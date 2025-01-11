Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу призначене для автоматизації маркетингових завдань, оптимізації робочих процесів і вимірювання ефективності маркетингових кампаній. Ці інструменти пропонують централізовану базу даних для зберігання маркетингової інформації та взаємодії, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані та своєчасні враження для клієнтів або потенційних клієнтів. Завдяки функціям автоматизації в різних маркетингових аспектах, таких як електронна пошта, соціальні мережі, формування потенційних клієнтів, пряма поштова розсилка та цифрова реклама, ці платформи підвищують ефективність маркетингу. Одним з найважливіших аспектів інструментів автоматизації маркетингу є їх аналітичні можливості, які дозволяють користувачам оцінювати успіх кампаній у різних сегментах і каналах. Ці функції вимірюють вплив кампаній на ключові показники ефективності (KPI) і рентабельність інвестицій (ROI), а також їхній внесок у загальний дохід компанії.
Запит на новий застосунок
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss — це універсальна платформа програмного забезпечення для продажів, маркетингу, комунікацій і автоматизації для місцевих компаній у різних галузях, включаючи побутові послуги, роздрібну торгівлю, автомобільну сферу, нерухомість, професійні послуги тощо. SalesBoss поєднує в собі можливості продажів, маркетингу, SMS, електронної пошти, дзвінків, календаря, веб-чату, папки "Вхідні", конвеєра, оглядів, платежів, веб-сайтів, послідовностей і автоматизації в одному рішенні на основі штучного інтелекту. Salesboss допоможе вам керувати всім продажем на одній простій у користуванні платформі, починаючи від залучення й підтримки потенційних клієнтів до закриття угод і утримання клієнтів. Крім того, його вбудовані можливості автоматизації економлять час і підвищують ефективність завдяки автоматизації повторюваних завдань. Місцеві компанії можуть упорядковувати свої дані, залучати більше потенційних клієнтів, створювати надійні канали та швидше укладати більше угод.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаблони електронної пошти, а також відзначена нагородами цілодобова 7/365 підтримка клієнтів у реальному часі дозволяють брендам будь-якого розміру продавати більше — і все це без надмірних витрат. Приєднуйтеся до понад 100 000 брендів електронної комерції, які використовують Omnisend для розвитку свого бізнесу на автопілоті, перетворюючи своїх клієнтів за допомогою швидких у створенні, високорелевантних електронних листів і текстових повідомлень. - Надсилайте інформаційні бюлетені та цільові кампанії. Створюйте красиві, доступні для покупки електронні листи за лічені хвилини за допомогою нашого конструктора електронної пошти з перетягуванням і скиданням і різноманітних готових шаблонів електронної пошти. Додавайте коди купонів, автоматично вибирайте та вставляйте продукти та автоматично повторно надсилайте кампанії тим, хто не відкриває – і все це без виснажливої ручної роботи! - Стимулюйте продажі на автопілоті за допомогою автоматизації електронної комерції. Виграйте (поверніть) програші за допомогою попередньо створених робочих процесів для залишення кошика, вітальних серій, трансакційних електронних листів тощо. Запустіть готові автоматизовані засоби, що приносять прибуток, за лічені хвилини або легко створюйте власні робочі процеси за допомогою нашого редактора автоматизації без кодування, перетягування та скидання. - Покращуйте націлювання за допомогою надійної сегментації. Сегментуйте своїх клієнтів на основі їхньої поведінки при покупці, а також інших властивостей, щоб покращити конверсії за допомогою добре націлених персоналізованих електронних листів і текстових повідомлень. Створіть сегменти для цінних клієнтів, для покупців певних категорій/продуктів або тих, кого потрібно повторно залучити, і персоналізуйте свої повідомлення. - Поєднайте електронну пошту з SMS і іншими каналами. Додайте SMS і push-повідомлення безпосередньо поруч із вашими електронними листами, використовуючи ту саму платформу, і забезпечте постійну багатоканальну взаємодію з