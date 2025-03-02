Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

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Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Універсальна багатоканальна маркетингова платформа, яка допомагає компаніям керувати Messenger, SMS, електронною поштою, соціальними мережами та маркетингом електронної комерції.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain — це платформа маркетингу клієнтського досвіду (CXM) на базі ШІ, яка допомагає місцевим компаніям перемагати. Ми допомагаємо місцевим підприємствам у тому, як вони будують свій бізнес і модернізують спосіб спілкування зі своїми клієнтами – від сприяння переглядам онлайн, запуску персоналізованих маркетингових кампаній, веб-чату, платежів і багато іншого.
PushSend
pushsend.com
Універсальне рішення PushSend дає змогу створювати красиві кампанії електронною поштою, створювати цікаві маркетингові сторінки та легко створювати та продавати квитки на майбутні події.
Convertful
convertful.com
Convertful — це програмне забезпечення для збору потенційних клієнтів із найвищим рейтингом для перетворення ваших користувачів на нових передплатників електронної пошти або продажів.
WayMore
waymore.io
WayMore — це інноваційна багатоканальна маркетингова хмарна платформа «все в одному», яка складається з безлічі різних інструментів, спрямованих на збільшення продажів і зниження маркетингових витрат. Високі технології платформи базуються на зборі даних, аналітиці, автоматизації та цифровому маркетингу. WayMore призначений для всіх компаній, незалежно від галузі чи розміру. Простий дизайн платформи робить роботу користувача дуже легкою. як? * Помістіть своїх клієнтів у центр комплексного підходу. * Консолідуйте всі свої джерела даних. Аналізуйте дані за допомогою штучного інтелекту, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. * Мікросегментуйте свою аудиторію, щоб максимізувати рівень залучення. * Спілкуйтеся з кожним сегментом аудиторії за допомогою потрібного каналу, у потрібний момент і з потрібним вмістом. * Впроваджуйте автоматизацію, щоб уникнути ручних завдань. чому * Перетворення потенційних клієнтів призводить до лояльних клієнтів. * Економте час і зусилля.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб легко керувати пошуковими роботами. - Доповніть профіль вашого контакта його деталями, включаючи професійні та особисті адреси електронної пошти, номери телефонів, профілі LinkedIn і Twitter, щоб отримати цінну інформацію про ваших потенційних клієнтів. - Створіть багатоканальний пошук потенційних клієнтів, щоб ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами через кілька точок взаємодії. - Автоматично синхронізуйте взаємодію у вашій CRM (включаючи власну інтеграцію з HubSpot і Pipedrive або з Zapier), щоб ваші продажі та маркетингові зусилля були організованими та спрощеними. Використання La Growth Machine може заощадити час ваших відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу та підвищити продуктивність завдяки спрощенню пошуку потенційних клієнтів і управлінських зусиль. Не вірите нам? Підпишіться на безкоштовну пробну версію LaGrowthMachine сьогодні та переконайтеся в перевагах самі!
