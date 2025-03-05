Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel-це платформа з продажу та маркетингу білої маркетингу для цифрових агентств та консультантів. Функціональність включає CRM з SmartLists, електронною поштою, двосторонніми SMS, консолідованим SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB Чат, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, живлення, конструктор форми, будівельник опитувань, конструктор Bunnel, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder Онлайн -планування, автоматизація робочого процесу, звітність, веб -куки тощо! Облікові записи агентства включають необмежені облікові записи Sub (розташування) для ваших клієнтів, які можна клонувати для прискорення налаштувань. Принесіть власні облікові дані Twilio & SMTP, щоб живити свій рахунок, надаючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонний дзвінок та SMS. Почніть з 14 -денної безкоштовної пробної версії!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Simplero
simplero.com
Simplero допомагає тренерам і розробникам знань будувати бізнес і життя, які вони люблять, спрощуючи стек програмного забезпечення до однієї веселої та легкої у використанні платформи, щоб вони могли розвивати значущі стосунки зі своїми клієнтами. Від створення курсів, створення веб-сайтів і надсилання електронних листів до продажу продуктів, керування партнерськими програмами та автоматизації. За допомогою Simplero ви можете вести свій онлайн-бізнес в одному місці, а не всюди. Simplero дає лідерам можливість створювати спільноти, які змінюють світ. - Чудова підтримка - Створення веб-сайтів і цільових сторінок - Управління партнерами - Маркетинг електронною поштою та автоматизація - Платежі та підписки - Курси та спільноти - Статистика клієнтів
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш спритним з Dynamics 365, єдиним портфелем інтелектуальних бізнес -додатків, які дають можливість кожному адаптуватися та інновацій.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Splio
splio.com
Splio — це багатоканальна маркетингова платформа, яка поєднує автоматизацію маркетингу та маркетинг лояльності. Splio дозволяє маркетологам керувати своїми транзакційними та заснованими на стосунках програмами лояльності онлайн і офлайн, а також координувати потужні маркетингові кампанії на основі знань клієнтів. Понад 500 брендів у всьому світі щодня використовують Splio, зокрема The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China і Cache Cache.
Experiture
experiture.com
Experiture — це маркетингова платформа, яка дозволяє користувачам легко створювати, розгортати, автоматизувати, вимірювати й оптимізувати багатоканальні маркетингові програми.
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge — це визнане найкраще рішення, яким користуються тисячі користувачів по всьому світу. Використовуйте платформу для простих масових розсилок електронною поштою, розширеної B2C електронної пошти мільйонам користувачів на день, автоматизації продажів або автоматизації маркетингу. Відгуки свідчать, що ми вдосконалюємо MailChimp і Marketo, якщо вам потрібна потужність за правильною ціною з підтримкою світового рівня. Незалежно від того, чи шукаєте ви просту електронну пошту чи розширену автоматизацію маркетингу, Makesbridge — це найкращий варіант. Makesbridge чудово працює з Salesforce, Netsuite, G-Suite та тисячами інших хмарних CRM.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Універсальна багатоканальна маркетингова платформа, яка допомагає компаніям керувати Messenger, SMS, електронною поштою, соціальними мережами та маркетингом електронної комерції.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — це служба наскрізного маркетингу нового покоління. Наша місія полягає в тому, щоб зробити партнерський маркетинг безперебійним — за допомогою платформи, команди експертів і інтеграції вмісту. Ми проводимо ваші цифрові кампанії на нашій платформі, щоб ви могли швидше та краще реалізувати цінність партнерського маркетингу. eTrigue — це єдина партнерська маркетингова служба зі спеціальною платформою для партнерських цифрових маркетингових кампаній — від вашого імені. За допомогою сповіщень про потенційних клієнтів у реальному часі для вас і ваших партнерів, а також інформаційних панелей ефективності ви можете відстежувати кожне MQL і подальше спостереження продавця.