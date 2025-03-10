Acoustic

acoustic.com

Acoustic Campaign — це багатоканальна маркетингова платформа, створена для брендів, одержимих клієнтами. Ми допомагаємо компаніям зв’язуватися з клієнтами за допомогою складних шляхів до клієнтів за допомогою різноманітних каналів – електронної пошти, Інтернету, мобільного push-повідомлення, SMS, MMS, WhatsApp, соціальних мереж, друку тощо. Пропозиція включає різноманітні можливості, від повсякденної автоматизації маркетингу та проведення кампаній до надзвичайно складної оркестровки подорожей, аналітики подорожей, сегментації, персоналізації, створення високоякісного контенту та аналітики цифрового досвіду. За допомогою нашої відкритої та гнучкої платформи маркетологи можуть підключатися до будь-якого джерела даних і сегментувати свої дані для гіпертаргетингу. Наш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без коду та можливості гіперперсоналізації дають змогу маркетологам самостійно проводити багатоканальні персоналізовані кампанії, не покладаючись на команди обробки даних або кодування. На відміну від складних і дорогих корпоративних пропозицій, ми пропонуємо однакові складні корпоративні рішення для всіх маркетологів. І на відміну від «точкових рішень» або постачальників послуг електронної пошти, ми дозволяємо вам взаємодіяти зі споживачами через кілька каналів на одній платформі. Ми допомагаємо маркетологам виявляти корисну інформацію та персоналізувати комунікацію, коли ви починаєте масштабуватись. Acoustic Marketing Cloud ставить маркетолога на керівне місце, щоб допомогти клієнтам збільшити довгострокову взаємодію з клієнтами та стимулювати зростання доходів. Серед наших клієнтів – провідні бренди та компанії зі списку Fortune 500. Для отримання додаткової інформації відвідайте acoustic.com/products. Можливості: Journey Orchestration Електронна пошта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система керування вмістом Customer Journey Insights Інтеграції Сегментація Соціальні аудиторії Drag and Drop Forms Composer Drag and Drop Multichannel Composer Transactional Messaging Data Layer