Dashly
dashly.io
Dashly – це маркетингова платформа для спілкування. Це допомагає понад 700 компаніям SaaS і EdTech збільшити конверсії та дохід, перетворюючи кожну взаємодію з клієнтами на особисту розмову. Переведіть це на інший рівень за допомогою планування дзвінків і відеодзвінків. Завдяки проактивному обміну повідомленнями, чат-боту та спливаючим вікнам ви можете отримати більше потенційних клієнтів і оцінити їх. Ліди збираються в eCRM і сегментуються – так ви починаєте маркетинг електронною поштою. Керуйте як ручним, так і ініційованим зв’язком – вони доступні за допомогою повідомлень у чаті, спливаючих вікон і електронних листів. Особливості: - Захоплення потенційних клієнтів за допомогою чат-бота, створеного в простому у використанні Chatbot Builder; - Зберігайте та керуйте ними в eCRM; - Відстежуйте дії відвідувачів; - Робіть найкращі пропозиції за допомогою спливаючого вікна; - Інтеграція з улюбленими сервісами; - Мати всі повідомлення відвідувачів в одній панелі адміністратора; - Відповідайте своїм відвідувачам у чаті для ідеальної підтримки; - Збільшення конверсій за допомогою тригерних електронних листів; - Проаналізуйте свою ефективність, створюючи воронки.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає компаніям, які працюють над продуктами, розвиватися швидше шляхом автоматизації процесу залучення, залучення та утримання клієнтів. Надсилайте електронні листи, SMS-повідомлення, веб-хуки тощо за допомогою візуальної побудови та постійно надсилайте дані з вашої програми за допомогою нашого потужного API. Включено послугу зі створення посібника з продажу та маркетингу.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — це найпростіша у світі платформа цифрового маркетингу, орієнтована на окремих осіб і малий/середній бізнес, які прагнуть організувати свої зусилля з Інтернет-маркетингу, а також на агентства чи франшизи, які хочуть запропонувати своїм клієнтам/франчайзі простий у користуванні білий ярлик/посередницький сервіс. Для кінцевих користувачів Inboundio надає простий спосіб виконання базових онлайн-маркетингових дій (публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, залучення потенційних клієнтів, базова CRM, маркетинг електронною поштою та крапельним маркетингом), не будучи надто складним або завищеним. Відвідайте Inboundio на сайті https://www.inboundio.com/, щоб переглянути демонстраційні відео, повний список функцій і ціни. Як торговельний посередник/передплатник white label, ви можете брендувати inboundio як свій власний, створювати власні плани та ціни та почати отримувати постійний дохід. Окрім постійного доходу, Inboundio є чудовим інструментом, який дозволяє вашій агенції підвищити вартість пов’язаних послуг, таких як графічний дизайн шаблонів електронних листів, цільових сторінок і навіть повне керування соціальними медіа. Ви можете передати контроль, дозволивши клієнту керувати собою, або ви можете повністю контролювати весь їхній маркетинг за допомогою однієї зручної інформаційної панелі. Дізнайтеся більше про Inboundio для торгових посередників на сторінці https://www.inboundio.com/Resellers
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast є провідним постачальником програмного забезпечення для взаємодії з організаціями по всьому світу, сертифікованим за стандартом ISO 27001:2013. SimplyCast пропонує понад 20 інструментів і каналів зв’язку, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність. Платформа компанії 360 – це багатофункціональне рішення, яке поєднує автоматизацію маркетингу, вхідний маркетинг та інтерактивне спілкування. Маючи клієнтів у понад 175 країнах, у тому числі багато з найвідоміших торгових марок у всьому світі в роздрібній торгівлі, некомерційних галузях і індустрії гостинності, SimplyCast надає організаціям можливість ефективно охоплювати клієнтів за допомогою способу спілкування, якому вони віддають перевагу.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients – це всебічна платформа автоматизації. Допомагає щодня сотням компаній створювати автоматизовані форми, створювати крапельні потоки за допомогою SMS, електронних листів і дзвінків. Go4Clients дозволяє автоматизувати всю взаємодію з клієнтами шляхом автоматизації їхніх кампаній та інтеграції багатьох сервісів зв’язку.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати налаштовані трансляції з кампаніями та отримувати інформацію про зростання в реальному часі. З баченням створення платформи, орієнтованої на клієнта, BIK (bik.ai) допомагає різним сегментам бізнесу отримати рентабельність інвестицій у 137 разів і розширює можливості компаній у всьому світі під гаслом Making Brands Limitless!