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — це багатоканальна маркетингова платформа, створена для брендів, одержимих клієнтами. Ми допомагаємо компаніям зв’язуватися з клієнтами за допомогою складних шляхів до клієнтів за допомогою різноманітних каналів – електронної пошти, Інтернету, мобільного push-повідомлення, SMS, MMS, WhatsApp, соціальних мереж, друку тощо. Пропозиція включає різноманітні можливості, від повсякденної автоматизації маркетингу та проведення кампаній до надзвичайно складної оркестровки подорожей, аналітики подорожей, сегментації, персоналізації, створення високоякісного контенту та аналітики цифрового досвіду. За допомогою нашої відкритої та гнучкої платформи маркетологи можуть підключатися до будь-якого джерела даних і сегментувати свої дані для гіпертаргетингу. Наш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без коду та можливості гіперперсоналізації дають змогу маркетологам самостійно проводити багатоканальні персоналізовані кампанії, не покладаючись на команди обробки даних або кодування. На відміну від складних і дорогих корпоративних пропозицій, ми пропонуємо однакові складні корпоративні рішення для всіх маркетологів. І на відміну від «точкових рішень» або постачальників послуг електронної пошти, ми дозволяємо вам взаємодіяти зі споживачами через кілька каналів на одній платформі. Ми допомагаємо маркетологам виявляти корисну інформацію та персоналізувати комунікацію, коли ви починаєте масштабуватись. Acoustic Marketing Cloud ставить маркетолога на керівне місце, щоб допомогти клієнтам збільшити довгострокову взаємодію з клієнтами та стимулювати зростання доходів. Серед наших клієнтів – провідні бренди та компанії зі списку Fortune 500. Для отримання додаткової інформації відвідайте acoustic.com/products. Можливості: Journey Orchestration Електронна пошта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система керування вмістом Customer Journey Insights Інтеграції Сегментація Соціальні аудиторії Drag and Drop Forms Composer Drag and Drop Multichannel Composer Transactional Messaging Data Layer
Genoo
genoo.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке робить те, що вам потрібно: маркетинг електронною поштою, форми, цільові сторінки, підтримка потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів, опитування, оцінювання тощо – завдяки технології доставки вхідних повідомлень № 1 у бізнесі – отримання більшої кількості ваших електронних листів людям, яким ви хочу їх побачити. Для нас велика честь нещодавно отримати нагороду за відмінне обслуговування клієнтів, тому що ми любимо працювати з нашими клієнтами, щоб досягти успіху, який вони бачать. Чи готові ви покинути звичайний маркетинг і отримати кращі результати? Настав час вийти на ринок по-іншому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технології завжди розвиватимуться, але взаємодія поза часом. Заангажовані клієнти приносять більше доходів і часто стають вашими захисниками. У Right On Interactive ми спостерігаємо стійке зростання прибутку... Показати більше, коли маркетологи розглядають залучення як подорож, а не просто кампанію. Тому ми розробили наше програмне забезпечення для автоматизації концепції маркетингу життєвого циклу клієнта, забезпечуючи бачення того, хто найкраще підходить і найбільш залучений для організації на кожному етапі шляху клієнта — від потенційного клієнта до захопленого шанувальника. Наше хмарне рішення відображає весь досвід бренду клієнта, від обміну повідомленнями до використання продукту. Маркетологи та відділи продажів можуть точно знати, де знаходиться потенційний клієнт або клієнт у їхніх стосунках із брендом, і як найкраще підійти до них, щоб максимізувати життєву цінність. У Right On Interactive ми віримо в залучення та залучення клієнтів, які найкраще підходять для життя.