клієнтами. Економте час і кошти – більше не потрібно платити за окрему електронну пошту, SMS і push-програми! - Створюйте свої списки електронної пошти та SMS. Збирайте нових підписників за допомогою наших зручних для мобільних пристроїв, повністю настроюваних форм. Виберіть зі спливаючих вікон, вікон реєстрації, цільових сторінок або колеса фортуни, щоб безперешкодно збирати повідомлення електронної пошти та/або SMS. Залучайте своїх відвідувачів за допомогою форм із наміром виходу та покращуйте залучення спливаючих вікон за допомогою параметрів націлювання форм, доступних у Omnisend. - Підтримка 24/7 Ми надаємо вам зіркову підтримку та корисні поради в будь-який час, коли вам це потрібно. Ми доступні 24/7. Почніть використовувати Omnisend безкоштовно, оновіть будь-коли! Omnisend запрошує фрілансерів і агентства приєднатися до партнерської програми Omnisend. Ця програма створена, щоб допомогти фрілансерам і агентствам прискорити свій розвиток, залучити більше клієнтів і отримати найкращу в галузі частку доходу від рекомендованих і керованих облікових записів. Переходь за посиланням та приєднуйся до програми: https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає керівникам підприємств надати своїм командам безпрецедентну автономію, ефективність і гнучкість. Інтегруйте свій поточний технологічний набір або забезпечте всі ваші дані, продажі, маркетинг, HR та операційні ініціативи, використовуючи Kizen як серце вашого підприємства. НЕБЕЗПЕЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОДАЖІВ ТА ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ. Швидше укладайте більше угод завдяки запропонованим наступним найкращим діям, прогнозним прогнозам і сповіщенням про низьку ефективність. АВТОМАТИЧНІ ПОДОРОЖІ 1-ДО-1, КЕРОВАНІ ШІ. Гіперавтоматизовані шляхи клієнта, які навчаються з кожної точки даних у вашому бізнесі. ВИЗНАТИ ТА НАЙМИ ЗІРКОВИХ ТАЛАНТІВ НА ШВИДКОСТІ WARP. Адміністрування кадрів за допомогою штучного інтелекту дозволяє швидко наймати, автоматизувати та адаптувати робочі процеси та утримувати ваших MVP. ІТ-ПІДТРИМКА, ОПЕРАЦІЯ ДАНИХ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ, ПРИСКОРЕНА ШІ. Уніфіковані централізовані дані та інтерфейс без коду дозволяють запустити за кілька годин, на що раніше потрібні були тижні. ЗБІРШУЙТЕ МАКСИМАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Оптимізуйте робочі процеси та керуйте, автоматизуйте та підтримуйте ініціативи в режимі реального часу за допомогою єдиної програми без коду.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Marsello
marsello.com
Marsello — це ваше комплексне маркетингове рішення, яке містить усе необхідне для побудови прибуткових відносин із клієнтами. Лояльність, електронна пошта, SMS, автоматизація маркетингу, соціальне планування, відгуки, відгуки клієнтів тощо. З’єднайте свої POS та дані електронної комерції, щоб відстежувати продажі та маркетингові зусилля на одній інформаційній панелі.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропонуючи потужне комплексне рішення, яке спрощує процеси цифрового маркетингу та продажів, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще – створенні та забезпеченні цінності для вашої аудиторії. * Створюйте з легкістю: залучайте свою аудиторію за допомогою захоплюючих веб-сайтів, відео та вебінарів. Пропонуйте трансформаційне членство або онлайн-курси та керуйте своїм розкладом і виставленням рахунків за допомогою інтегрованих інструментів. * Ринок із точністю: розширюйте охоплення за допомогою вдосконалених методів захоплення потенційних клієнтів і заохочуйте потенційних клієнтів за допомогою цільових кампаній і послідовностей. Ефективно надсилайте свої пропозиції електронною поштою чи SMS і обробляйте платежі за допомогою настроюваних кас. * Масштабуйте своє бачення: використовуйте розширені теги та повідомлення на основі поведінки, щоб удосконалити свої маркетингові стратегії. Автоматизуйте свій розвиток і приймайте обґрунтовані рішення за допомогою глибокої аналітики.
leadlovers
leadlovers.com
Збільште свої онлайн-продажі за допомогою автоматизації цифрового маркетингу Leadlovers. На нашій платформі ви знайдете всі ресурси, необхідні для створення своєї стратегії з нуля.