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості аналітики та звітності для відстеження успіху цих кампаній. Основні переваги Dialog Insight включають можливість сегментувати та націлювати групи клієнтів, автоматизувати та персоналізувати комунікацію та оптимізувати кампанії для досягнення максимальної ефективності. Dialog Insight забезпечує справжню взаємодію з клієнтами 1:1, націлюючись на потрібний сегмент у всіх каналах і максимізуючи рентабельність інвестицій, скорочуючи витрати та час.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному шляху, включаючи уніфікацію даних у реальному часі, сегментацію аудиторії, інтелектуальне прогнозування, персоналізацію 1:1, багатоканальність. оркестровка та неперевершений масштаб. Гнучка, проста у використанні платформа об’єднує дані клієнтів із будь-якого джерела, розблоковує інтелект за допомогою настроюваного штучного інтелекту та активує дані в точках взаємодії в режимі реального часу за допомогою інтелектуального прийняття рішень. Шлях до створення орієнтованого на клієнта досвіду, що сприяє збільшенню прибутку та досягненню результатів, ще ніколи не був таким швидким. Платформа Blueshift Intelligent Customer Engagement забезпечує релевантні зв’язані взаємодії на всьому шляху багатоканальної мережі шляхом уніфікації, інформування та активації даних.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Splio
splio.com
Splio — це багатоканальна маркетингова платформа, яка поєднує автоматизацію маркетингу та маркетинг лояльності. Splio дозволяє маркетологам керувати своїми транзакційними та заснованими на стосунках програмами лояльності онлайн і офлайн, а також координувати потужні маркетингові кампанії на основі знань клієнтів. Понад 500 брендів у всьому світі щодня використовують Splio, зокрема The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China і Cache Cache.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він надає роздрібним торговцям інформацію про купівлю та поведінку в поєднанні з можливістю виконувати програми лояльності, багатоканальні маркетингові кампанії та рекламні акції, орієнтуючись на повторні відвідування та повторні продажі.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти та лояльності, розроблена для стимулювання зростання бізнесу та налагодження справжніх стосунків із клієнтами. Створюйте 100% персоналізовані інформаційні бюлетені, створюйте програми лояльності, налаштовуйте автоматизовані потоки, надсилайте SMS і push-повідомлення, розширюйте свій список контактів за допомогою спливаючих вікон, покладайтеся на RFM-аналіз, збирайте відгуки та відгуки та використовуйте рефералів, щоб перетворити взаємодію з клієнтами на значущі відносини , підвищити лояльність до бренду, а також цінність клієнта.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud — це єдина складна платформа продажів і маркетингу для розумних маркетологів і рекламодавців. Наша платформа забезпечує багатоканальний маркетинг у режимі реального часу та оптимізацію кампаній за допомогою прогнозної аналітики та технологій керування великими даними.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну повідомленнями в програмі, спливаючих вікон, аналітики та автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту. Netmera охоплює 450 мільйонів користувачів у всьому світі та надсилає 12 мільярдів push-повідомлень щомісяця. Netmera допомагає компаніям досягати, конвертувати та утримувати своїх клієнтів.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та дисплей.
Convertedin
converted.in
Convertedin — це маркетингова операційна система для електронної комерції, яка використовує дані та інформацію покупців для створення персоналізованого багатоканального маркетингу, який сприяє залученню клієнтів і максимізації рентабельності інвестицій. Масштабуйте свої кампанії за допомогою автоматизації реклами Запускайте, масштабуйте та автоматизуйте свої рекламні кампанії на п’яти різних платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і Google) Надсилайте цільові кампанії за допомогою автоматизації SMS і електронної пошти. Використовуйте дані своїх клієнтів для надсилання високоперсоналізованих кампаній; які стимулюють конверсії та продажі для вашого бізнесу. Підключіть свій магазин за допомогою Catalog Intelligence Імпортуйте всі продукти свого магазину електронної комерції та класифікуйте їх у настроювані набори, щоб мати можливість запускати динамічні кампанії з їх використанням. Сегментація за допомогою штучного інтелекту Розділіть своїх клієнтів на дуже деталізовані сегменти на основі їх поведінки при покупці, які ви можете легко використовувати у своїх маркетингових кампаніях. Підтримка 24/7 Якщо вам потрібна підтримка чи порада, ми будемо поруч. Наша команда доступна 24 години на добу.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизації та керування взаємодією в реальному часі на основі ШІ. Synerise поєднує сучасний збір даних, методи обробки та аналітику з виконанням бізнес-сценаріїв на основі ШІ. Synerise використовує ШІ, щоб повністю змінити сучасний підхід до управління даними. Комплексна екосистема надає можливість збирати інформацію про кінцевих споживачів із багатьох джерел, аналізувати ці дані та робити висновки щодо оптимізації бізнес-процесів: усе в режимі реального часу (мілісекунди). Synerise пропонує власну унікальну швидкодіючу базу даних, готові бізнес-рішення на основі машинного навчання та відкриту платформу, яку можна адаптувати до ваших потреб. Synerise базується на трьох технологічних стовпах: 1. Механізм даних Terrarium. Наша безсхемна база даних, орієнтована на стовпці та рядки, є масштабованим, надшвидким інструментом, який одночасно обробляє аналітичні та поведінкові дані, що містять велику кількість даних, для створення різних бізнес-сценаріїв у реальному житті. - час. Тераріум - це
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B маркетингу та спілкування з клієнтами нового покоління. Надсилайте дуже персоналізовані повідомлення з даними про взаємодію користувачів, не чекаючи на команди продукту чи обробки даних. Спрямуйте своїх користувачів до швидшої адаптації, кращого впровадження та отримання більшого доходу та конвеєра. Потужність Marketo, простота використання Intercom, дані Snowflake.
