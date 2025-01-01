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Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel - платформа для продажів та маркетингу, включаючи CRM, автоматизацію, планування зустрічей та аналітику, з можливістю ребрендингу для агенцій.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.
Simplero
simplero.com
Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Nielsen
nielsen.com
Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає управляти кампаніями, залучати клієнтів і аналізувати їхню поведінку.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.
Customer.io
customer.io
Customer.io — платформа для залучення клієнтів, що дозволяє створювати автоматизовані кампанії на основі даних через різні канали зв'язку.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub - простий інструмент для управління соціальними медіа, що дозволяє створювати, планувати та аналізувати публікації на різних платформах.
Regal.io
regal.io
Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Insightly
insightly.com
Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend - це платформа для маркетингу електронною поштою та SMS, що допомагає електронним магазинам автоматизувати кампанії та взаємодію з клієнтами.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss - це програмне забезпечення для управління продажами та маркетингом, яке допомагає бізнесам організовувати дані, залучати клієнтів та оптимізувати продажі.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed - це платформа з відкритим кодом для автоматизації маркетингових повідомлень, що підтримує різні канали комунікації.
CamBuildr
cambuildr.com
CamBuildr - це універсальний інструмент для цифрових рухів, що спрощує організацію, залучення однодумців та управління даними.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.
VBOUT
vbout.com
VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.
Markate
markate.com
Markate – це CRM-додаток для управління бізнесом і автоматизації маркетингу, призначений для малих та середніх сервісних підприємств.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal – це платформа для обміну повідомленнями, що підтримує сповіщення, SMS та електронну пошту, допомагаючи бізнесу взаємодіяти з користувачами.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Solitics
solitics.com
Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.
Bento
bentonow.com
Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine — платформа для багатоканальної розвідки, що автоматизує залучення потенційних клієнтів через LinkedIn, електронну пошту та Twitter.
Thryv
thryv.com
Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.
vcita
vcita.com
vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.
Signpost
signpost.com
Signpost — автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання кращих рецензій, залучення нових клієнтів та підвищення повторних продажів.
Iterable
iterable.com
Iterable - це платформа для комунікації з клієнтами, що об'єднує дані та можливості для створення персоналізованих взаємодій через різні канали.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Dashly
dashly.io
Dashly - платформа для розмовного маркетингу, яка допомагає компаніям залучати клієнтів через чат, електронну пошту та автоматизацію процесів.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Mautic
mautic.org
Mautic- це безкоштовна платформа автоматизації маркетингу з відкритим кодом для управління кампаніями, персоналізації повідомлень та аналізу результатів.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
VipeCloud
vipecloud.com
VipeCloud – хмарна платформа для управління бізнес-операціями, що включає CRM, email-маркетинг, соціальні публікації та інтеграції.
EQUP
equp.com
EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
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