Lucep
lucep.com
Автоматична система кваліфікації потенційних клієнтів Lucep перевіряє номери, залучає потенційних клієнтів, щоб підтвердити їхню зацікавленість, і продовжує взаємодіяти за допомогою телефону, SMS, електронної пошти та WhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B маркетингу та спілкування з клієнтами нового покоління. Надсилайте дуже персоналізовані повідомлення з даними про взаємодію користувачів, не чекаючи на команди продукту чи обробки даних. Спрямуйте своїх користувачів до швидшої адаптації, кращого впровадження та отримання більшого доходу та конвеєра. Потужність Marketo, простота використання Intercom, дані Snowflake.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизації та керування взаємодією в реальному часі на основі ШІ. Synerise поєднує сучасний збір даних, методи обробки та аналітику з виконанням бізнес-сценаріїв на основі ШІ. Synerise використовує ШІ, щоб повністю змінити сучасний підхід до управління даними. Комплексна екосистема надає можливість збирати інформацію про кінцевих споживачів із багатьох джерел, аналізувати ці дані та робити висновки щодо оптимізації бізнес-процесів: усе в режимі реального часу (мілісекунди). Synerise пропонує власну унікальну швидкодіючу базу даних, готові бізнес-рішення на основі машинного навчання та відкриту платформу, яку можна адаптувати до ваших потреб. Synerise базується на трьох технологічних стовпах: 1. Механізм даних Terrarium. Наша безсхемна база даних, орієнтована на стовпці та рядки, є масштабованим, надшвидким інструментом, який одночасно обробляє аналітичні та поведінкові дані, що містять велику кількість даних, для створення різних бізнес-сценаріїв у реальному житті. - час. Тераріум - це
Convertedin
converted.in
Convertedin — це маркетингова операційна система для електронної комерції, яка використовує дані та інформацію покупців для створення персоналізованого багатоканального маркетингу, який сприяє залученню клієнтів і максимізації рентабельності інвестицій. Масштабуйте свої кампанії за допомогою автоматизації реклами Запускайте, масштабуйте та автоматизуйте свої рекламні кампанії на п’яти різних платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і Google) Надсилайте цільові кампанії за допомогою автоматизації SMS і електронної пошти. Використовуйте дані своїх клієнтів для надсилання високоперсоналізованих кампаній; які стимулюють конверсії та продажі для вашого бізнесу. Підключіть свій магазин за допомогою Catalog Intelligence Імпортуйте всі продукти свого магазину електронної комерції та класифікуйте їх у настроювані набори, щоб мати можливість запускати динамічні кампанії з їх використанням. Сегментація за допомогою штучного інтелекту Розділіть своїх клієнтів на дуже деталізовані сегменти на основі їх поведінки при покупці, які ви можете легко використовувати у своїх маркетингових кампаніях. Підтримка 24/7 Якщо вам потрібна підтримка чи порада, ми будемо поруч. Наша команда доступна 24 години на добу.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну повідомленнями в програмі, спливаючих вікон, аналітики та автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту. Netmera охоплює 450 мільйонів користувачів у всьому світі та надсилає 12 мільярдів push-повідомлень щомісяця. Netmera допомагає компаніям досягати, конвертувати та утримувати своїх клієнтів.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості аналітики та звітності для відстеження успіху цих кампаній. Основні переваги Dialog Insight включають можливість сегментувати та націлювати групи клієнтів, автоматизувати та персоналізувати комунікацію та оптимізувати кампанії для досягнення максимальної ефективності. Dialog Insight забезпечує справжню взаємодію з клієнтами 1:1, націлюючись на потрібний сегмент у всіх каналах і максимізуючи рентабельність інвестицій, скорочуючи витрати та час.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає компаніям, які працюють над продуктами, розвиватися швидше шляхом автоматизації процесу залучення, залучення та утримання клієнтів. Надсилайте електронні листи, SMS-повідомлення, веб-хуки тощо за допомогою візуальної побудови та постійно надсилайте дані з вашої програми за допомогою нашого потужного API. Включено послугу зі створення посібника з продажу та маркетингу.