Lucep
lucep.com
Автоматична система кваліфікації потенційних клієнтів Lucep перевіряє номери, залучає потенційних клієнтів, щоб підтвердити їхню зацікавленість, і продовжує взаємодіяти за допомогою телефону, SMS, електронної пошти та WhatsApp.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технології завжди розвиватимуться, але взаємодія поза часом. Заангажовані клієнти приносять більше доходів і часто стають вашими захисниками. У Right On Interactive ми спостерігаємо стійке зростання прибутку... Показати більше, коли маркетологи розглядають залучення як подорож, а не просто кампанію. Тому ми розробили наше програмне забезпечення для автоматизації концепції маркетингу життєвого циклу клієнта, забезпечуючи бачення того, хто найкраще підходить і найбільш залучений для організації на кожному етапі шляху клієнта — від потенційного клієнта до захопленого шанувальника. Наше хмарне рішення відображає весь досвід бренду клієнта, від обміну повідомленнями до використання продукту. Маркетологи та відділи продажів можуть точно знати, де знаходиться потенційний клієнт або клієнт у їхніх стосунках із брендом, і як найкраще підійти до них, щоб максимізувати життєву цінність. У Right On Interactive ми віримо в залучення та залучення клієнтів, які найкраще підходять для життя.
Genoo
genoo.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке робить те, що вам потрібно: маркетинг електронною поштою, форми, цільові сторінки, підтримка потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів, опитування, оцінювання тощо – завдяки технології доставки вхідних повідомлень № 1 у бізнесі – отримання більшої кількості ваших електронних листів людям, яким ви хочу їх побачити. Для нас велика честь нещодавно отримати нагороду за відмінне обслуговування клієнтів, тому що ми любимо працювати з нашими клієнтами, щоб досягти успіху, який вони бачать. Чи готові ви покинути звичайний маркетинг і отримати кращі результати? Настав час вийти на ринок по-іншому.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — це багатоканальна маркетингова платформа, створена для брендів, одержимих клієнтами. Ми допомагаємо компаніям зв’язуватися з клієнтами за допомогою складних шляхів до клієнтів за допомогою різноманітних каналів – електронної пошти, Інтернету, мобільного push-повідомлення, SMS, MMS, WhatsApp, соціальних мереж, друку тощо. Пропозиція включає різноманітні можливості, від повсякденної автоматизації маркетингу та проведення кампаній до надзвичайно складної оркестровки подорожей, аналітики подорожей, сегментації, персоналізації, створення високоякісного контенту та аналітики цифрового досвіду. За допомогою нашої відкритої та гнучкої платформи маркетологи можуть підключатися до будь-якого джерела даних і сегментувати свої дані для гіпертаргетингу. Наш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без коду та можливості гіперперсоналізації дають змогу маркетологам самостійно проводити багатоканальні персоналізовані кампанії, не покладаючись на команди обробки даних або кодування. На відміну від складних і дорогих корпоративних пропозицій, ми пропонуємо однакові складні корпоративні рішення для всіх маркетологів. І на відміну від «точкових рішень» або постачальників послуг електронної пошти, ми дозволяємо вам взаємодіяти зі споживачами через кілька каналів на одній платформі. Ми допомагаємо маркетологам виявляти корисну інформацію та персоналізувати комунікацію, коли ви починаєте масштабуватись. Acoustic Marketing Cloud ставить маркетолога на керівне місце, щоб допомогти клієнтам збільшити довгострокову взаємодію з клієнтами та стимулювати зростання доходів. Серед наших клієнтів – провідні бренди та компанії зі списку Fortune 500. Для отримання додаткової інформації відвідайте acoustic.com/products. Можливості: Journey Orchestration Електронна пошта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система керування вмістом Customer Journey Insights Інтеграції Сегментація Соціальні аудиторії Drag and Drop Forms Composer Drag and Drop Multichannel Composer Transactional Messaging Data Layer
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — це служба наскрізного маркетингу нового покоління. Наша місія полягає в тому, щоб зробити партнерський маркетинг безперебійним — за допомогою платформи, команди експертів і інтеграції вмісту. Ми проводимо ваші цифрові кампанії на нашій платформі, щоб ви могли швидше та краще реалізувати цінність партнерського маркетингу. eTrigue — це єдина партнерська маркетингова служба зі спеціальною платформою для партнерських цифрових маркетингових кампаній — від вашого імені. За допомогою сповіщень про потенційних клієнтів у реальному часі для вас і ваших партнерів, а також інформаційних панелей ефективності ви можете відстежувати кожне MQL і подальше спостереження продавця.