Inflection.io
inflection.io
Платформа B2B маркетингу та спілкування з клієнтами нового покоління. Надсилайте дуже персоналізовані повідомлення з даними про взаємодію користувачів, не чекаючи на команди продукту чи обробки даних. Спрямуйте своїх користувачів до швидшої адаптації, кращого впровадження та отримання більшого доходу та конвеєра. Потужність Marketo, простота використання Intercom, дані Snowflake.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
SalesNexus
salesnexus.com
Універсальна платформа для CRM і автоматизації маркетингу для середнього бізнесу Спростіть процес продажів за допомогою простих у управлінні CRM, автоматизації маркетингу SMS та електронної пошти. Швидко та легко на одному екрані: розроблено для відділів продажів, щоб керувати вашими бізнес-процесами без програмістів.
PursueApp
getpursueapp.in
PursueApp — це потужний SAAS, який допомагає отримати більше продажів за допомогою ефективного холодного маркетингу електронною поштою. Це повний маркетинговий пакет холодної електронної пошти для агентств і компаній B2B. Разом із PursueApp маркетологи також отримають детальну дорожню карту щодо того, як отримати більше потенційних клієнтів за допомогою ефективної холодної електронної пошти.PursueApp — це потужний SAAS, який допомагає отримати більше продажів за допомогою ефективного холодного маркетингу електронною поштою. Це повний маркетинговий пакет холодної електронної пошти для агентств і компаній B2B. Разом із PursueApp маркетологи також отримають детальну дорожню карту щодо того, як отримати більше потенційних клієнтів за допомогою ефективної холодної електронної пошти.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
GoCRM
gocrm.io
GoCRM — це CRM-платформа, розроблена та повністю розроблена власними силами як єдина CRM, яка забезпечує повний маркетинговий підхід. GoCRM поєднує в собі потужні функції маркетингу та продажів у повністю інтегрованій платформі, яка налаштовується. Наша платформа проста у використанні та доступна для малого бізнесу. Це означає, що ви отримуєте надійну платформу, яка підтримує масштабоване зростання бізнесу, оптимізує процеси продажів і покращує загальний досвід роботи з клієнтами.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd поєднує дані про пошук B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному шляху, включаючи уніфікацію даних у реальному часі, сегментацію аудиторії, інтелектуальне прогнозування, персоналізацію 1:1, багатоканальність. оркестровка та неперевершений масштаб. Гнучка, проста у використанні платформа об’єднує дані клієнтів із будь-якого джерела, розблоковує інтелект за допомогою настроюваного штучного інтелекту та активує дані в точках взаємодії в режимі реального часу за допомогою інтелектуального прийняття рішень. Шлях до створення орієнтованого на клієнта досвіду, що сприяє збільшенню прибутку та досягненню результатів, ще ніколи не був таким швидким. Платформа Blueshift Intelligent Customer Engagement забезпечує релевантні зв’язані взаємодії на всьому шляху багатоканальної мережі шляхом уніфікації, інформування та активації даних.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх потреб залучення, і Data Pipelines, платформу даних клієнтів, яка об’єднує весь стек технологій. Customer.io пропонує виграшний рецепт ефективного залучення клієнтів шляхом поєднання даних у реальному часі та персоналізованих повідомлень. Створений для масштабу, Customer.io використовують понад 5500 компаній, які надсилають понад 29 мільярдів повідомлень на рік. Customer.io, заснована в 2012 році, є глобально розповсюдженою дистанційною компанією, яка визнана однією з найбільш швидкозростаючих приватних компаній у списку 2022 Inc. 5000.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Omni.us
omni.us
Єдина платформа Omni Channel, яка дозволяє вам автоматично знаходити, звертатися до та закривати високоякісних клієнтів B2B в одному місці.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE допомагає підприємствам розвиватися за допомогою програмного забезпечення для продажів і маркетингу. Ми — комплексне рішення для CRM, маркетингу електронною поштою та автоматизації маркетингу, створене для того, як ви працюєте. Охоплюйте клієнтів і збільшуйте дохід за допомогою нашої простої у використанні платформи SaaS.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge — це визнане найкраще рішення, яким користуються тисячі користувачів по всьому світу. Використовуйте платформу для простих масових розсилок електронною поштою, розширеної B2C електронної пошти мільйонам користувачів на день, автоматизації продажів або автоматизації маркетингу. Відгуки свідчать, що ми вдосконалюємо MailChimp і Marketo, якщо вам потрібна потужність за правильною ціною з підтримкою світового рівня. Незалежно від того, чи шукаєте ви просту електронну пошту чи розширену автоматизацію маркетингу, Makesbridge — це найкращий варіант. Makesbridge чудово працює з Salesforce, Netsuite, G-Suite та тисячами інших хмарних CRM.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Force24
