opal
workwithopal.com
Гнучка платформа динамічного планування, яка поєднує стратегію з виконанням. Opal створює неперевершену видимість і координацію маркетингових і комунікаційних команд, які необхідні для виняткової роботи.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — це інтуїтивно зрозумілий інструмент для спільної роботи над проектами. Легко плануйте свої завдання та організовуйте свій час, щоб втілювати проекти в реальність.
Planly
planly.com
По-справжньому автоматизований планувальник соціальних мереж. Planly — це безкоштовний планувальник соціальних мереж для всіх. Завдяки повній автоматизації та вдосконаленому інтерфейсу ми дозволяємо зберігати ваші медіафайли, плани та автоматичні публікації в соціальних мережах – жодних сповіщень! ...
Gain
gainapp.com
Простіше кажучи: Gain — це легкий відгук клієнтів щодо вмісту соціальних мереж. Маркетингові команди в 51 країні довіряють Gain контент для соціальних мереж для понад 9000 брендів, оскільки Gain включає рівень відгуків клієнтів і схвалення їхнього робочого процесу в соціальних мережах. Завдяки автом...
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep — це маркетинговий календар і платформа планування просування, призначена для покращення організації та комунікації для маркетингових команд будь-якого розміру. Замість того, щоб використовувати нескінченні електронні таблиці чи зламати інструмент управління проектами для відстеження марке...