Dotidot
dotidot.io
Це онлайн-маркетингове рішення, яке використовує автоматизацію, щоб підвищити ефективність ваших маркетингових результатів. За допомогою Dotidot ви можете автоматизувати звичайні речі, а замість цього зосередитися на розширених стратегіях, які автоматизація відкриває для вас.
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу електронною поштою та SMS. Він створений для доставки автоматизованих, релевантних і своєчасних повідомлень відповідно до вподобань контактів. Функції включають необмежену кількість робочих просторів, редактор кампанії перетягуванням, попередньо розроблені шаблони, автоматизацію маркетингу із заздалегідь створеними сценаріями, необмежену кількість сегментів, відстеження UTM, інтеграцію з Amazon SES, Mailgun і Twilio тощо.
Kiliba
en.kiliba.com
легко збільшуйте свої доходи: повторно залучайте неактивних клієнтів і утримуйте наявних клієнтів. Kiliba — це ідеальний модуль на базі штучного інтелекту для продавців електронної пошти, яким потрібні інструменти, які швидко окупляться. 1 інвестиція в Kiliba – це можливість помножити свої інвестиції на 79! Інтеграція в 2' з нашими кількома плагінами.
Loclweb
loclweb.com
Loclmark — це місцева платформа автоматизації маркетингу, яка дозволяє легко створювати більше відгуків, розміщувати ваш бізнес в Інтернеті тощо. Процес створення відгуків повністю автоматизований, просто налаштуйте його, додайте інформацію про клієнтів, і процес розпочнеться для вас. Ви отримаєте масу цінної інформації про відгуки та зможете швидко відповісти прямо в Loclmark.
Plezi
plezi.co
Plezi допомагає професіоналам маркетингу, надаючи їм вказівки щодо публікації, просування та автоматизації кожного фрагмента вмісту. Програмне забезпечення Plezi — це не просто інструментарій: воно проводить вас через кожну маркетингову дію та показує наступний крок, щоб ви могли зосередитися лише на створенні видатного вмісту. Ручні робочі процеси застаріли: кожен потенційний клієнт має власний цикл покупки. Користуватися Plezi — це як мати маркетолога, який стоїть за кожним із ваших потенційних клієнтів. Кожен автоматизований робочий процес є унікальним і адаптується в режимі реального часу до онлайн-дій ваших потенційних клієнтів, надсилаючи їм найрелевантніший вміст.