force24.co.uk
Розвивайте та розширюйте свою аудиторію за допомогою Force24, потужної платформи автоматизації маркетингу, яка забезпечує змістовні розмови 24 години на добу.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank є провідною платформою для управління цифровими активами, бренд-порталом і маркетинговими операціями, що подолає розрив між вибухом цифрового контенту та затвердженням контенту. IntelligenceBank дає змогу глобальним командам маркетингу швидше виходити на ринок, підтримувати цілісність бренду в усіх каналах і досягати правової відповідності своїм програмним забезпеченням для управління цифровими активами, онлайн-порталом брендів і маркетинговими операціями. IntelligenceBank трансформує маркетингові операції, долаючи розрив між маркетинговою ефективністю, відповідністю вимогам і продуктивністю. IntelligenceBank використовується фахівцями з маркетингу, брендів, комунікацій, юриспруденції та комплаєнсу по всьому світу. Сотні компаній, які використовують IntelligenceBank, у тому числі аерокосмічної, банківської, освітньої, урядової, страхової, охорони здоров’я, готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, спорту тощо. IntelligenceBank, який люблять клієнти в 55 країнах, використовує штучний інтелект і автоматизацію, щоб гарантувати швидкий вихід брендів на ринок, підтримувати постійність брендів і дотримуватись нормативних вимог. IntelligenceBank також пропонує низку послуг із контролю відповідності контенту для ризик-менеджерів та правління компаній.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
Універсальна багатоканальна маркетингова платформа, яка допомагає компаніям керувати Messenger, SMS, електронною поштою, соціальними мережами та маркетингом електронної комерції.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобільний маркетинг
eTrigue
etrigue.com
eTrigue — це служба наскрізного маркетингу нового покоління. Наша місія полягає в тому, щоб зробити партнерський маркетинг безперебійним — за допомогою платформи, команди експертів і інтеграції вмісту. Ми проводимо ваші цифрові кампанії на нашій платформі, щоб ви могли швидше та краще реалізувати цінність партнерського маркетингу. eTrigue — це єдина партнерська маркетингова служба зі спеціальною платформою для партнерських цифрових маркетингових кампаній — від вашого імені. За допомогою сповіщень про потенційних клієнтів у реальному часі для вас і ваших партнерів, а також інформаційних панелей ефективності ви можете відстежувати кожне MQL і подальше спостереження продавця.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign — це багатоканальна маркетингова платформа, створена для брендів, одержимих клієнтами. Ми допомагаємо компаніям зв’язуватися з клієнтами за допомогою складних шляхів до клієнтів за допомогою різноманітних каналів – електронної пошти, Інтернету, мобільного push-повідомлення, SMS, MMS, WhatsApp, соціальних мереж, друку тощо. Пропозиція включає різноманітні можливості, від повсякденної автоматизації маркетингу та проведення кампаній до надзвичайно складної оркестровки подорожей, аналітики подорожей, сегментації, персоналізації, створення високоякісного контенту та аналітики цифрового досвіду. За допомогою нашої відкритої та гнучкої платформи маркетологи можуть підключатися до будь-якого джерела даних і сегментувати свої дані для гіпертаргетингу. Наш інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без коду та можливості гіперперсоналізації дають змогу маркетологам самостійно проводити багатоканальні персоналізовані кампанії, не покладаючись на команди обробки даних або кодування. На відміну від складних і дорогих корпоративних пропозицій, ми пропонуємо однакові складні корпоративні рішення для всіх маркетологів. І на відміну від «точкових рішень» або постачальників послуг електронної пошти, ми дозволяємо