Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence вирішує дедалі важливішу потребу бізнесу залучати й утримувати користувачів на різних платформах. Pyze розробляє цілісні профілі користувачів шляхом агрегування поведінки користувачів на різних платформах і дає змогу проводити кампанії з цілеспрямованим залученням і персоналізацією в реальному часі, щоб забезпечити індивідуальний досвід для всіх користувачів: - Отримайте конкурентну перевагу, розуміючи кластери користувачів, тенденції, шаблони та аномалії - Забезпечте персоналізоване залучення, вміст і досвід для користувачів на основі дій, поведінки та етапів використання - запускайте автоматизовані кампанії, щоб максимізувати лояльність до бренду, дохід, залученість або бажану бізнес-цілі. Pyze пропонує маркетингову та аналітичну платформу, розроблену, щоб дозволити видавцям мобільних і веб-додатків максимізувати зростання за допомогою автоматизованого аналізу, залучення і персоналізація. Pyze використовує машинне навчання для автоматизації сегментації для кластеризації користувачів на основі спільних характеристик і забезпечує автоматизовану взаємодію та персоналізацію з кожною групою користувачів для досягнення бажаних бізнес-результатів. Pyze надає наскрізне рішення для автоматизації збору даних, аналітики, сегментації, виконання кампаній і персоналізації на різних платформах. Pyze пропонує ряд складних маркетингових послуг, щоб отримати глибоке розуміння поведінки користувачів на різних платформах, щоб стимулювати значуще залучення клієнтів. Можливості та переваги. Платформа Pyze Growth Intelligence Platform має низку основних можливостей, які адаптують рішення до цілей вашої організації. Ми усвідомлюємо, що організації мають різні бізнес-цілі, і розробили високомасштабовану платформу, яка може досягати кожної конкретної мети. - Аналітика використання та поведінки дає змогу бачити тенденції, шаблони та поведінку користувачів веб-сайтів і мобільних додатків, щоб аналізувати, візуалізувати, досліджувати та діяти відповідно до інформації. - Автоматизована сегментація дозволяє брендам точно націлюватися на конкретні групи користувачів за допомогою автоматизованої сегментації та дослідження в реальному часі всієї бази користувачів. - Контекстний маркетинг визначає час і місце, коли кожен користувач буде найбільш сприйнятливим до повідомлень, і використовує шаблони використання, контекст та інші фактори, щоб доставити потрібне повідомлення в потрібний час. - Автоматизація зростання забезпечує автоматизовану взаємодію з кожним користувачем, яка керується робочим процесом і поведінкою, щоб підключати, активувати, залучати та утримувати користувачів протягом усього їхнього життя. - Personalization Intelligence дозволяє брендам персоналізувати будь-який досвід, включаючи канали вмісту, інтерфейс користувача, комунікаційні повідомлення, особливі функції та продукти. - Групи додатків надають сукупні дані про поведінку користувачів у мобільних і веб-додатках, щоб увімкнути багатоканальні кампанії, кросплатформну персоналізацію та порівняльний аналіз.