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence вирішує дедалі важливішу потребу бізнесу залучати й утримувати користувачів на різних платформах. Pyze розробляє цілісні профілі користувачів шляхом агрегування поведінки користувачів на різних платформах і дає змогу проводити кампанії з цілеспрямованим залученням і персоналізацією в реальному часі, щоб забезпечити індивідуальний досвід для всіх користувачів: - Отримайте конкурентну перевагу, розуміючи кластери користувачів, тенденції, шаблони та аномалії - Забезпечте персоналізоване залучення, вміст і досвід для користувачів на основі дій, поведінки та етапів використання - запускайте автоматизовані кампанії, щоб максимізувати лояльність до бренду, дохід, залученість або бажану бізнес-цілі. Pyze пропонує маркетингову та аналітичну платформу, розроблену, щоб дозволити видавцям мобільних і веб-додатків максимізувати зростання за допомогою автоматизованого аналізу, залучення і персоналізація. Pyze використовує машинне навчання для автоматизації сегментації для кластеризації користувачів на основі спільних характеристик і забезпечує автоматизовану взаємодію та персоналізацію з кожною групою користувачів для досягнення бажаних бізнес-результатів. Pyze надає наскрізне рішення для автоматизації збору даних, аналітики, сегментації, виконання кампаній і персоналізації на різних платформах. Pyze пропонує ряд складних маркетингових послуг, щоб отримати глибоке розуміння поведінки користувачів на різних платформах, щоб стимулювати значуще залучення клієнтів. Можливості та переваги. Платформа Pyze Growth Intelligence Platform має низку основних можливостей, які адаптують рішення до цілей вашої організації. Ми усвідомлюємо, що організації мають різні бізнес-цілі, і розробили високомасштабовану платформу, яка може досягати кожної конкретної мети. - Аналітика використання та поведінки дає змогу бачити тенденції, шаблони та поведінку користувачів веб-сайтів і мобільних додатків, щоб аналізувати, візуалізувати, досліджувати та діяти відповідно до інформації. - Автоматизована сегментація дозволяє брендам точно націлюватися на конкретні групи користувачів за допомогою автоматизованої сегментації та дослідження в реальному часі всієї бази користувачів. - Контекстний маркетинг визначає час і місце, коли кожен користувач буде найбільш сприйнятливим до повідомлень, і використовує шаблони використання, контекст та інші фактори, щоб доставити потрібне повідомлення в потрібний час. - Автоматизація зростання забезпечує автоматизовану взаємодію з кожним користувачем, яка керується робочим процесом і поведінкою, щоб підключати, активувати, залучати та утримувати користувачів протягом усього їхнього життя. - Personalization Intelligence дозволяє брендам персоналізувати будь-який досвід, включаючи канали вмісту, інтерфейс користувача, комунікаційні повідомлення, особливі функції та продукти. - Групи додатків надають сукупні дані про поведінку користувачів у мобільних і веб-додатках, щоб увімкнути багатоканальні кампанії, кросплатформну персоналізацію та порівняльний аналіз.
ShopAgain
shopagain.com
Ви можете створити та запустити всю маркетингову програму утримання в одному місці за допомогою комплексної платформи ShopAgain. Маркетинг електронною поштою Маркетинг через SMS Маркетинг у WhatsApp Спливаючі вікна та форми Рекомендації щодо продукту на базі штучного інтелекту Перехресні продажі та додаткові продажі Facebook і Google Audience Sync Створення персоналізованого досвіду покупок для ваших клієнтів складно та займає багато часу. Технологія штучного інтелекту ShopAgain навчається на даних перегляду, покупок і демографічних даних ваших клієнтів. Платформа автоматично створює сегменти клієнтів, розширені крапельні кампанії та рекомендації щодо продуктів, персоналізовані для вашого магазину.
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage — це комплексна маркетингова платформа, яка дає можливість компаніям створювати високоперсоналізовані та привабливі клієнтські враження через різні канали. За допомогою надійного набору інструментів SmartMessage маркетологи можуть легко організовувати маркетингові кампанії, керувати даними клієнтів, автоматизувати шляхи клієнтів, створювати чат-боти на основі штучного інтелекту та захищати взаємодію з клієнтами через одноразові паролі. Чому варто вибрати SmartMessage? Досконалість омніканальності: SmartMessage дозволяє компаніям надавати узгоджені та індивідуальні повідомлення через електронну пошту, SMS, push-сповіщення та канали чат-ботів. Це гарантує, що клієнти отримають зв’язаний і персоналізований досвід, що призводить до вищого рівня залучення та конверсії. Управління аудиторією: SmartMessage Audience Manager дозволяє компаніям збирати, зберігати та об’єднувати дані клієнтів в єдиний профіль. Це уніфіковане подання дозволяє детально сегментувати клієнтів, гарантуючи, що потрібне повідомлення досягне потрібної аудиторії. Автоматизація маркетингу: платформа оптимізує автоматизацію маркетингу, підвищуючи оптимізацію та продуктивність. Маркетологи можуть автоматизувати шляхи клієнта та використовувати статистику на основі даних для прийняття обґрунтованих рішень, що призведе до більш ефективних кампаній. Безпека: менеджер OTP SmartMessage забезпечує безпеку взаємодії з клієнтом, дозволяючи надсилати OTP (одноразові паролі) для автентифікації та перевірки. SmartMessage у цифрах: 17+ років досвіду в галузі. 100+ співробітників, присутність на 3 континентах, робота в 20+ країнах. Довіра 500+ клієнтів. Довіра лідерів галузі. SmartMessage — це платформа, яку вибирають органи влади, лідери галузі та провідні маркетологи. Досконалість платформи була визнана такими організаціями, як Deloitte, EBA та The International Business Awards.