вам взаємодіяти зі споживачами через кілька каналів на одній платформі. Ми допомагаємо маркетологам виявляти корисну інформацію та персоналізувати комунікацію, коли ви починаєте масштабуватись. Acoustic Marketing Cloud ставить маркетолога на керівне місце, щоб допомогти клієнтам збільшити довгострокову взаємодію з клієнтами та стимулювати зростання доходів. Серед наших клієнтів – провідні бренди та компанії зі списку Fortune 500. Для отримання додаткової інформації відвідайте acoustic.com/products. Можливості: Journey Orchestration Електронна пошта SMS/MMS WhatsApp Mobile push Система керування вмістом Customer Journey Insights Інтеграції Сегментація Соціальні аудиторії Drag and Drop Forms Composer Drag and Drop Multichannel Composer Transactional Messaging Data Layer
Genoo
genoo.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке робить те, що вам потрібно: маркетинг електронною поштою, форми, цільові сторінки, підтримка потенційних клієнтів, підрахунок потенційних клієнтів, опитування, оцінювання тощо – завдяки технології доставки вхідних повідомлень № 1 у бізнесі – отримання більшої кількості ваших електронних листів людям, яким ви хочу їх побачити. Для нас велика честь нещодавно отримати нагороду за відмінне обслуговування клієнтів, тому що ми любимо працювати з нашими клієнтами, щоб досягти успіху, який вони бачать. Чи готові ви покинути звичайний маркетинг і отримати кращі результати? Настав час вийти на ринок по-іншому.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Технології завжди розвиватимуться, але взаємодія поза часом. Заангажовані клієнти приносять більше доходів і часто стають вашими захисниками. У Right On Interactive ми спостерігаємо стійке зростання прибутку... Показати більше, коли маркетологи розглядають залучення як подорож, а не просто кампанію. Тому ми розробили наше програмне забезпечення для автоматизації концепції маркетингу життєвого циклу клієнта, забезпечуючи бачення того, хто найкраще підходить і найбільш залучений для організації на кожному етапі шляху клієнта — від потенційного клієнта до захопленого шанувальника. Наше хмарне рішення відображає весь досвід бренду клієнта, від обміну повідомленнями до використання продукту. Маркетологи та відділи продажів можуть точно знати, де знаходиться потенційний клієнт або клієнт у їхніх стосунках із брендом, і як найкраще підійти до них, щоб максимізувати життєву цінність. У Right On Interactive ми віримо в залучення та залучення клієнтів, які найкраще підходять для життя.
Lucep
lucep.com
Автоматична система кваліфікації потенційних клієнтів Lucep перевіряє номери, залучає потенційних клієнтів, щоб підтвердити їхню зацікавленість, і продовжує взаємодіяти за допомогою телефону, SMS, електронної пошти та WhatsApp.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio — це найпростіша у світі платформа цифрового маркетингу, орієнтована на окремих осіб і малий/середній бізнес, які прагнуть організувати свої зусилля з Інтернет-маркетингу, а також на агентства чи франшизи, які хочуть запропонувати своїм клієнтам/франчайзі простий у користуванні білий ярлик/посередницький сервіс. Для кінцевих користувачів Inboundio надає простий спосіб виконання базових онлайн-маркетингових дій (публікації в соціальних мережах, цільові сторінки, залучення потенційних клієнтів, базова CRM, маркетинг електронною поштою та крапельним маркетингом), не будучи надто складним або завищеним. Відвідайте Inboundio на сайті https://www.inboundio.com/, щоб переглянути демонстраційні відео, повний список функцій і ціни. Як торговельний посередник/передплатник white label, ви можете брендувати inboundio як свій власний, створювати власні плани та ціни та почати отримувати постійний дохід. Окрім постійного доходу, Inboundio є чудовим інструментом, який дозволяє вашій агенції підвищити вартість пов’язаних послуг, таких як графічний дизайн шаблонів електронних листів, цільових сторінок і навіть повне керування соціальними медіа. Ви можете передати контроль, дозволивши клієнту керувати собою, або ви можете повністю контролювати весь їхній маркетинг за допомогою однієї зручної інформаційної панелі. Дізнайтеся більше про Inboundio для торгових посередників на сторінці https://www.inboundio.com/Resellers
