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Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу
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Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel - платформа для продажів та маркетингу, включаючи CRM, автоматизацію, планування зустрічей та аналітику, з можливістю ребрендингу для агенцій.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - це платформа для управління бізнесом для компаній, що надають технологічні послуги, включаючи автоматизацію, управління проектами та обслуговування клієнтів.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 - хмарне бізнес-рішення для інтеграції ERP та CRM, яке використовує AI для покращення бізнес-процесів та автоматизації.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам персоналізувати комунікацію з клієнтами через електронну пошту, SMS та інші канали.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home — це додаток для управління ІТ-послугами, що інтегрується з іншими продуктами ConnectWise для моніторингу, безпеки та автоматизації процесів.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Додаток Nielsen надає дані про поведінку споживачів та ринкові тенденції для аналітики та прийняття бізнес-рішень.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає управляти кампаніями, залучати клієнтів і аналізувати їхню поведінку.

Drip

Drip

drip.com

Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — платформа для залучення клієнтів, що дозволяє створювати автоматизовані кампанії на основі даних через різні канали зв'язку.

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub - простий інструмент для управління соціальними медіа, що дозволяє створювати, планувати та аналізувати публікації на різних платформах.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly - це платформа CRM для управління клієнтськими відносинами, продажами та маркетингом, що дозволяє компаніям організувати та автоматизувати свої бізнес-процеси.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - це платформа автоматизації маркетингу, яка надає повний огляд клієнтів, дозволяючи створювати персоналізовані кампанії та управляти даними.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend - це платформа для маркетингу електронною поштою та SMS, що допомагає електронним магазинам автоматизувати кампанії та взаємодію з клієнтами.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss - це програмне забезпечення для управління продажами та маркетингом, яке допомагає бізнесам організовувати дані, залучати клієнтів та оптимізувати продажі.

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed - це платформа з відкритим кодом для автоматизації маркетингових повідомлень, що підтримує різні канали комунікації.

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

CamBuildr - це універсальний інструмент для цифрових рухів, що спрощує організацію, залучення однодумців та управління даними.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer — це платформа для автоматизації маркетингу, що включає інструменти для електронного маркетингу, управління подіями, опитувань та мобільного маркетингу.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT - це платформа для автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти соціальними медіа, електронними кампаніями та аналітикою в одному місці.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport - це безкодовий бізнес-програмний засіб для автоматизації, управління продажами та маркетингом, що допомагає підприємствам зростати і підвищувати продуктивність.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal – це платформа для обміну повідомленнями, що підтримує сповіщення, SMS та електронну пошту, допомагаючи бізнесу взаємодіяти з користувачами.

Markate

Markate

markate.com

Markate – це CRM-додаток для управління бізнесом і автоматизації маркетингу, призначений для малих та середніх сервісних підприємств.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine — платформа для багатоканальної розвідки, що автоматизує залучення потенційних клієнтів через LinkedIn, електронну пошту та Twitter.

vcita

vcita

vcita.com

vcita - це платформа для управління бізнесом, що автоматизує планування, обслуговування клієнтів та виставлення рахунків.

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost — автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання кращих рецензій, залучення нових клієнтів та підвищення повторних продажів.

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable - це платформа для комунікації з клієнтами, що об'єднує дані та можливості для створення персоналізованих взаємодій через різні канали.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly - платформа для розмовного маркетингу, яка допомагає компаніям залучати клієнтів через чат, електронну пошту та автоматизацію процесів.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic- це безкоштовна платформа автоматизації маркетингу з відкритим кодом для управління кампаніями, персоналізації повідомлень та аналізу результатів.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud – хмарна платформа для управління бізнес-операціями, що включає CRM, email-маркетинг, соціальні публікації та інтеграції.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - це універсальне програмне забезпечення для управління бізнес-процесами, включаючи маркетинг, продажі та комунікацію, доступне для кількох компаній в одному акаунті.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.

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