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — це найпростіша у світі платформа цифрового маркетингу, орієнтована на окремих осіб і малий/середній бізнес, які прагнуть організувати свої зусилля з Інтернет-маркетингу, а також на агентства чи франшизи, які хочуть запропонувати своїм клієнтам/франчайзі простий у користуванні білий ярлик/посередницький сервіс. Для кінцевих користувачів Inboundio надає простий спосіб виконання базових онлайн-маркетингових дій (публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, залучення потенційних клієнтів, базова CRM, маркетинг електронною поштою та крапельним маркетингом), не будучи надто складним або завищеним. Відвідайте Inboundio на сайті https://www.inboundio.com/, щоб переглянути демонстраційні відео, повний список функцій і ціни. Як торговельний посередник/передплатник white label, ви можете брендувати inboundio як свій власний, створювати власні плани та ціни та почати отримувати постійний дохід. Окрім постійного доходу, Inboundio є чудовим інструментом, який дозволяє вашій агенції підвищити вартість пов’язаних послуг, таких як графічний дизайн шаблонів електронних листів, цільових сторінок і навіть повне керування соціальними медіа. Ви можете передати контроль, дозволивши клієнту керувати собою, або ви можете повністю контролювати весь їхній маркетинг за допомогою однієї зручної інформаційної панелі. Дізнайтеся більше про Inboundio для торгових посередників на сторінці https://www.inboundio.com/Resellers
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast є провідним постачальником програмного забезпечення для взаємодії з організаціями по всьому світу, сертифікованим за стандартом ISO 27001:2013. SimplyCast пропонує понад 20 інструментів і каналів зв’язку, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність. Платформа компанії 360 – це багатофункціональне рішення, яке поєднує автоматизацію маркетингу, вхідний маркетинг та інтерактивне спілкування. Маючи клієнтів у понад 175 країнах, у тому числі багато з найвідоміших торгових марок у всьому світі в роздрібній торгівлі, некомерційних галузях і індустрії гостинності, SimplyCast надає організаціям можливість ефективно охоплювати клієнтів за допомогою способу спілкування, якому вони віддають перевагу.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients – це всебічна платформа автоматизації. Допомагає щодня сотням компаній створювати автоматизовані форми, створювати крапельні потоки за допомогою SMS, електронних листів і дзвінків. Go4Clients дозволяє автоматизувати всю взаємодію з клієнтами шляхом автоматизації їхніх кампаній та інтеграції багатьох сервісів зв’язку.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати налаштовані трансляції з кампаніями та отримувати інформацію про зростання в реальному часі. З баченням створення платформи, орієнтованої на клієнта, BIK (bik.ai) допомагає різним сегментам бізнесу отримати рентабельність інвестицій у 137 разів і розширює можливості компаній у всьому світі під гаслом Making Brands Limitless!
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — це єдина складна платформа продажів і маркетингу для розумних маркетологів і рекламодавців. Наша платформа забезпечує багатоканальний маркетинг у режимі реального часу та оптимізацію кампаній за допомогою прогнозної аналітики та технологій керування великими даними.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти та лояльності, розроблена для стимулювання зростання бізнесу та налагодження справжніх стосунків із клієнтами. Створюйте 100% персоналізовані інформаційні бюлетені, створюйте програми лояльності, налаштовуйте автоматизовані потоки, надсилайте SMS і push-повідомлення, розширюйте свій список контактів за допомогою спливаючих вікон, покладайтеся на RFM-аналіз, збирайте відгуки та відгуки та використовуйте рефералів, щоб перетворити взаємодію з клієнтами на значущі відносини , підвищити лояльність до бренду, а також цінність клієнта.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він надає роздрібним торговцям інформацію про купівлю та поведінку в поєднанні з можливістю виконувати програми лояльності, багатоканальні маркетингові кампанії та рекламні акції, орієнтуючись на повторні відвідування та повторні продажі.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
AdBraze
adbraze.com
AdBraze — це комплексна платформа автоматизації маркетингу: оптимізуйте робочий процес маркетингу, зведіть до мінімуму рутину медіабаєрів, підвищте ефективність у творчій команді та швидко розширюйтеся.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному шляху, включаючи уніфікацію даних у реальному часі, сегментацію аудиторії, інтелектуальне прогнозування, персоналізацію 1:1, багатоканальність. оркестровка та неперевершений масштаб. Гнучка, проста у використанні платформа об’єднує дані клієнтів із будь-якого джерела, розблоковує інтелект за допомогою настроюваного штучного інтелекту та активує дані в точках взаємодії в режимі реального часу за допомогою інтелектуального прийняття рішень. Шлях до створення орієнтованого на клієнта досвіду, що сприяє збільшенню прибутку та досягненню результатів, ще ніколи не був таким швидким. Платформа Blueshift Intelligent Customer Engagement забезпечує релевантні зв’язані взаємодії на всьому шляху багатоканальної мережі шляхом уніфікації, інформування та активації даних.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
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