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизації та керування взаємодією в реальному часі на основі ШІ. Synerise поєднує сучасний збір даних, методи обробки та аналітику з виконанням бізнес-сценаріїв на основі ШІ. Synerise використовує ШІ, щоб повністю змінити сучасний підхід до управління даними. Комплексна екосистема надає можливість збирати інформацію про кінцевих споживачів із багатьох джерел, аналізувати ці дані та робити висновки щодо оптимізації бізнес-процесів: усе в режимі реального часу (мілісекунди). Synerise пропонує власну унікальну швидкодіючу базу даних, готові бізнес-рішення на основі машинного навчання та відкриту платформу, яку можна адаптувати до ваших потреб. Synerise базується на трьох технологічних стовпах: 1. Механізм даних Terrarium. Наша безсхемна база даних, орієнтована на стовпці та рядки, є масштабованим, надшвидким інструментом, який одночасно обробляє аналітичні та поведінкові дані, що містять велику кількість даних, для створення різних бізнес-сценаріїв у реальному житті. - час. Тераріум - це
Convertedin
converted.in
Convertedin — це маркетингова операційна система для електронної комерції, яка використовує дані та інформацію покупців для створення персоналізованого багатоканального маркетингу, який сприяє залученню клієнтів і максимізації рентабельності інвестицій. Масштабуйте свої кампанії за допомогою автоматизації реклами Запускайте, масштабуйте та автоматизуйте свої рекламні кампанії на п’яти різних платформах (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і Google) Надсилайте цільові кампанії за допомогою автоматизації SMS і електронної пошти. Використовуйте дані своїх клієнтів для надсилання високоперсоналізованих кампаній; які стимулюють конверсії та продажі для вашого бізнесу. Підключіть свій магазин за допомогою Catalog Intelligence Імпортуйте всі продукти свого магазину електронної комерції та класифікуйте їх у настроювані набори, щоб мати можливість запускати динамічні кампанії з їх використанням. Сегментація за допомогою штучного інтелекту Розділіть своїх клієнтів на дуже деталізовані сегменти на основі їх поведінки при покупці, які ви можете легко використовувати у своїх маркетингових кампаніях. Підтримка 24/7 Якщо вам потрібна підтримка чи порада, ми будемо поруч. Наша команда доступна 24 години на добу.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості аналітики та звітності для відстеження успіху цих кампаній. Основні переваги Dialog Insight включають можливість сегментувати та націлювати групи клієнтів, автоматизувати та персоналізувати комунікацію та оптимізувати кампанії для досягнення максимальної ефективності. Dialog Insight забезпечує справжню взаємодію з клієнтами 1:1, націлюючись на потрібний сегмент у всіх каналах і максимізуючи рентабельність інвестицій, скорочуючи витрати та час.
theMarketer
themarketer.com
theMarketer — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти та лояльності, розроблена для стимулювання зростання бізнесу та налагодження справжніх стосунків із клієнтами. Створюйте 100% персоналізовані інформаційні бюлетені, створюйте програми лояльності, налаштовуйте автоматизовані потоки, надсилайте SMS і push-повідомлення, розширюйте свій список контактів за допомогою спливаючих вікон, покладайтеся на RFM-аналіз, збирайте відгуки та відгуки та використовуйте рефералів, щоб перетворити взаємодію з клієнтами на значущі відносини , підвищити лояльність до бренду, а також цінність клієнта.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він надає роздрібним торговцям інформацію про купівлю та поведінку в поєднанні з можливістю виконувати програми лояльності, багатоканальні маркетингові кампанії та рекламні акції, орієнтуючись на повторні відвідування та повторні продажі.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, спливаючі вікна, банери, A/B-тести. Leadfox, яким користуються тисячі користувачів у більш ніж 100 країнах, є доступною, простою у використанні автоматизованою маркетинговою платформою «все в одному». Наша місія полягає в тому, щоб допомогти малим і середнім підприємствам і агентствам увійти у світ цифрового маркетингу за допомогою доступних, простих у використанні рішень і навчання. Більше інформації на нашому сайті: http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати налаштовані трансляції з кампаніями та отримувати інформацію про зростання в реальному часі. З баченням створення платформи, орієнтованої на клієнта, BIK (bik.ai) допомагає різним сегментам бізнесу отримати рентабельність інвестицій у 137 разів і розширює можливості компаній у всьому світі під гаслом Making Brands Limitless!