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace — це набір інструментів для електронної комерції. Він пропонує рішення на основі SaaS для компаній електронної комерції для збільшення продажів і коефіцієнтів конверсії на їхніх окремих веб-сайтах.
CamBuildr
cambuildr.com
Підвищення обізнаності, залучення однодумців, залучення прихильників: створення руху ніколи не було таким простим. І все одно це важко — керувати безліччю різних інструментів і програм, синхронізувати дані на всіх платформах, залишаючись сумісним із GDPR. Ось чому ми створили Cambuildr, перше комплексне рішення для цифрових механізмів, виготовлене в Європі.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed — це альтернатива з відкритим кодом таким платформам, як Klaviyo та Customer.io. Це самостійна платформа для залучення клієнтів, яка пропонує спрощений інтерфейс для створення шаблонів повідомлень, сегментів клієнтів і шляхів клієнтів для автоматизації маркетингового охоплення. Dittofeed має розгортання в 1 клік, опцію самостійного розміщення з ліцензією MIT, а також пропозицію, розміщену в хмарі.
Trustisto
trustisto.com
Ваш магазин на автопілоті 🚀 Використовуйте автоматизацію маркетингу від Trustisto, збільшуйте продажі та утримуйте клієнтів. Trustisto — це платформа автоматизації маркетингу, призначена для збільшення продажів у малих і великих мережах електронної комерції за допомогою автоматизації та машинного навчання. Платформа працює на основі трьох стовпів: ідентифікація клієнтів, оптимізація та ретаргетинг. Ідентифікація означає збір даних клієнтів на платформі даних клієнтів. Trustisto автоматично створює профілі клієнтів, виконує завдання сегментації профілів і надійно зберігає їх у хмарі. Магазин є власником даних. Ви можете в будь-який час запускати маркетингові заходи для будь-якої групи клієнтів. Оптимізація спрямована на постійне підвищення коефіцієнта конверсії, тобто підвищення ефективності магазину, що безпосередньо призводить до отримання прибутку. Trustisto впроваджує соціальні докази та fomo, а отже, ефективно впливає на рішення клієнтів про покупку, заохочуючи їх робити покупки. Процес стає ще ефективнішим завдяки зібраним даним. Ретаргетинг дозволяє повернути клієнтів, які вже залишили ваш магазин. Trustisto автоматично зв'язується з клієнтами, які не виконали замовлення, а також запрошує тих, хто вже зробив покупки, зробити покупки у вашому магазині знову.
PushAlert
pushalert.co
PushAlert — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує веб-повідомлення, сповіщення додатків для Android та iOS, а також обмін повідомленнями на сайті. Завдяки провідній у своєму класі архітектурі PushAlert допомагає компаніям взаємодіяти зі своєю аудиторією, надсилаючи сповіщення в реальному часі про оновлення, акції, новини, а також взаємодіяти з клієнтами, які зараз знаходяться на сайті. PushAlert забезпечує бездоганну персоналізацію та глибоку інтеграцію аналітики, широку сумісність із веб-платформами та платформами додатків, а також відкритий API, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати значущі подорожі клієнтів. Хочете дізнатися більше про PushAlert? Зв’яжіться з нами за адресою [email protected]
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